Πώς θα καθαρίσετε τη λευκή μπανιέρα από κάθε λεκέ και στάμπα

Πώς θα καθαρίσετε τη μπανιέρα σας, ανάλογα με το χρώμα των λεκέδων, ώστε να αστράφτει.

Η καθαριότητα της μπανιέρας είναι σημαντική όχι μόνο για την εικόνα του μπάνιου, αλλά και για την υγιεινή του χώρου. Ωστόσο, ορισμένοι λεκέδες μπορεί να επιμένουν ακόμη και μετά από συστηματικό καθάρισμα, καθώς συχνά οφείλονται σε άλατα από σκληρό νερό, υπολείμματα σαπουνιού, σκουριά, βακτήρια ή μούχλα.

Παρακάτω θα δείτε ποιοι είναι μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λεκέδες που εμφανίζονται στην μπανιέρα και πώς μπορείτε να τους καθαρίσετε. Πριν ξεκινήσετε, όμως, χρειάζεται να γνωρίζετε ορισμένα πράγματα.

Πρώτον, για να καθαρίσετε σωστά τους λεκέδες, είναι σημαντικό να ξέρετε τι είδους λεκέ έχετε να αντιμετωπίσετε. Οι παρακάτω μέθοδοι χωρίζονται ανάλογα με το είδος του λεκέ. Δεύτερον, αν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λεκέδων και σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους, μην αναμειγνύετε ποτέ τα διαλύματα καθαρισμού. Ξεπλένετε πολύ καλά την μπανιέρα πριν περάσετε από τη μία μέθοδο στην άλλη. Επίσης, όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, ξεπλύνετε σχολαστικά ολόκληρη την μπανιέρα.

Πριν αρχίσετε, αδειάστε την μπανιέρα από παιχνίδια και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Είναι μια καλή ευκαιρία να καθαρίσετε και τα παιχνίδια μπάνιου. Φροντίστε επίσης ο χώρος να αερίζεται καλά. Ανοίξτε τα παράθυρα, αν υπάρχουν, και θέστε σε λειτουργία τον εξαερισμό.

Πώς να αφαιρέσετε τα υπολείμματα σαπουνιού

Τα υπολείμματα σαπουνιού δημιουργούνται όταν το σαπούνι και η βρωμιά αναμειγνύονται με τα μεταλλικά στοιχεία του σκληρού νερού. Είναι από τους λεκέδες που καθαρίζουν πιο δύσκολα. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε:

Φτιάξτε ένα διάλυμα με ίση ποσότητα αποσταγμένου λευκού ξιδιού και νερού.

Ψεκάστε το στα σημεία όπου υπάρχουν υπολείμματα.

Αφήστε το ξίδι να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν το αφήσετε περισσότερο, ακόμη καλύτερα.

Τρίψτε τον λεκέ με μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό.

Στο τέλος, ξεπλύνετε καλά την μπανιέρα.

Κίτρινοι και καφέ λεκέδες από σκληρό νερό

Οι κίτρινοι και καφέ λεκέδες συνήθως οφείλονται σε άλατα από το σκληρό νερό, τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επίμονα. Το λευκό ξίδι είναι μία από τις κλασικές λύσεις για τους λεκέδες από σκληρό νερό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην μπανιέρα. Δείτε πώς:

Λύση 1

Ψεκάστε τους λεκέδες με λευκό ξίδι ή μουσκέψτε μια μικρή πετσέτα ή ένα πανί με ξίδι και τοποθετήστε το πάνω στους λεκέδες.

Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά και έως μία ώρα.

Ξεπλύνετε καλά.

Λύση 2

Αν οι λεκέδες δεν έχουν φύγει εντελώς, δοκιμάστε μια πάστα από μαγειρική σόδα. Απλώστε την πάνω στον λεκέ και τρίψτε.

Λύση 3

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί επίσης να βοηθήσει στους λεκέδες από σκληρό νερό. Προσοχή όμως: ποτέ μην αναμειγνύετε ξίδι με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Αν χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους, ξεπλύνετε πολύ καλά την επιφάνεια πριν περάσετε από τη μία στην άλλη.

Ψεκάστε τους λεκέδες με ένα διάλυμα από υπεροξείδιο του υδρογόνου και νερό.

Αφήστε το να δράσει για περίπου 15 λεπτά.

Ξεπλύνετε καλά.

Ροζ λεκέδες από βακτήρια

Οι ροζ λεκέδες στην μπανιέρα προκαλούνται από ένα βιοφίλμ βακτηρίων και είναι σημαντικό να απομακρύνονται. Δείτε πώς:

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό γενικής χρήσης. Ψεκάστε την επιφάνεια, αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα πανί μικροϊνών.

Αν οι λεκέδες επιμένουν, ψεκάστε ένα διάλυμα με ίση ποσότητα υπεροξειδίου του υδρογόνου και νερού. Αφήστε το να δράσει και στη συνέχεια τρίψτε ή σκουπίστε ξανά την επιφάνεια.

Κόκκινοι λεκέδες από σκουριά

Οι κόκκινοι λεκέδες στην μπανιέρα οφείλονται στη σκουριά.

Για κεραμικές μπανιέρες και μπανιέρες από πορσελάνη : Αν η μπανιέρα σας είναι κεραμική ή από πορσελάνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαφρόπετρα για να αφαιρέσετε τη σκουριά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε χυμό λεμονιού και αλάτι. Ο χυμός λεμονιού βοηθά να μαλακώσει ο λεκές, ενώ το αλάτι λειτουργεί σαν ήπιο λειαντικό και βοηθά να απομακρυνθεί με το τρίψιμο.

: Αν η μπανιέρα σας είναι κεραμική ή από πορσελάνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαφρόπετρα για να αφαιρέσετε τη σκουριά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε χυμό λεμονιού και αλάτι. Ο χυμός λεμονιού βοηθά να μαλακώσει ο λεκές, ενώ το αλάτι λειτουργεί σαν ήπιο λειαντικό και βοηθά να απομακρυνθεί με το τρίψιμο. Για ακρυλικές μπανιέρες ή μπανιέρες από υαλοβάμβακα: Μην χρησιμοποιήσετε καμία από τις παραπάνω μεθόδους, γιατί μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια. Προτιμήστε αποσταγμένο λευκό ξίδι. Στη συνέχεια, αν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια πάστα από μαγειρική σόδα, η οποία είναι αρκετά ήπια για πιο ευαίσθητες επιφάνειες και μπορεί να βοηθήσει να φύγουν οι λεκέδες.

Μαύροι λεκέδες από μούχλα

Οι μαύροι λεκέδες στην μπανιέρα πιθανότατα οφείλονται σε μούχλα. Ψεκάστε την περιοχή με αποσταγμένο λευκό ξίδι και αφήστε το να δράσει για μία ώρα πριν ξεπλύνετε. Στη συνέχεια, φτιάξτε μια πάστα από μαγειρική σόδα και απλώστε την στα σημεία όπου υπάρχει μούχλα. Τρίψτε με σφουγγάρι ή βούρτσα και ξεπλύνετε πολύ καλά. Τόσο το ξίδι όσο και η μαγειρική σόδα είναι αρκετά ήπια ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τύπο μπανιέρας.

Αν οι λεκέδες από μούχλα είναι πολύ επίμονοι, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον καθαρισμός με ειδικό καθαριστικό μπανιέρας που περιέχει χλωρίνη.