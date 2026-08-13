Καρπούζι: Πώς επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Το καρπούζι είναι πλούσιο σε L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που το σώμα μας μετατρέπει σε L-αργινίνη. Η L-αργινίνη χρησιμοποιείται για την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που βοηθά στη χαλάρωση και τη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία είναι πιο χαλαρά, το αίμα μπορεί να ρέει πιο εύκολα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης.

Το καρπούζι περιέχει επίσης κάλιο, ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων νατρίου στο σώμα και υποστηρίζει τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η ποσότητα καλίου σε μια τυπική μερίδα καρπουζιού είναι μέτρια σε σύγκριση με άλλα φρούτα και λαχανικά.

Επειδή το καρπούζι αποτελείται από περισσότερο από 90% νερό, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να καλύψετε την ημερήσια πρόσληψη υγρών. Η καλή ενυδάτωση υποστηρίζει την υγιή κυκλοφορία του αίματος, αν και η ενυδάτωση από μόνη της δεν αποτελεί θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Το EatingWell γράφει ότι αρκετές μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι η L-κιτρουλίνη στο καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με προϋπέρταση ή υπέρταση. Οι περισσότερες έρευνες βέβαια, έχουν επικεντρωθεί σε συμπυκνωμένα εκχυλίσματα καρπουζιού και όχι στο φρέσκο καρπούζι. Σε αυτές τις μελέτες, άτομα που έλαβαν εκχύλισμα καρπουζιού για αρκετές εβδομάδες είδαν μέτριες βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση.

Μελέτες που χρησιμοποίησαν φρέσκο καρπούζι ή χυμό καρπουζιού κατέληξαν σε ανάμεικτα αποτελέσματα, με ορισμένα να δείχνουν οφέλη και άλλα να βρίσκουν μικρή ή καθόλου επίδραση. Συνολικά, η έρευνα υποδηλώνει ότι τα προϊόντα καρπουζιού πλούσια σε L-κιτρουλίνη μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή αρτηριακή πίεση, αλλά τα οφέλη φαίνονται μέτρια. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί εάν η τακτική κατανάλωση φρέσκου καρπουζιού έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Είναι ασφαλές να τρώμε καρπούζι κάθε μέρα;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ναι. Το καρπούζι είναι ένα θρεπτικό φρούτο που μπορεί κάποιος να το απολαμβάνει καθημερινά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ωστόσο, το καρπούζι δεν είναι κατάλληλο για όλους σε απεριόριστες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με:

- προχωρημένη νεφρική νόσο

- διαβήτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και το καρπούζι μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωσή του μπορεί να αντικαταστήσει τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.