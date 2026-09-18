Άδωνις Γεωργιάδης: Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch για τον έλεγχο των ιατρείων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον Γιώργο Πατούλη και τη Ματίνα Παγώνη, παρουσίασε το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα MedWatch, το οποίο έχει ως σκοπό τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.
Στον απόηχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας εξήγησε τα εργαλεία που επιστρατεύονται για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.
Το πρώτο εργαλείο για την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας είναι το MedWatch, μία πλατφόρμα ελέγχου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το συγκεκριμένο σύστημα αναλύει όλες τις ανακοινώσεις, δηλώσεις και αναφορές που γίνονται για ένα ιατρείο. Στη συνέχεια κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό σοβαρότητας και αυτόματα ξεκινάει διαδικασία ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Σύντομα, σε διάστημα περίπου 10 ημερών, αυτός ο μηχανισμός θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η ενημέρωση στο MedWatch είναι συνεχής.
Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι στους πρώτους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε περίπου 9.000 δομές υγείας, οι πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200.
Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι ο παραπάνω ελεγκτικός μηχανισμός έπρεπε να γίνει νωρίτερα. «Καμιά φορά χρειάζεται ένα γεγονός για να σκεφτείς πιο δημιουργικά» σημείωσε.
Παράλληλα, παρουσίασε και ένα δεύτερο ψηφιακό εργαλείο που έχει ως βάση ένα app για να μπορεί να ελέγχει ο πολίτης τον γιατρό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι έτοιμη αλλά θα λειτουργήσει αργότερα, διότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
Νέα επιτροπή και απάντηση στην κριτική για το ΣΕΥΥΠ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε τη δημιουργία επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει το θέμα της Αναγεννητικής Ιατρικής και θα υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο Υγείας.
Δεν απέκλεισε, επίσης, τη δημιουργία επικουρικού οργάνου ελέγχου στο πλαίσιο του υπουργείου Υγείας.
Αναφορικά με την κριτική που γίνεται για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων στην ΕΑΔ, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν κατήργησε, αλλά συγχώνευσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή.
Τέλος αποποίηθηκε των όποιοων ευθυνών ενδεχομένως έχουν το υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζοντας ότι κανείς δεν είχε τη διάθεση να συγκαλύψει κανέναν. Συμπλήρωσε ότι για το συγκεκριμένο ιατρείο δεν υπήρχε καμία απολύτως καταγγελία. «Πώς έχουμε ευθύνη, αφού κανείς δεν το είπε;» διερωτήθηκε.