Harvard: Οι 4 διατροφικοί κανόνες για να μειώσετε τη χοληστερίνη

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία και συχνά επηρεάζεται από τις καθημερινές συνήθειες. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, η διατροφή μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των επιπέδων της. Ορισμένες στοχευμένες αλλαγές στις τροφές που καταναλώνετε μπορούν να συμβάλουν αισθητά στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και στον καλύτερο έλεγχο της χοληστερίνης.

«Πολλοί άνθρωποι μπορούν να μειώσουν τη χοληστερίνη τους απλώς αλλάζοντας τις διατροφικές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, αν περιορίσετε το κρέας, επιλέγετε πιο άπαχα κομμάτια και τρώτε περισσότερα λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης, είναι πιθανό να μειώσετε τη συνολική χοληστερίνη κατά 25% ή και περισσότερο», επισημαίνει σχετικά η επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου του Harvard.

Ακολουθούν 4 βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε τη χοληστερίνη μέσω της διατροφής, σύμφωνα με το Harvard:

Προτιμήστε τα ακόρεστα λιπαρά και περιορίστε τα κορεσμένα . Τα περισσότερα φυτικά λιπαρά, όπως τα φυτικά έλαια, περιέχουν κυρίως «υγιεινά» ακόρεστα λιπαρά, τα οποία κάνουν καλό στην καρδιά. Καλές πηγές υγιεινών λιπαρών είναι τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και ορισμένα λαχανικά. Παράλληλα, προσπαθήστε να περιορίσετε τα τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

. Τα περισσότερα φυτικά λιπαρά, όπως τα φυτικά έλαια, περιέχουν κυρίως «υγιεινά» ακόρεστα λιπαρά, τα οποία κάνουν καλό στην καρδιά. Καλές πηγές υγιεινών λιπαρών είναι τα λιπαρά ψάρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και ορισμένα λαχανικά. Παράλληλα, προσπαθήστε να περιορίσετε τα τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Αυξήστε τις διαλυτές φυτικές ίνες . Η μεγαλύτερη κατανάλωση διαλυτών φυτικών ινών, όπως αυτές που βρίσκονται στη βρώμη και στα φρούτα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης στο αίμα, όταν αποτελεί μέρος μιας διατροφής που περιλαμβάνει υγιεινά λιπαρά.

. Η μεγαλύτερη κατανάλωση διαλυτών φυτικών ινών, όπως αυτές που βρίσκονται στη βρώμη και στα φρούτα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης στο αίμα, όταν αποτελεί μέρος μιας διατροφής που περιλαμβάνει υγιεινά λιπαρά. Βάλτε στη διατροφή σας φυτικές στερόλες και στανόλες . Αυτές οι φυσικές φυτικές ενώσεις έχουν δομή παρόμοια με εκείνη της χοληστερίνης. Όταν τις καταναλώνετε, περιορίζουν την ποσότητα χοληστερίνης που μπορεί να απορροφήσει ο οργανισμός σας. Οι φυτικές στερόλες και στανόλες προστίθενται πλέον σε ολοένα και περισσότερα τρόφιμα, όπως προϊόντα επάλειψης, χυμοί και γιαούρτια.

. Αυτές οι φυσικές φυτικές ενώσεις έχουν δομή παρόμοια με εκείνη της χοληστερίνης. Όταν τις καταναλώνετε, περιορίζουν την ποσότητα χοληστερίνης που μπορεί να απορροφήσει ο οργανισμός σας. Οι φυτικές στερόλες και στανόλες προστίθενται πλέον σε ολοένα και περισσότερα τρόφιμα, όπως προϊόντα επάλειψης, χυμοί και γιαούρτια. Βρείτε τη διατροφή που σας ταιριάζει. Αν ένας φίλος ή συγγενής σάς πει ότι κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη χοληστερίνη του ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διατροφή, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Αν όμως, μετά από μερικούς μήνες, διαπιστώσετε ότι δεν έχετε το ίδιο αποτέλεσμα, η διαφορά μπορεί να οφείλεται στα γονίδια και στη φυσιολογία του οργανισμού σας. Δεν υπάρχει μία διατροφή για τη ρύθμιση της χοληστερίνης που να λειτουργεί το ίδιο για όλους. Ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε διαφορετικές προσεγγίσεις μέχρι να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει.

Η διατροφή μπορεί να είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσετε τα επίπεδα χοληστερίνης, ωστόσο η επίδρασή της δεν είναι ίδια σε όλους. Μην απογοητευτείτε αν έχετε ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διατροφή αλλά δεν έχετε φτάσει ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα. Συνεχίστε την προσπάθεια. Ακόμη κι αν τελικά χρειαστείτε φαρμακευτική αγωγή για να διατηρείτε τη χοληστερίνη υπό έλεγχο, είναι πιθανό να χρειαστείτε λιγότερα φάρμακα απ’ ό,τι αν δεν είχατε κάνει καμία αλλαγή στη διατροφή σας.