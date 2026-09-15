Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες μετά τα 50

Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία του οργανισμού, και όχι μόνο επειδή το ασβέστιο αποτελεί βασικό συστατικό των οστών μας.

Το ασβέστιο διαδραματίζει επίσης ζωτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των οργάνων και των σκελετικών μυών μας. Ο οργανισμός εξασφαλίζει το ασβέστιο που χρειάζεται για τις βασικές του λειτουργίες απελευθερώνοντας στο αίμα το ασβέστιο που είναι αποθηκευμένο στα οστά, μέσω της διαδικασίας της οστικής αναδιαμόρφωσης - της διαδικασίας δηλαδή κατά την οποία το οστό διασπάται και αναδομείται συνεχώς.

«Εφόσον η οστική πυκνότητα μειώνεται όταν ο ρυθμός διάσπασης των οστών υπερβαίνει τον ρυθμό σχηματισμού τους, οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι η διατήρηση επαρκών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα θα μπορούσε να αποτρέψει τον οργανισμό από το να αντλεί ασβέστιο από τα οστά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ορισμένες μικρής διάρκειας μελέτες έδειξαν ότι η πρόσληψη 1.200 mg ασβεστίου ημερησίως θα μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία ασβεστίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες», γράφει το Harvard Health.

«Με βάση αυτές τις μελέτες, το 1997, μια επιτροπή του Institute of Medicine (νυν National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) αύξησε τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου από τα 800 mg στα 1.200 mg για γυναίκες άνω των 50 ετών. Ωστόσο, η σύσταση αυτή βασίστηκε σε μελέτες ισορροπίας ασβεστίου που διήρκεσαν μόλις λίγες εβδομάδες.

Στην πραγματικότητα, η ισορροπία του ασβεστίου θα πρέπει να προσδιορίζεται σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση τόσο μεγάλης ποσότητας ασβεστίου αποτρέπει όντως τα κατάγματα. Παρ' όλα αυτά, η σύσταση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα», προσθέτει.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αρκετές κλινικές μελέτες που περιλάμβαναν χιλιάδες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες επιχείρησαν να προσδιορίσουν πώς η πρόσληψη ασβεστίου επηρεάζει τον κίνδυνο καταγμάτων. Σε κάθε μελέτη, οι γυναίκες κατανέμονταν τυχαία σε μία από δύο ομάδες: η μία λάμβανε ασβέστιο και συμπληρώματα βιταμίνης D (για την ενίσχυση της απορρόφησης του ασβεστίου), ενώ η άλλη λάμβανε χάπια placebo.

Συνολικά, αυτές οι σημαντικές μελέτες δεν διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου συνέβαλαν στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων. Ορισμένες πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια ανάλυση του 2025, η οποία αφορούσε 23 μελέτες με τη συμμετοχή περισσότερων από 70.000 ηλικιωμένων ατόμων, διαπίστωσε μείωση κατά 7% στον συνολικό κίνδυνο καταγμάτων, αλλά καμία προστασία ειδικά έναντι των καταγμάτων ισχίου ή σπονδυλικής στήλης.

Μελέτες έχουν επίσης αποκαλύψει ορισμένα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου σε υψηλές δόσεις, όχι όμως και με το ασβέστιο που λαμβάνεται μέσω της διατροφής.

- Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης λίθων στα νεφρά

Κλινικές δοκιμές και μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων ασβεστίου ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο σχηματισμού λίθων στα νεφρά. Αντιθέτως, τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου μέσω της διατροφής θεωρείται ότι παρέχουν κάποια προστασία έναντι των λίθων στα νεφρά. Τα συμπληρώματα, ειδικά όταν λαμβάνονται μεταξύ των γευμάτων, μπορεί να ευνοήσουν τον σχηματισμό λίθων αυξάνοντας την ποσότητα ασβεστίου που αποβάλλεται με τα ούρα.

- Αυξημένος κίνδυνος καρδιακής προσβολής

Αναλύσεις κλινικών δοκιμών υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ενδέχεται να αυξηθεί κατά 10% έως 20% με τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου, όχι όμως και με την πρόσληψη ασβεστίου μέσω της διατροφής.

- Κίνδυνος θνησιμότητας

Δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης από τη μελέτη «Women's Health Initiative» έδειξαν ότι οι γυναίκες που λάμβαναν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D διέτρεχαν κατά 6% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια – αλλά και κατά 7% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.