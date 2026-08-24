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Τι θα συμβεί στο πλυντήριό σας αν αντί για μαλακτικό προσθέσετε λευκό ξίδι

Ευ Ζην
Τι θα συμβεί στο πλυντήριό σας αν αντί για μαλακτικό προσθέσετε λευκό ξίδι
rawpixel.com / Freepik
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 15:25
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Το δημοφιλές κόλπο με το ξίδι μπορεί να προκαλέσει βέβαια ζημιές στο πλυντήριο ρούχων.

Το να έχετε ένα πλυντήριο ρούχων στο σπίτι σας μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ κόπο, καθώς φροντίζει για το πλύσιμο των ρούχων, των σεντονιών και των πετσετών σας.

Ωστόσο, το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται συχνό καθάρισμα, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην είναι τα ρούχα σας τόσο καθαρά όσο θα θέλατε.

Μια παλιά και δοκιμασμένη συνταγή, λέει να χρησιμοποιήσετε ξίδι, για τον καθαρισμό, την απαλότητα των υφασμάτων αλλά και για την αφαίρεση λεκέδων.

Το δύσκολο με το να βασίζεσαι στις παλιές σοφίες, είναι ότι μπορεί να μην συμφωνούν πάντα με την επιστήμη και την ασφάλεια.

Η προσθήκη ξιδιού στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να βοηθήσει στα παραπάνω ή μπορεί να διαβρώσει και να καταστρέψει όλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα της συσκευής, όπως τις λαστιχένιες τσιμούχες και τους σωλήνες.

Τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ξιδιού στο πλυντήριο ρούχων

Μπορεί να έχετε ακούσει ότι το ξίδι στον κύκλο πλύσης μπορεί να βοηθήσει να μαλακώσουν τα σκληρά ρούχα, να καθαρίσει τη μούχλα και να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. Αυτές οι συμβουλές δεν προέρχονται μόνο από χρήστες, αλλά και από τους ίδιους τους κατασκευαστές πλυντηρίων ρούχων.

Το λευκό ξύδι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αφαίρεση της συσσώρευσης σκληρού νερού στα στοιχεία που μεταφέρουν το νερό του πλυντηρίου, όπως το φίλτρο εισόδου.

Η χρήση ξιδιού στο πλυντήριο ρούχων σας, μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων από ρούχα όπως ο καφές, το γρασίδι και το αποσμητικό, καθώς και στη λάμψη των λευκών ρούχων.

Ωστόσο, η χρήση ξιδιού στο πλυντήριο ρούχων μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα από τα μαλακά εξαρτήματά του, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών στεγανοποιήσεων και των ελαστικών σωλήνων. Αυτό θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί και στα ρούχα σας.

Η χρήση ξιδιού, σύμφωνα με την εταιρία Whirpool, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα που είναι κρυμμένα μέσα στον κάδο του πλυντηρίου ρούχων.

Αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε, αντιμετωπίστε το σαν την όξινη ουσία

Οι φερόμενες καθαριστικές ικανότητες του ξιδιού προέρχονται από τις όξινες ιδιότητές του. Έχει χαμηλή βαθμολογία pH στην κλίμακα για το πόσο δυνητικά διαβρωτικό μπορεί να είναι. Τεχνικά, ένα μπουκαλάκι ξιδιού που μπορείτε να βρείτε στο σούπερ μάρκετ περιέχει συνήθως μόνο 6% ξίδι, ενώ το υπόλοιπο είναι νερό.

Το ξίδι που έχει αραιωθεί με αυτόν τον τρόπο είναι ασφαλέστερο για χρήση σε πλυντήριο, καθώς είναι λιγότερο διαβρωτικό από το ξίδι υψηλότερης, βιομηχανικής συγκέντρωσης.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξίδι στο πλυντήριο ρούχων σας, ειδικά μαζί με τα ρούχα σας, περιορίστε το σε μισό φλιτζάνι αραιωμένο λευκό ξίδι, το οποίο θα προσθέσετε είτε μέσω της θήκης μαλακτικού ρούχων είτε θα το χύσετε στον κάδο κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου ξεβγάλματος.

Αν το προσθέσετε στη θήκη μαλακτικού ρούχων, θα πρέπει να καθαρίσετε καλά τη θήκη αργότερα. Αν θέλετε απλώς να καθαρίσετε τη συσσώρευση σκληρού νερού στο πλυντήριο ρούχων σας, προσθέστε τέσσερα φλιτζάνια αραιωμένο λευκό ξίδι στον άδειο κάδο και εκτελέστε τον πιο ζεστό κύκλο πλύσης που μπορείτε. Μετά τον κύκλο, σκουπίστε το εσωτερικό με ένα υγρό σφουγγάρι και, στη συνέχεια, βάλτε ξανά τον ζεστό κύκλο πλύσης για να το ξεπλύνετε όλο. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να περιορίσετε τη χρήση ξιδιού σε μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, ώστε να μην διαβρώσετε τα εξαρτήματα του πλυντηρίου σας.

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξίδι στο πλυντήριο ρούχων σας, μην το χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με χλωρίνη πλυντηρίου. Η ανάμειξη χλωρίνης με οποιοδήποτε είδος όξινης ουσίας, όπως το ξίδι, θα δημιουργήσει εξαιρετικά τοξικό αέριο.

Πηγή: Dnews.gr

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/08/2026 - 15:55
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