5 λάθη που κάνετε στην άσκηση και αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού

Ποια είναι τα 5 λάθη στην άσκηση που οι φυσικοθεραπευτές θα ήθελαν να αποφεύγετε; Δείτε τι πρέπει να προσέχετε στην προπόνησή σας.

Η τακτική άσκηση είναι μία από τις καλύτερες συνήθειες που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, βελτιώνει τη διάθεση και μπορεί ακόμη και να συνδέεται με μεγαλύτερη μακροζωία. Ωστόσο, η άσκηση δεν είναι πάντα ωφέλιμη όταν γίνεται με λάθος τρόπο ή σε υπερβολικό βαθμό. «Η άσκηση θα πρέπει να κάνει το σώμα σας να αισθάνεται πιο δυνατό και όχι να προκαλεί περιττή καταπόνηση στις αρθρώσεις και τους μυς», εξηγεί η φυσικοθεραπεύτρια Sabrina DiSibio.

Οι φυσικοθεραπευτές συμφωνούν ότι υπάρχουν πέντε συνηθισμένα λάθη που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού και να οδηγήσουν σε σωματική και ψυχική εξάντληση. Δείτε ποια είναι και τι μπορείτε να κάνετε για να τα αποφύγετε.

1. Κάνετε πάρα πολλά, πολύ γρήγορα

Όταν ξεκινάτε ένα νέο πρόγραμμα γυμναστικής, είναι εύκολο να ενθουσιαστείτε και να θέλετε να δείτε αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το να προσπαθείτε, όμως, να προπονηθείτε σαν έμπειρος αθλητής ενώ μόλις ξεκινάτε μπορεί να σας οδηγήσει σε τραυματισμό.

«Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που βλέπω είναι άνθρωποι που ξεκινούν μια νέα ρουτίνα με υπερβολική ένταση ή πολύ μεγάλο όγκο προπόνησης, επειδή θέλουν να δουν γρήγορα αποτελέσματα», αναφέρει η DiSibio.

Το πρόβλημα είναι ότι οι μύες και η καρδιοαναπνευστική σας κατάσταση μπορεί να βελτιώνονται γρηγορότερα από ό,τι προσαρμόζονται οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών από υπέρχρηση.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι η σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης. Ξεκινήστε με μικρότερη διάρκεια, αντίσταση και αριθμό σετ και αυξήστε τα σταδιακά μέσα σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική μακροπρόθεσμα από το να πιέζετε τον εαυτό σας όταν είστε ήδη κουρασμένοι ή πονάτε.

2. Παραλείπετε την προθέρμανση

Όταν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ξεκινήσετε κατευθείαν την προπόνηση. Η προθέρμανση, όμως, δεν είναι ένα βήμα που πρέπει να παραλείπετε.

Πριν από την άσκηση, χρειάζεται να προετοιμάσετε τους μυς, τις αρθρώσεις και το νευρικό σας σύστημα για την κίνηση. Το να περνάτε, για παράδειγμα, από πολλές ώρες καθιστικής εργασίας κατευθείαν σε σπριντ ή σε άρση μεγάλων βαρών μπορεί να αυξήσει τη δυσκαμψία και την πιθανότητα τραυματισμού.

Ακόμη και λίγα λεπτά προθέρμανσης μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας να προετοιμαστεί καλύτερα για την προπόνηση. Δοκιμάστε 5 έως 10 λεπτά ελαφριάς αερόβιας άσκησης και δυναμικών κινήσεων που προσομοιάζουν τις ασκήσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνετε την κινητικότητα, την ποιότητα των κινήσεων και τη νευρομυϊκή σας ετοιμότητα, ώστε το σώμα σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

3. Πιστεύετε ότι όσο περισσότερη προπόνηση κάνετε τόσο το καλύτερο

Στην προπόνηση με αντιστάσεις, το περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερο αποτέλεσμα. Οι μύες και οι συνδετικοί ιστοί χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν και η υπερβολική προπόνηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών από υπέρχρηση.

Σύμφωνα με τον φυσικοθεραπευτή Nicholas Rolnick, περίπου 10 σετ ανά μυϊκή ομάδα την εβδομάδα αποτελούν έναν πρακτικό και αποτελεσματικό στόχο για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, πέντε σετ δύο φορές την εβδομάδα ή τρία έως τέσσερα σετ σε τρεις διαφορετικές προπονήσεις.

Η αποκατάσταση αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της προπόνησης. Οι μύες διεγείρονται κατά την άσκηση, αλλά είναι κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης που το σώμα επιδιορθώνει και χτίζει νέο μυϊκό ιστό.

Επομένως, αν προπονείστε συνεχώς χωρίς να δίνετε στο σώμα σας τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση, μπορεί τελικά να εμποδίζετε την πρόοδό σας αντί να την επιταχύνετε.

4. Αγνοείτε τη σωστή τεχνική

Το να ολοκληρώσετε μια προπόνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν έχει ιδιαίτερη αξία αν θυσιάζετε τη σωστή τεχνική. Η σωστή φόρμα βοηθά τους κατάλληλους μυς να αναλάβουν το έργο και περιορίζει την περιττή καταπόνηση στις αρθρώσεις και τους ιστούς. Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες στην εκτέλεση μιας άσκησης, όπως το υπερβολικά σφιχτό κράτημα ενός βάρους ή η λανθασμένη θέση των πελμάτων, μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αυξήσουν την επιβάρυνση των αρθρώσεων.

Το γεγονός ότι μια άσκηση σας «καίει» ή σας φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι την εκτελείτε σωστά. Μερικές φορές, η αίσθηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε αντισταθμιστικές κινήσεις, όταν άλλοι μύες αναλαμβάνουν να καλύψουν την αδυναμία ή τον ανεπαρκή συντονισμό μιας μυϊκής ομάδας.

Ορισμένα συνηθισμένα παραδείγματα είναι τα εξής:

Άρσεις θανάτου (deadlifts): Αν η μπάρα απομακρύνεται από το σώμα κατά την άρση, μπορεί να αυξηθεί η καταπόνηση στη μέση.

Καθίσματα (squats): Δεν χρειάζεται να πιέζετε τα πέλματά σας να κοιτούν απόλυτα προς τα εμπρός. Μια ελαφριά φυσική στροφή προς τα έξω μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στην ανατομία των ισχίων σας και να κάνει την κίνηση πιο άνετη.

Kettlebell swings: Αν μετατρέπετε την κίνηση σε κάθισμα αντί για σωστή κίνηση από τα ισχία, μπορεί να επιβαρύνετε περισσότερο τα γόνατα και τη μέση και να μειώσετε τη δύναμη που παράγεται από τους γοφούς.

Προβολές (lunges): Αν κάνετε υπερβολικά μικρό βήμα, το γόνατο μπορεί να μετακινείται περισσότερο προς τα εμπρός, αυξάνοντας την πίεση στην επιγονατίδα.

Σανίδα (plank): Αν σηκώνετε τους ώμους προς τα αυτιά, προκαλείτε περιττή ένταση στον αυχένα και το πάνω μέρος των ώμων.

Κάμψεις (push-ups): Αν ανοίγετε υπερβολικά τους αγκώνες προς τα έξω, μπορεί να αυξηθεί η καταπόνηση στις αρθρώσεις των ώμων.

Αν δεν είστε βέβαιοι ότι εκτελείτε σωστά μια άσκηση, ζητήστε καθοδήγηση από έναν εξειδικευμένο γυμναστή ή φυσικοθεραπευτή. Μερικές μικρές διορθώσεις στην τεχνική μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά τόσο στην ασφάλεια όσο και στα αποτελέσματά σας.

5. Προσπαθείτε να «ξεπεράσετε» τον πόνο

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να πιέζετε τον εαυτό σας και στο να αγνοείτε τον πόνο. Η μυϊκή κόπωση ή ένα ήπιο πιάσιμο μετά την άσκηση μπορεί να είναι αναμενόμενα. Ένας οξύς, έντονος, επιδεινούμενος ή επίμονος πόνος, όμως, είναι διαφορετική υπόθεση. Όταν το σώμα σας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι σημαντικό να το ακούτε. Αν, για παράδειγμα, αισθάνεστε πόνο στα γόνατα κατά τις προβολές, μπορεί να χρειάζεται να τροποποιήσετε την άσκηση ή να την αποφύγετε προσωρινά.

Ιδιαίτερα όταν υπάρχει ήδη κάποιος τραυματισμός, το να συνεχίζετε να ασκείστε παρά τον πόνο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά και να σας κρατήσει εκτός προπόνησης για ακόμη περισσότερο χρόνο.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση ενός μικρού προβλήματος μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξή του σε σοβαρότερο τραυματισμό. Επομένως, μην θεωρείτε ότι το να «αντέξετε» τον πόνο είναι πάντα ένδειξη δύναμης.

Η άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι ενός υγιεινού τρόπου ζωής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προπονείστε έχει εξίσου μεγάλη σημασία. Αν προσπαθείτε να κάνετε πάρα πολλά από την αρχή, παραλείπετε την προθέρμανση, υπερπροπονείστε, αμελείτε τη σωστή τεχνική ή συνεχίζετε παρά τον πόνο, μπορεί να αυξάνετε χωρίς λόγο τον κίνδυνο τραυματισμού.

Αντίθετα, ξεκινήστε σταδιακά, δώστε χρόνο στο σώμα σας να προσαρμοστεί, επενδύστε στη σωστή τεχνική και μην υποτιμάτε τη σημασία της ξεκούρασης. Έτσι, μπορείτε να παραμείνετε ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και να χτίσετε σταθερά αποτελέσματα χωρίς να θέτετε την υγεία σας σε περιττό κίνδυνο.