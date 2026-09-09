Ο ιδρυτής της Insilico πιστεύει πως ένα νέο φάρμακο της εταιρείας μπορεί να «αντιστρέψει» τη γήρανση

Η Insilico αναφέρει ότι φάρμακο που έχει κατασκευάσει η εταιρεία για τους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μείωσε δείκτες βιολογικής ηλικίας σε μια μικρή κλινική δοκιμή.

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο τη λειτουργία των πνευμόνων αλλά και δείκτες που συνδέονται με τη βιολογική ηλικία, σύμφωνα με δεδομένα από την εταιρεία Insilico Medicine.

Ειδικότερα, σε μια νέα κλινική δοκιμή, έξι διαφορετικά πρωτεωμικά «ρολόγια» γήρανσης έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο rentosertib κατά της πνευμονικής ίνωσης εμφάνισαν νεότερη βιολογική ηλικία σε σχέση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι ακόμη δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν αν το εύρημα αντανακλά πραγματική επιβράδυνση της γήρανσης ή απλώς βελτίωση της πνευμονικής νόσου.

Τι έδειξε η μελέτη

Δείγματα αίματος από μια μικρή κλινική δοκιμή για πνευμονοπάθεια αναλύθηκαν με έξι διαφορετικά ρολόγια γήρανσης που είχαν αναπτυχθεί ανεξάρτητα και όλα κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα: οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφάνισαν νεότερη βιολογική ηλικία σε σχέση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

«Μιλάμε για περισσότερα χρόνια ζωής από όσα έχασε συνολικά η ανθρωπότητα σε όλους τους πολέμους που έχουν γίνει ποτέ. Αν καταφέρετε να προσθέσετε 3 χρόνια στη ζωή κάθε ανθρώπου, το φάρμακο θα πρέπει να μπορεί να παρατείνει σημαντικά και το διάστημα της ζωής που περνά κανείς με καλή υγεία, κάτι που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε τρισεκατομμύρια δολάρια σε παραγωγικότητα και εξοικονόμηση», δήλωσε σχετικά ο Alex Zhavoronkov, ιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Insilico Medicine.

Η ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο Nature Biotechnology από την Insilico Medicine, αφορά το rentosertib, έναν αναστολέα της TNIK για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, τον οποίο η εταιρεία σχεδίασε με τη βοήθεια παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν πρόκειται για νέα κλινική δοκιμή, αλλά για δευτερογενή ανάλυση των δεδομένων μιας ήδη υπάρχουσας μελέτης. Από τους 71 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη φάσης 2a του rentosertib, 42 συναίνεσαν να υποβληθούν σε πρωτεωμική ανάλυση και έδωσαν δείγματα κατά την έναρξη της μελέτης και στις δύο, τέσσερις και 12 εβδομάδες.

Συνολικά μετρήθηκαν 2.841 πρωτεΐνες με πάνελ Olink και τα δεδομένα αξιολογήθηκαν με έξι διαφορετικά ρολόγια γήρανσης, τα οποία είχαν αναπτυχθεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και με διαφορετικές μεθόδους. Ως πληθυσμός αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν 55.319 προφίλ από τη UK Biobank.

Η μεγαλύτερη επίδραση καταγράφηκε την τέταρτη εβδομάδα στην ομάδα που λάμβανε 30 mg δύο φορές την ημέρα. Σύμφωνα με τα χρονολογικά ρολόγια, οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία εμφανίστηκαν κατά 2,7 έως 3,5 χρόνια νεότεροι από το αναμενόμενο.

Στη δική της σύνοψη της μελέτης, η Insilico κάνει λόγο για διαφορά περίπου 3 έως 4 ετών και έως 6 ετών σε ορισμένα ρολόγια. Όμως, τα 6 χρόνια αντιστοιχούν στο ανώτερο όριο των αποτελεσμάτων και όχι στη συνήθη τιμή που καταγράφηκε.

Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά

Οι ίδιοι οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ξεκάθαρα τον βασικό περιορισμό της ανάλυσης. Όπως γράφουν, η μελέτη δεν μπορεί ακόμη να δείξει αν η μεταβολή στους δείκτες αντανακλά πραγματική επιβράδυνση της γήρανσης ή απλώς την επίδραση της θεραπείας στους πνεύμονες.

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια φλεγμονώδης νόσος που επηρεάζει και τις πρωτεΐνες του αίματος. Επομένως, ένα φάρμακο που βελτιώνει την κατάσταση των πνευμόνων είναι αναμενόμενο να αλλάζει και τους ίδιους αυτούς δείκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι επηρεάζει τη γήρανση σε άλλα σημεία του οργανισμού.

Οι ερευνητές επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα δείχνοντας ότι στην ομάδα που λάμβανε 30 mg δύο φορές την ημέρα αντιστράφηκαν πρωτεϊνικά μοτίβα που σχετίζονται με την ηλικία, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου οι δείκτες συνέχισαν να κινούνται σύμφωνα με τη φυσιολογική πορεία της γήρανσης. Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό, αλλά δεν αποτελεί οριστική απόδειξη.

Η ίδια η νόσος εξηγεί γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για νέες θεραπείες. Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση προκαλεί προοδευτικές ουλές στους πνεύμονες χωρίς γνωστή αιτία, ενώ τα δύο εγκεκριμένα αντιινωτικά φάρμακα, το nintedanib και το pirfenidone, επιβραδύνουν την επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας, αλλά δεν τη σταματούν ούτε την αναστρέφουν.

Ένα φάρμακο που θα μπορούσε να αυξήσει μετρήσιμα την αναγκαστική ζωτική χωρητικότητα, αντί απλώς να επιβραδύνει τη μείωσή της, θα αποτελούσε σημαντικό αποτέλεσμα από μόνο του, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιθανή επίδραση στη γήρανση.

Τα ρολόγια γήρανσης που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν πραγματικά ερευνητικά εργαλεία και όχι εργαλεία μάρκετινγκ. Πρωτεωμικές βαθμολογίες γήρανσης αυτού του τύπου έχουν συσχετιστεί με τη θνησιμότητα και με τον κίνδυνο κοινών νόσων που σχετίζονται με την ηλικία σε μεγάλους και διαφορετικούς πληθυσμούς, ενώ έχουν επίσης επικυρωθεί αντίστοιχα μοντέλα που αφορούν συγκεκριμένα όργανα.

Αυτό που δεν αποτελούν, όμως, είναι επίσημο κριτήριο για την έγκριση ενός φαρμάκου. Καμία ρυθμιστική αρχή δεν εγκρίνει ένα φάρμακο επειδή μειώνει την πρωτεωμική ηλικία.

Ο Michael Levitt, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας το 2013, διατύπωσε με προσοχή το ενδιαφέρον του για τα ευρήματα.

«Έξι πρωτεωμικά ρολόγια από έξι ανεξάρτητες ομάδες εφαρμόστηκαν στους ίδιους 42 ασθενείς και όλα έδειξαν νεότερη βιολογική ηλικία στις ομάδες που έλαβαν τη θεραπεία. Αυτό που με πείθει δεν είναι το μέγεθος της επίδρασης, αλλά το γεγονός ότι όλα συμφωνούν, επειδή αυτά τα μοντέλα δεν χρησιμοποιούν τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε έχουν εκπαιδευτεί στα ίδια δεδομένα», ανέφερε.

Μια τέτοια μελέτη θα ήταν εκείνη που θα μπορούσε να δείξει αν το εύρημα αυτό ισχύει γενικότερα και πέρα από ασθενείς με πνευμονοπάθεια.

Η κλινική δοκιμή στην οποία βασίστηκε η ανάλυση ήταν μικρή και είχε ως κύριο στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας. Σε 21 κέντρα στην Κίνα και σε διάστημα 12 εβδομάδων, οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν με παρόμοια συχνότητα σε όλες τις ομάδες. Παράλληλα, στην ομάδα που λάμβανε 60 mg μία φορά την ημέρα καταγράφηκε αύξηση της αναγκαστικής ζωτικής χωρητικότητας κατά 98,4 ml, έναντι μείωσης κατά 20,3 ml στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Επτά ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω τοξικότητας στο συκώτι. Οι τέσσερις από αυτούς λάμβαναν ταυτόχρονα nintedanib, τη θεραπεία που χρησιμοποιείται ήδη ως καθιερωμένη επιλογή.

Το rentosertib πέρασε σε μελέτη φάσης 3 τον Ιούλιο. Εκεί αναμένεται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα της αποτελεσματικότητάς του για την πνευμονική ίνωση, όχι όμως και για τη γήρανση. Η Insilico κατέθεσε τα πρωτεωμικά δεδομένα στο China National Center for Bioinformation και δημοσίευσε τις διαδικασίες ανάλυσης ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας έτσι και σε ανεξάρτητους ερευνητές να ελέγξουν τον ισχυρισμό.

Σε έναν τομέα όπου η ανακάλυψη φαρμάκων με τεχνητή νοημοσύνη έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει σε περισσότερες ανακοινώσεις παρά εγκρίσεις, τα διαθέσιμα δεδομένα και οι ανοιχτές διαδικασίες ανάλυσης ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Ο αριθμός που αφορά τη βιολογική ηλικία παραμένει προς το παρόν μια υπόθεση που βασίζεται σε δείγμα μόλις 42 ασθενών.