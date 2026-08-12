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Eli Lilly: Κατέθεσε αγωγές εναντίον 6 εταιρειών για παράνομη πώληση πειραματικού φαρμάκου για την παχυσαρκία

Επιχειρείν
Eli Lilly: Κατέθεσε αγωγές εναντίον 6 εταιρειών για παράνομη πώληση πειραματικού φαρμάκου για την παχυσαρκία
ΠΗΓΗ: REUTERS
Newsroom
Τετάρτη, 12/08/2026 - 14:45
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Τι ισχυρίζεται η Eli Lilly.

Η Eli Lilly ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου ότι υπέβαλε έξι αγωγές εναντίον αμερικανικών εταιρειών, κατηγορώντας τες ότι πωλούν παράνομα στη «μαύρη αγορά», εκδοχές του πειραματικού της φαρμάκου για την παχυσαρκία, δηλαδή της ρετατρουτίδης. Με την κίνηση αυτή η Eli Lilly κλιμακώνει τον «αγώνα» της κατά μη εξουσιοδοτημένων πωλητών, πριν το συγκεκριμένο φάρμακο λάβει κανονιστική έγκριση.

Η φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ινδιανάπολη δήλωσε ότι οι αγωγές στοχεύουν μια σειρά επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων φαρμακείων παρασκευής φαρμάκων, ιατρικών σπα και διαδικτυακών πωλητών που φέρονται να διέθεταν προϊόντα ρετατρουτίδης στους καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι το φάρμακο βρίσκεται υπό κλινική ανάπτυξη.

«Η ρετατρουτίδη βρίσκεται ακόμη σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3 για την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και άλλες σχετικές παθήσεις», όπως γράφει το Reuters. Καμία ρυθμιστική αρχή δεν έχει εγκρίνει το φάρμακο για ανθρώπινη χρήση, δήλωσε η Eli Lilly.

Τον Ιούνιο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ είχε επισημάνει ότι οι πωλήσεις ρετατρουτίδης και άλλων μη εγκεκριμένων εκδόσεων προϊόντων GLP-1 στους καταναλωτές είναι παράνομες και δεν μπορούν νόμιμα να παρασκευαστούν με σύνθετα υλικά.

«Αυτό που πωλείται στη μαύρη αγορά δεν είναι φάρμακο - είναι εντελώς μη ελεγμένο, μη εγκεκριμένο και δεν αξίζει τον κίνδυνο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Διευθυντής της Lilly, Δρ. David Hyman. Η ζήτηση για θεραπείες για την παχυσαρκία έχει τροφοδοτήσει μια ακμάζουσα διαδικτυακή αγορά προϊόντων που ισχυρίζονται ότι βασίζονται σε φάρμακα απώλειας βάρους. Ορισμένοι πωλητές έχουν προωθήσει την ρετατρουτίδη μέσω ιστοτόπων, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιχειρήσεων που παρουσιάζονται ως ιατρικοί πάροχοι, παρά το γεγονός ότι προμηθεύονται προϊόντα από μη εγκεκριμένους κατασκευαστές, δήλωσε η Eli Lilly.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 14:52
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