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Πονοκέφαλος το καλοκαίρι: Που οφείλεται – Πώς να τον αντιμετωπίσετε χωρίς φάρμακα

Ευ Ζην
Πονοκέφαλος το καλοκαίρι: Που οφείλεται – Πώς να τον αντιμετωπίσετε χωρίς φάρμακα
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 10:30
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Πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι υποφέρουν από συχνούς πονοκεφάλους.

Ο πονοκέφαλος το καλοκαίρι οφείλεται συνήθως στην αύξηση της θερμοκρασίας και την ελλιπή ενυδάτωση του οργανισμού. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αφού μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλούς τρόπους. Ωστόσο, αν ο πονοκέφαλος επιμένει είναι καλό να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.

Που οφείλεται ο πονοκέφαλος το καλοκαίρι

Ο ζεστός καιρός οδηγεί σε αυξημένη εφίδρωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση εάν τα υγρά δεν αναπληρωθούν σωστά. Η αφυδάτωση μειώνει τον όγκο των υγρών στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε συμπτώματα πονοκεφάλου όπως ζάλη, κόπωση και παλλόμενο πόνο.

- Ευαισθησία στη ζέστη

Μερικά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στη θερμότητα και μπορεί να εμφανίσουν πονοκεφάλους όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένες περιόδους. Το σύστημα ψύξης του σώματος μπορεί να υπερφορτωθεί, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πονοκέφαλοι ως αντίδραση στη ζέστη.

- Αλλεργίες

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη κατά τους θερμότερους μήνες. Τα αλλεργιογόνα μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους λόγω της φλεγμονής και της πίεσης, που δημιουργούν στα ιγμόρεια, φέρνοντας δυσφορία.

- Αυξημένη έκθεση στον ήλιο

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους που προκαλούνται από τη θερμότητα. Οι ακτίνες UV όχι μόνο προκαλούν ηλιακό έγκαυμα, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν πονοκεφάλους προκαλώντας ένταση στους μύες του αυχένα και του κεφαλιού ή καταπονώντας τα μάτια από το έντονο φως.

- Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Το καλοκαίρι φέρνει αλλαγές στη ρουτίνα μας. Η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους για περισσότερες ώρες, και τα ακανόνιστα πρότυπα ύπνου μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη συχνότητα πονοκεφάλων. Η αφυδάτωση από την κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη ύπνου είναι ακόμη δύο σημαντικές αιτίες.

- Κλιματισμός

Παρόλο που ο κλιματισμός μας βοηθά να δροσιστούμε, μπορεί επίσης να συμβάλει σε πονοκεφάλους. Ο ξηρός, κρύος αέρας μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση ή ακόμη και να επιδεινώσει τα προβλήματα των ιγμορείων, προκαλώντας πονοκεφάλους.

Θεραπείες για τους καλοκαιρινούς πονοκεφάλους

1. Τρόφιμα και ποτά που πρέπει να καταναλώνετε

Νερό

Η ενυδάτωση είναι η πρώτη σας γραμμή άμυνας ενάντια στους καλοκαιρινούς πονοκεφάλους. Πίνετε άφθονο νερό όλη την ημέρα. Να έχετε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό για να βεβαιωθείτε ότι ενυδατώνεστε τακτικά, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους ή ασχολείστε με σωματική δραστηριότητα.

Νερό καρύδας

Αυτό το φυσικό ρόφημα είναι γεμάτο ηλεκτρολύτες που βοηθούν στην αναπλήρωση των επιπέδων ενυδάτωσης του σώματος, αποτρέποντας τους πονοκεφάλους που σχετίζονται με την αφυδάτωση. Το νερό καρύδας είναι μια δροσιστική, υγιεινή επιλογή για την καταπολέμηση της καλοκαιρινής ζέστης.

Τσάι από βότανα

Τα τσάγια μέντας, χαμομηλιού και τζίντζερ είναι γνωστά για τις καταπραϋντικές τους ιδιότητες. Μπορούν να χαλαρώσουν τους μύες και να μειώσουν την ένταση που συχνά οδηγεί σε πονοκέφαλο.

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Συμπεριλάβετε ενυδατικά φρούτα όπως καρπούζι, αγγούρι και πορτοκάλια στη διατροφή σας. Αυτές οι τροφές βοηθούν στην ενυδάτωση, παρέχοντας παράλληλα στο σώμα σας απαραίτητες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα πονοκεφάλου.

Ροφήματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες

Δοκιμάστε να πίνετε φυσικά αθλητικά ποτά, νερό καρύδας ή smoothies με φρούτα πλούσια σε ηλεκτρολύτες, όπως μπανάνες και πορτοκάλια, για να βοηθήσετε στην εξισορρόπηση της ενυδάτωσης και στη μείωση των πονοκεφάλων.

2. Άλλες σπιτικές θεραπείες

Κρύες κομπρέσες

Μια κρύα κομπρέσα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από έναν πονοκέφαλο που προκαλείται από τη θερμότητα. Εφαρμόστε ένα δροσερό, υγρό πανί στο μέτωπό σας ή στο πίσω μέρος του λαιμού σας για να μειώσετε τον πόνο και να δροσίσετε το σώμα σας.

Ξεκουραστείτε σε ένα σκοτεινό, ήσυχο δωμάτιο

Αποσυρθείτε σε έναν ήρεμο, ήσυχο και σκοτεινό χώρο. Η απουσία έντονου φωτός και θορύβου μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση του πονοκεφάλου, επιτρέποντάς σας να χαλαρώσετε και να αναρρώσετε.

Αρωματοθεραπεία

Τα αιθέρια έλαια όπως η λεβάντα, ο ευκάλυπτος ή η μέντα είναι γνωστά για τις ηρεμιστικές τους ιδιότητες. Τρίψτε λίγες σταγόνες απαλά στους κροτάφους σας για καταπραϋντική ανακούφιση από την ένταση του πονοκεφάλου.

Απαλό Μασάζ

Κάνοντας ελαφρύ μασάζ στους κροτάφους, τον αυχένα και τους ώμους σας μπορείτε να απελευθερώσει την ένταση στους μύες, η οποία συχνά συμβάλλει στους πονοκεφάλους. Ένα γρήγορο μασάζ στον εαυτό σας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της δυσφορίας και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.

Τεχνικές χαλάρωσης

Ασχοληθείτε με ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή πρακτικές ενσυνειδητότητας για να ηρεμήσετε το νευρικό σας σύστημα και να μειώσετε το άγχος, το οποίο είναι μια κοινή αιτία πονοκεφάλων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 10:41
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