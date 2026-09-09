Πανεύκολη συνταγή για μαρμελάδα δαμάσκηνο χωρίς ζάχαρη - Μόνο με 2 υλικά

Τα αποξηραμένα φρούτα είναι ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος να εντάξετε περισσότερα φρούτα στη διατροφή σας, ενώ παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυσικά σάκχαρα. Μπορούν να καταναλωθούν σκέτα, να προστεθούν σε γιαούρτι ή βρώμη, αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για πιο ιδιαίτερες παρασκευές και συνταγές. Μία από αυτές είναι η μαρμελάδα. Ωστόσο, οι περισσότερες κλασικές μαρμελάδες περιέχουν σημαντική ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης, η οποία χρησιμοποιείται τόσο για τη γεύση όσο και για την υφή και τη συντήρηση του προϊόντος.

Αν θέλετε μια πιο απλή εναλλακτική, αυτή η μαρμελάδα δαμάσκηνο χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι από τις πιο εύκολες συνταγές που μπορείτε να δοκιμάσετε. Χρειάζεται μόλις δύο υλικά, αποξηραμένα δαμάσκηνα και νερό, και πρακτικά τίποτε άλλο. Δεν απαιτεί βράσιμο, πηκτικά ή γλυκαντικά και ετοιμάζεται με ελάχιστη προετοιμασία.

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα δίνουν από μόνα τους τη γλυκιά γεύση και την πυκνή υφή της μαρμελάδας, ενώ παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι μια κρεμώδης και φυσικά γλυκιά μαρμελάδα, ιδανική για το πρωινό, το στραγγιστό γιαούρτι ή ένα γρήγορο σνακ.

Υλικά

200 γρ. Δαμάσκηνα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι

200 γρ. Νερό καυτό

Εκτέλεση

Ελέγχουμε ένα-ένα τα δαμάσκηνα μήπως έχουν κάποιο κουκούτσι ή σπάσουμε το multi.

Μουλιάζουμε τα δαμάσκηνα στο βραστό νερό για 30' και έπειτα τα χτυπάμε μαζί με το νερό στο multi.

Μόλις γίνουν αλοιφή τα βάζουμε σε βάζο και στο ψυγείο.

Πηγή: alsi / Cookpad