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Γιατί οι γυναίκες προτιμούν τους άνδρες με κοιλίτσα

Ευ Ζην
Γιατί οι γυναίκες προτιμούν τους άνδρες με κοιλίτσα
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 06:45
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Τι κρύβεται πίσω από την επιλογή ενός άνδρα με κοιλίτσα από μία γυναίκα.

Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά στην εμφάνιση που μπορεί να κάνουν ελκυστικό έναν άνδρα σε μία γυναίκα. Ίσως, τελικά και η… κοιλίτσα να είναι ένα από αυτά!

Ένας καθηγητής από το Yale ισχυρίζεται ότι ορισμένες γυναίκες επιλέγουν άνδρες με… κοιλίτσα επειδή θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι θα γίνουν καλοί πατεράδες. Διάφορες έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς έχουν δείξει ποικίλα αποτελέσματα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια κοινά σημεία. Στις γυναίκες γενικά δεν αρέσει η υπερβολική μυϊκή μάζα ή το υπερβολικό λίπος. Το ιδανικό φαίνεται να είναι η ισορροπία μεταξύ των δύο.

Σε μία μελέτη του 2012 στην οποία συμμετείχαν 842 γυναίκες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, παρουσιάστηκαν διάφοροι τύποι ανδρικών σωμάτων για να καταγραφούν τα προτιμώμενα επίπεδα λίπους και μυών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες προτιμούσαν κυρίως τους πιο αδύνατους άνδρες, με βαθμολογία 40 στα 90, αλλά τους άρεσαν επίσης οι άνδρες με λίγη μυϊκή μάζα, με μέση βαθμολογία 50 στα 90. Είναι ενδιαφέρον ότι η προτιμώμενη εμφάνιση δεν ήταν ένας πολύ γυμνασμένος δικέφαλος, αλλά μάλλον ένα πιο μέτριο, καθημερινό σώμα.

Από την πλευρά του, ο ψυχολόγος Joel Wade έγραψε στο Psychology Today ότι οι γυναίκες μπορεί να βρίσκουν τους άνδρες με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης πιο ελκυστικούς, θεωρώντας ότι αυτοί οι άνδρες είναι λιγότερο επιθετικοί και έχουν χαρακτηριστικά που τους καθιστούν καλύτερους συντρόφους και πατέρες.

Ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν επίσης ότι οι εξαιρετικά ελκυστικοί άνδρες είναι πιο πιθανό να απατήσουν. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά έχουν περισσότερες επιλογές. Επομένως, οι γυναίκες μπορεί να αισθάνονται πιο ασφαλείς με έναν σύντροφο που έχει λίγο επιπλέον βάρος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έρευνα για το «σώμα του μπαμπά» είναι εκτενής. Μια μελέτη εξέτασε άνδρες με διαφορετική αναλογία μέσης-στήθους (WCR), που κυμαινόταν από 0,60 έως 0,90. Μία μέτρηση WCR 0,80 ή 0,90 θεωρείται ως «σώμα του μπαμπά». Οι άνδρες με χαμηλότερο WCR αξιολογήθηκαν υψηλότερα για την ελκυστικότητά τους, αλλά εκείνοι με το «σώμα του μπαμπά» αξιολογήθηκαν υψηλότερα για χαρακτηριστικά όπως η φιλική προσέγγιση, η στοργή και το χαρακτηριστικό του καλού γονέα.

Μία άλλη παλαιότερη μελέτη ανέφερε ότι ένα δυνατό αλλά όχι υπερβολικά μυώδες σώμα είναι πιο ελκυστικό. Αυτή η ελκυστικότητα θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το «σώμα του μπαμπά» σχετίζονται με την επιτυχία μιας μακροχρόνιας σχέσης. Το «σώμα του μπαμπά» μπορεί να μην είναι το πιο σωματικά ελκυστικό που θα μπορούσε, αλλά ταιριάζει καλά με τις προτιμήσεις των γυναικών για μακροχρόνιους συντρόφους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 03:21
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