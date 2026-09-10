Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση είναι πολύ βαριά διαδικασία - Πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον»

Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη .

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ως «πολύ βαριά» διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται «μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον». Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα, αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι του υπουργείου.

«Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε ιατρείο. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο», είπε χαρακτηριστικά.