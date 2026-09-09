Καρκίνος παχέος εντέρου: Ένα μικρόβιο συνδέεται με το 22% των περιστατικών

Νέα στοιχεία για τη σχέση του H. pylori με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού.

Μία στις 5 περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού παγκοσμίως φαίνεται πως συνδέεται με ένα κοινό μικρόβιο του στομάχου, σύμφωνα με νέα μελέτη, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από 48 εκατομμύρια ανθρώπους και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό eGastroenterology.

Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν διαπίστωσε ότι η έκθεση στο βακτήριο H. pylori συνδεόταν με 1,59 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Συνήθως, η λοίμωξη από H. pylori δεν προκαλεί συμπτώματα, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν έλκη ή φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου. Αν και δεν υπάρχουν δεδομένα για την Ελλάδα, εκτιμάται ότι έως και το 40% των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν H. pylori στο στομάχι τους. Το μικρόβιο μεταδίδεται μέσω επαφής με εμετό, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένου ατόμου.

Όταν το H. pylori προκαλεί γαστρίτιδα, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως πόνος στην κοιλιά, ναυτία, φούσκωμα και ρέψιμο. Η λοίμωξη αντιμετωπίζεται συνήθως με συνδυασμό φαρμάκων που μειώνουν την οξύτητα του στομάχου και αντιβιοτικών.

Το H. pylori αποτελεί γνωστή αιτία καρκίνου του στομάχου, ωστόσο η σχέση του με τον καρκίνο του εντέρου παραμένει «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη», σύμφωνα με τους ειδικούς που θέλησαν να διερευνήσουν αυτή την πιθανή σύνδεση.

Η ομάδα, με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, ανέλυσε δεδομένα από 43 προηγούμενες μελέτες.

Οι ερευνητές έγραψαν: «Η έκθεση στο H. pylori μπορεί να σχετίζεται με περίπου το 22% των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού παγκοσμίως, εφόσον θεωρηθεί ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση».

Τέσσερις από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση εξέτασαν κατά πόσο η «εκρίζωση» του H. pylori με αντιβιοτικά επηρέαζε τον μετέπειτα κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η εξάλειψη της λοίμωξης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, αλλά η μείωση αυτή φάνηκε μόνο μετά από 10 χρόνια.

Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι το ποσοστό των καρκίνων του εντέρου που συνδέονται με την έκθεση στο H. pylori αυξήθηκε στις πιο πρόσφατες δεκαετίες που εξετάστηκαν, δηλαδή στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι πολλοί ακόμη παράγοντες επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, μεταξύ των οποίων τα γονίδια, η ηλικία, ο τρόπος ζωής και η διατροφή