Άδωνις Γεωργιάδης: Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch για τον έλεγχο των ιατρείων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον Γιώργο Πατούλη και τη Ματίνα Παγώνη, παρουσίασε το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα MedWatch, το οποίο έχει ως σκοπό τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.

Στον απόηχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας εξήγησε τα εργαλεία που επιστρατεύονται για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Το πρώτο εργαλείο για την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας είναι το MedWatch, μία πλατφόρμα ελέγχου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο σύστημα αναλύει όλες τις ανακοινώσεις, δηλώσεις και αναφορές που γίνονται για ένα ιατρείο. Στη συνέχεια κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό σοβαρότητας και αυτόματα ξεκινάει διαδικασία ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Σύντομα, σε διάστημα περίπου 10 ημερών, αυτός ο μηχανισμός θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η ενημέρωση στο MedWatch είναι συνεχής.