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Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

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Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη
zinkevych / Magnific
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 17:50
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Πώς θα καθαρίσετε μέσα στο φούρνο της κουζίνας σας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητού στον φούρνο της κουζίνας είναι αναπόφευκτα, ιδιαίτερα αν τον χρησιμοποιείτε συχνά. Με κάθε ψήσιμο, οι λεκέδες πληθαίνουν και, αν δεν καθαριστούν εγκαίρως, γίνονται όλο και πιο δύσκολο να απομακρυνθούν. «Καθώς το φαγητό ζεσταίνεται, λίπη, λάδια και μικρά κομμάτια τροφών μπορεί να πιτσιλίσουν ή να στάξουν στα τοιχώματα του φούρνου. Με τον καιρό, τα υπολείμματα αυτά σκληραίνουν και δημιουργούν επίμονους λεκέδες», εξήγησε στο The Spruce η Robin Murphy, υπεύθυνη καθαρισμού στην εταιρεία Maid Brigade White Plains.

Το πρόβλημα είναι συνήθως εντονότερο όταν χρησιμοποιείτε συχνά το γκριλ ή ψήνετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η θερμότητα διασπά τα λάδια και τα λίπη.

Παρακάτω, δύο ειδικοί στην καθαριότητα δίνουν συμβουλές για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τον φούρνο σας, χωρίς να χρειαστεί πολύ τρίψιμο.

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο με ατμό από ξίδι

Ο ατμός από ξίδι μπορεί να βοηθήσει στο καθάρισμα του φούρνου. Όπως επισημαίνει, ωστόσο, η Murphy, η μέθοδος αυτή ενδείκνυται κυρίως για το τακτικό καθάρισμα και όχι για έναν φούρνο στον οποίο έχουν συσσωρευτεί πολλά καμένα λίπη και υπολείμματα. Η ίδια προτείνει την ακόλουθη διαδικασία:

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 150°C.
  • Ετοιμάστε το ξίδι. Ρίξτε περίπου 240–480 ml ξίδι σε ένα πυρίμαχο μπολ ή σκεύος και τοποθετήστε το στη σχάρα του φούρνου. Αν θέλετε, προσθέστε μερικές φέτες λεμονιού για το άρωμα ή μία σταγόνα υγρού πιάτων, που βοηθά στην απομάκρυνση του λίπους.
  • Κλείστε την πόρτα και αφήστε το ξίδι να ζεσταθεί. Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, ώστε να δημιουργηθεί ατμός. Σύμφωνα με τη Murphy, ο ατμός βοηθά να μαλακώσουν τα λίπη και τα υπολείμματα, κάνοντας το καθάρισμα ευκολότερο.
  • Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου. Αφού περάσουν τα 30 λεπτά, σβήστε τον φούρνο και ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα, προσέχοντας τον ζεστό ατμό. Όταν κρυώσει αρκετά ώστε να μπορείτε να τον καθαρίσετε με ασφάλεια, σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι. Αν κάποιοι λεκέδες επιμένουν, η Murphy προτείνει να χρησιμοποιήσετε λίγη μαγειρική σόδα ή καθαριστικό γενικής χρήσης.

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο με μαγειρική σόδα και ξίδι

Μια ακόμη επιλογή είναι η μαγειρική σόδα και το ξίδι, ιδιαίτερα αν έχετε αμελήσει για λίγο το καθάρισμα του φούρνου σας. Η Murphy διευκρινίζει, πάντως, ότι ούτε αυτή η μέθοδος αρκεί πάντα για να απομακρυνθούν τα πολύ επίμονα, συσσωρευμένα υπολείμματα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και νερό. Αναμείξτε περίπου 110 γρ. μαγειρική σόδα με λίγες κουταλιές της σούπας νερό, μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη πάστα.
  • Απλώστε την στο εσωτερικό του φούρνου. Καλύψτε τις επιφάνειες με το μείγμα, βάζοντας περισσότερη ποσότητα στα σημεία όπου βλέπετε συγκεντρωμένα λίπη και υπολείμματα. Προσέξτε να μην πάει η πάστα στις αντιστάσεις..
  • Αφήστε το μείγμα να δράσει για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα. «Βοηθά να μαλακώσουν ορισμένα λίπη, αλλά μπορεί να μη διαλύσει εντελώς τα επίμονα υπολείμματα», εξηγεί η ίδια.
  • Ψεκάστε με λίγο ξίδι. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα πάνω στην πάστα. Το ξίδι θα αντιδράσει με τη μαγειρική σόδα και το μείγμα θα αρχίσει να αφρίζει, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς.
  • Τρίψτε και σκουπίστε τις επιφάνειες. Μόλις το μείγμα σταματήσει να αφρίζει, περάστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα νωπό πανί, απομακρύνοντας την πάστα και τα υπολείμματα.

6 συμβουλές για να διατηρείτε τον φούρνο καθαρό

Όσο πιο τακτικά καθαρίζετε τον φούρνο σας, τόσο λιγότερο κόπο θα χρειαστείτε για να απομακρύνετε τα καμένα λίπη αργότερα. Κάντε ένα σχολαστικό καθάρισμα τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο και καθαρίζετε τους επιμέρους λεκέδες στο εσωτερικό του κάθε μήνα. Οι εξωτερικές επιφάνειες καλό είναι να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα.

Για να μη συσσωρεύονται λίπη και υπολείμματα ανάμεσα στα καθαρίσματα, η Murphy προτείνει τα εξής:

  • Μην αφήνετε ό,τι χύνεται να ξεραθεί. Καθαρίστε τα όσο πιο άμεσα μπορείτε, περιμένοντας πρώτα να κρυώσει το σημείο αν ο φούρνος είναι ζεστός.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προστατευτικό φούρνου, το οποίο μπορείτε να σκουπίζετε ή να αντικαθιστάτε όταν χρειάζεται.
  • Σκουπίζετε τακτικά το εσωτερικό του φούρνου, ώστε να απομακρύνετε τις πιτσιλιές λίπους πριν γίνουν επίμονοι λεκέδες.
  • Ψήνετε τα λιπαρά τρόφιμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία, για να περιορίζετε τις πιτσιλιές.
  • Σκουπίζετε πού και πού το λάστιχο γύρω από την πόρτα του φούρνου.
  • Βάζετε το φαγητό στον φούρνο αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ώστε να μη χυθούν υγρά ή λίπη όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.

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