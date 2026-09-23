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Το νομικό τρικ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που εξοργίζει τους νοσηλευτές

Πολιτική Υγείας
Το νομικό τρικ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που εξοργίζει τους νοσηλευτές
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τετάρτη, 23/09/2026 - 06:00
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Νοσηλευτές τριών ταχυτήτων δημιουργεί η νομοθετική παρέμβαση της Αριστοτέλους.

Θύματα ενός ακόμα εμπαιγμού από το υπουργείο Υγείας είναι οι νοσηλευτές. Πίσω από τις δεσμεύσεις του υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία ενός πραγματικά Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού, το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση φέρνει στο φως μία πρωτοφανή κοροϊδία σε βάρος των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στο νομοσχέδιο για τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων» και τις ρυθμίσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος, η ηγεσία του υπουργείου κατάφερε να μετατρέψει μια θεσμική απαίτηση χρόνων σε εργαλείο διχασμού.

Ενώ ο τίτλος του άρθρου 42 αφήνει σκοπίμως να εννοηθεί η σύσταση ενός ενιαίου κλάδου, το περιεχόμενό του αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Δημιουργεί τρεις διαχωρισμένους κλάδους, απομονώνοντας πλήρως τους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτές. Με μια απαράδεκτη τακτική, οι Βοηθοί Νοσηλευτές -οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής- πετιούνται στο περιθώριο και αντιμετωπίζονται ως προσωπικό «δεύτερης κατηγορίας», παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εκτελώντας καθημερινά αλλότρια καθήκοντα για να μην καταρρεύσουν οι κλινικές.

Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά τους, αλλά εισάγει ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα λειτουργικά αδιέξοδα στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, με άμεσο και επικίνδυνο αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας των πολιτών.

Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το άρθρο 39 (περί «αντιποίησης νοσηλευτικού επαγγέλματος»). Με περίσσιο κυνισμό, το υπουργείο Υγείας ποινικοποιεί την πραγματικότητα που το ίδιο συντηρεί.

Εδώ και χρόνια, οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων προσωπικού, υποχρεώνουν τους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών να εκτελούν νοσηλευτικές πράξεις πέραν των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Αν το συγκεκριμένο άρθρο ψηφιστεί ως έχει, χωρίς την πρόβλεψη του ενιαίου κλάδου και τη σαφή κάλυψη του προσωπικού, τα Περιφερειακά Νοσοκομεία της χώρας απλά δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από την επομένη κιόλας ημέρα.

Στα «κάγκελα» οι υγειονομικοί

Η οργή στο ΕΣΥ ξεχειλίζει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και οι σύλλογοι των νοσηλευτών διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δεχτούν τη διάσπαση του κλάδου ούτε την απαξίωση της εργασίας τους.

Το αίτημα είναι ένα και αδιαπραγμάτευτο. Άμεση επαναδιατύπωση του άρθρου 42 ώστε να ορίζεται ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ο Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικής ΕΣΥ.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν σε πλήρη ετοιμότητα για δυναμικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αν η κυβέρνηση επιμείνει στον τακτικισμό και την απαξίωση, θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαταραχή της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και το παράλυτο ΕΣΥ που θα παραδώσει στους πολίτες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 02:47
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