Η «τέλεια» προπόνηση κοιλιακών για να γυμνάσετε τον κορμό σας

Αν θέλετε πραγματικά δυνατούς κοιλιακούς , δεν αρκούν μερικά crunches στο τέλος της προπόνησης. Ο κορμός σας χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη δουλειά.

Αν στο τέλος της προπόνησής σας προσθέτετε μερικά γρήγορα crunches, άρσεις ποδιών και σανίδες, πιθανότατα αισθάνεστε ότι έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι απαραίτητα αρκετή για να πετύχετε την ενδυνάμωση και τη μυϊκή ανάπτυξη των κοιλιακών, ιδιαίτερα όταν οι ασκήσεις δεν προσφέρουν αρκετή πρόκληση, όσο κι αν αυξάνετε τις επαναλήψεις.

Ο κορμός σας δεν έχει μία μόνο λειτουργία. Για να τον γυμνάσετε ολοκληρωμένα, χρειάζεται να επιλέγετε ασκήσεις που ενεργοποιούν και τις τέσσερις βασικές λειτουργίες του: τη σταθεροποίηση, την περιστροφή, την αντίσταση στην περιστροφή και την κάμψη της σπονδυλικής στήλης.

Αλλάζοντας, λοιπόν, τη συνηθισμένη ρουτίνα σας, δεν μπορείτε μόνο να βελτιώσετε την εικόνα των κοιλιακών σας, αλλά και να ενισχύσετε τη συνολική σας απόδοση, αποκτώντας μεγαλύτερη δύναμη και σταθερότητα σε διαφορετικά επίπεδα κίνησης.

Για καθεμία από τις παρακάτω ασκήσεις, ολοκληρώστε τρία σετ πριν προχωρήσετε στην επόμενη.

Hollow Body Hold

Ξαπλώστε ανάσκελα στο πάτωμα και πιέστε τη μέση σας προς το έδαφος, ενεργοποιώντας δυνατά τον κορμό σας. Σηκώστε τα πόδια και τους ώμους από το πάτωμα και τεντώστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι. Κρατήστε τα πόδια σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορείτε να διατηρείτε τη μέση σας σταθερά στο έδαφος και τον κορμό ενεργοποιημένο.

Αν αισθανθείτε ότι η μέση σας αρχίζει να καμπυλώνει και να απομακρύνεται από το πάτωμα, σηκώστε ελαφρώς τα πόδια.

Κρατήστε τη θέση και, εφόσον μπορείτε να τη διατηρήσετε με σωστή τεχνική, χρησιμοποιήστε ελεγχόμενη κίνηση για να λικνίζετε το σώμα σας ελαφρώς προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Αν η άσκηση σας φαίνεται ιδιαίτερα απαιτητική, λυγίστε τα γόνατα και κρατήστε τα χέρια μπροστά από το σώμα.

Η συγκεκριμένη άσκηση επικεντρώνεται στη σταθεροποίηση και την ικανότητα του κορμού να αντιστέκεται στην κίνηση.

Weighted Plank Row Hold

Στηρίξτε τον έναν πήχη σας σε έναν πάγκο και πάρτε θέση σανίδας, διατηρώντας το κεφάλι, τους γλουτούς και τις φτέρνες σας σε μία ευθεία. Με το ελεύθερο χέρι, τραβήξτε ένα βάρος προς το ισχίο σας και κρατήστε το εκεί. Το ζητούμενο είναι να διατηρήσετε το σώμα σας απολύτως σταθερό, ενεργοποιώντας τον κορμό σας ώστε να μην περιστρέφεται καθώς εκτελείτε την κωπηλατική κίνηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση γυμνάζει την αντίσταση στην περιστροφή, δηλαδή την ικανότητα του κορμού να παραμένει σταθερός όταν δέχεται δύναμη που προσπαθεί να τον περιστρέψει.

Hanging Typewriter

Για να δουλέψετε την περιστροφική λειτουργία του κορμού, κρεμαστείτε από ένα μονόζυγο. Σφίξτε τους κοιλιακούς σας και μετακινήστε ελαφρώς τη λεκάνη προς τα εμπρός. Ενεργοποιήστε τις ωμοπλάτες και κρατήστε τους δικεφάλους ελαφρώς σφιγμένους.

Κρατώντας το αριστερό πόδι όσο πιο τεντωμένο γίνεται, λυγίστε το δεξί γόνατο. Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και τραβήξτε το δεξί γόνατο προς τον αριστερό αγκώνα. Κάντε μια μικρή παύση, διατηρώντας την ένταση, και στη συνέχεια μετακινήστε το δεξί γόνατο προς τον δεξί αγκώνα, πριν επιστρέψετε στην αριστερή πλευρά.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση, φροντίζοντας να μην αφήσετε τα πόδια να κινηθούν ανεξέλεγκτα προς τα πίσω και να μην καμπυλώσετε τη μέση σας. Αυτή είναι μία επανάληψη. Επαναλάβετε την ίδια κίνηση και από την άλλη πλευρά.

3-Step Getup

Πρόκειται για μια άσκηση κάμψης της σπονδυλικής στήλης, η οποία είναι πιο απαιτητική από ένα παραδοσιακό crunch.

Ξεκινήστε ξαπλωμένοι στο πάτωμα, κρατώντας έναν αλτήρα στο αριστερό χέρι με ουδέτερη λαβή. Τεντώστε το δεξί χέρι στο πλάι, με την παλάμη να ακουμπά στο πάτωμα, και πιέστε τον αλτήρα προς τα πάνω, ώστε να βρίσκεται ακριβώς πάνω από το στήθος σας.

Λυγίστε το αριστερό γόνατο και τοποθετήστε το αριστερό πέλμα σταθερά στο έδαφος, ενώ το δεξί πόδι παραμένει ελαφρώς ανοιχτό στο πλάι. Από αυτή τη θέση, χρησιμοποιήστε τον κορμό σας για να σηκώσετε τους ώμους από το έδαφος, μέχρι το βάρος του σώματός σας να μεταφερθεί στον δεξί αγκώνα. Διατηρήστε τον αλτήρα τεντωμένο πάνω από το κεφάλι σας.

Στη συνέχεια, απομακρύνετε τον δεξί αγκώνα από το πάτωμα, μεταφέροντας το βάρος στο δεξί χέρι. Σφίξτε τους γλουτούς και σηκώστε τη λεκάνη, μέχρι να έρθετε σε θέση έκτασης των ισχίων. Κάντε μια μικρή παύση, διατηρώντας την ένταση στον κορμό και τους γλουτούς.

Τέλος, αντιστρέψτε την κίνηση βήμα προς βήμα, επιστρέφοντας ελεγχόμενα στην αρχική θέση.

Με αυτόν τον συνδυασμό ασκήσεων, δεν περιορίζετε την προπόνησή σας σε ατελείωτες επαναλήψεις κοιλιακών. Αντίθετα, γυμνάζετε τον κορμό σας σε διαφορετικές κατευθύνσεις και λειτουργίες, χτίζοντας έναν πιο δυνατό, σταθερό και λειτουργικό πυρήνα.