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Τα 5 ροφήματα που έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι

Ευ Ζην
Τα 5 ροφήματα που έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι
magnific / Freepik
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 06:14
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Αν και το πράσινο τσάι έχει η υψηλή περιεκτικότητά σε αντιοξειδωτικά, υπάρχουν και άλλα ροφήματα που είναι επίσης πλούσια σε αυτές τις πολύτιμες ενώσεις.

Το πράσινο τσάι είναι γνωστό για τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, μεταξύ των οποίων και η γαλλική επιγαλλοκατεχίνη, ένας τύπος κατεχίνης που έχει μελετηθεί για την πιθανή αντιφλεγμονώδη δράση της και για άλλα πιθανά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

Μιλώντας στο Eating Well, ειδικοί πρότειναν 5 ακόμη ροφήματα που περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι, αλλά και τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε συνολικά την πρόσληψή τους και να δώσετε μεγαλύτερη ποικιλία στη διατροφή σας.

1. Καφές

«Ο καφές είναι μια πολύ υποτιμημένη πηγή αντιοξειδωτικών, κυρίως με τη μορφή χλωρογενικών οξέων και άλλων πολυφαινολών», ανέφερε η διαιτολόγος Karen E. Todd. «Επειδή, όμως, ο καφές καταναλώνεται πολύ συχνά και αποτελεί σταθερό μέρος της διατροφής πολλών ανθρώπων, μπορεί στην πράξη να συμβάλλει σημαντικά στη συνολική πρόσληψη αντιοξειδωτικών».

Τα χλωρογενικά οξέα είναι ένας τύπος πολυφαινολών με αντιοξειδωτική δράση. Έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι ενώσεις μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες, το οποίο εμφανίζεται όταν διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα στις ελεύθερες ρίζες και στην ικανότητα του οργανισμού να τις εξουδετερώνει.

2. Χυμός από μούρα

Τα μούρα περιέχουν μεγάλες ποσότητες ανθοκυανινών, αντιοξειδωτικών ενώσεων που ευθύνονται για το έντονο κόκκινο, μοβ και μπλε χρώμα τους. Οι ενώσεις αυτές έχουν μελετηθεί για τον πιθανό ρόλο τους στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία.

Η Todd πρόσθεσε ότι οι χυμοί από μούρα που έχουν υποστεί ελάχιστη επεξεργασία και περιέχουν λίγη ή καθόλου πρόσθετη ζάχαρη, μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ καλό τρόπο για να επωφεληθείτε από την αντιοξειδωτική τους δράση.

3. Τσάι ιβίσκου

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη τσάι ιβίσκου, ίσως αξίζει να το βάλετε στη λίστα σας, καθώς είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ενώσεις. Συνήθως παρασκευάζεται από τα αποξηραμένα εξωτερικά μέρη του τροπικού φυτού και, όταν εκχυλιστεί, αποκτά έντονο βαθύ κόκκινο χρώμα.

Έρευνες δείχνουν ότι ο ιβίσκος είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες και άλλες αντιοξειδωτικές ενώσεις. Ορισμένες μελέτες έχουν εξετάσει επίσης την πιθανή επίδρασή του στην καρδιαγγειακή υγεία, μεταξύ άλλων στην αρτηριακή πίεση και στην οξείδωση της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερίνης.

4. Χυμός ροδιού

Ο εμφιαλωμένος χυμός ροδιού έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής και οι έρευνες δείχνουν ότι είναι ακόμη ένα ρόφημα πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές βοηθούν στην προστασία του οργανισμού, καθώς εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, να βλάψουν τα κύτταρα και να συμβάλουν στην εμφάνιση χρόνιων ασθενειών και μεταβολικών διαταραχών.

5. Κακάο

«Το κακάο περιέχει μεγάλη ποσότητα φλαβανολών. Επομένως, η μαύρη σοκολάτα μπορεί να έχει θέση σε μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά», τόνισε η Todd.

Οι φλαβανόλες του κακάο είναι φυτικές ενώσεις που έχουν μελετηθεί για τα πιθανά οφέλη τους στην καρδιαγγειακή υγεία. Για να προσλάβετε περισσότερες από αυτές τις ενώσεις μέσω ενός ροφήματος κακάο, προτιμήστε κακάο σε σκόνη χωρίς ζάχαρη ή κάποιο προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και προσαρμόστε την ποσότητα της πρόσθετης ζάχαρης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Άλλοι τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών

Η τακτική κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την πρόσληψη αντιοξειδωτικών, όμως έχει σημασία να βλέπετε συνολικά τη διατροφή σας.

«Οι καταναλωτές θα πρέπει να επιδιώκουν ποικιλία στις τροφές που καταναλώνουν, ώστε να λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αντιοξειδωτικών», επισήμανε η Todd. «Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την ημέρα τους με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι, να φάνε μούρα στο πρωινό, πολύχρωμα λαχανικά ή και όσπρια στο μεσημεριανό και το βραδινό και περιστασιακά να απολαύσουν μια μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας ως επιδόρπιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν μεγάλη ποικιλία αντιοξειδωτικών μέσω της διατροφής και να βοηθήσουν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το οξειδωτικό στρες».

Ο Jeffrey Bland επισήμανε ότι ανάμεσα στις τροφές με τα υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών συγκαταλέγονται τα εσπεριδοειδή, τα καρότα, το σπανάκι, το νεροκάρδαμο και ο μαϊντανός. «Έχει διαπιστωθεί ότι σπόροι και δημητριακά που προέρχονται από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το φαγόπυρο, ο αμάρανθος, το κεχρί και η κινόα, έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

Αντί να επικεντρώνεστε σε μία μόνο τροφή ή σε ένα μόνο ρόφημα, δώστε έμφαση στην ποικιλία. Ένας πολύχρωμος συνδυασμός από φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους μέσα στην ημέρα μπορεί να σας βοηθήσει να προσλαμβάνετε ένα ευρύ φάσμα φυτικών ενώσεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 03:08
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