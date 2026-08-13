ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρπούζι: Πώς επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Ευ Ζην
Καρπούζι: Πώς επηρεάζει την αρτηριακή πίεση
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 18:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το καρπούζι είναι ένα από τα πιο ενυδατικά φρούτα.

Το καρπούζι είναι πλούσιο σε L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που το σώμα μας μετατρέπει σε L-αργινίνη. Η L-αργινίνη χρησιμοποιείται για την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός μορίου που βοηθά στη χαλάρωση και τη διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία είναι πιο χαλαρά, το αίμα μπορεί να ρέει πιο εύκολα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης.

Το καρπούζι περιέχει επίσης κάλιο, ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων νατρίου στο σώμα και υποστηρίζει τη φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η ποσότητα καλίου σε μια τυπική μερίδα καρπουζιού είναι μέτρια σε σύγκριση με άλλα φρούτα και λαχανικά.

Επειδή το καρπούζι αποτελείται από περισσότερο από 90% νερό, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να καλύψετε την ημερήσια πρόσληψη υγρών. Η καλή ενυδάτωση υποστηρίζει την υγιή κυκλοφορία του αίματος, αν και η ενυδάτωση από μόνη της δεν αποτελεί θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Το EatingWell γράφει ότι αρκετές μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι η L-κιτρουλίνη στο καρπούζι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με προϋπέρταση ή υπέρταση. Οι περισσότερες έρευνες βέβαια, έχουν επικεντρωθεί σε συμπυκνωμένα εκχυλίσματα καρπουζιού και όχι στο φρέσκο καρπούζι. Σε αυτές τις μελέτες, άτομα που έλαβαν εκχύλισμα καρπουζιού για αρκετές εβδομάδες είδαν μέτριες βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση.

Μελέτες που χρησιμοποίησαν φρέσκο καρπούζι ή χυμό καρπουζιού κατέληξαν σε ανάμεικτα αποτελέσματα, με ορισμένα να δείχνουν οφέλη και άλλα να βρίσκουν μικρή ή καθόλου επίδραση. Συνολικά, η έρευνα υποδηλώνει ότι τα προϊόντα καρπουζιού πλούσια σε L-κιτρουλίνη μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή αρτηριακή πίεση, αλλά τα οφέλη φαίνονται μέτρια. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί εάν η τακτική κατανάλωση φρέσκου καρπουζιού έχει τα ίδια αποτελέσματα.

Είναι ασφαλές να τρώμε καρπούζι κάθε μέρα;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ναι. Το καρπούζι είναι ένα θρεπτικό φρούτο που μπορεί κάποιος να το απολαμβάνει καθημερινά ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ωστόσο, το καρπούζι δεν είναι κατάλληλο για όλους σε απεριόριστες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με:

- προχωρημένη νεφρική νόσο
- διαβήτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και το καρπούζι μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωσή του μπορεί να αντικαταστήσει τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 12:39
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «τέλεια» προπόνηση κοιλιακών για να γυμνάσετε τον κορμό σας
Η «τέλεια» προπόνηση κοιλιακών για να γυμνάσετε τον κορμό σας 17 Αυγούστου 2026
Μελιτζάνες ή κολοκυθάκια; Τι να διαλέξετε για περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά 20 Αυγούστου 2026
Μελιτζάνες ή κολοκυθάκια; Τι να διαλέξετε για περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοιμάστε περισσότερο το Σαββατοκύριακο; Είναι καλό η κακό για την υγεία σας

Κοιμάστε περισσότερο το Σαββατοκύριακο; Είναι καλό η κακό για την υγεία σας

Μελέτες
Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς

Ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα για την υπέρταση συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο νεφρικής βλάβης σε διαβητικούς

Φάρμακο
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκων για την επιληψία και την υπέρταση

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες φαρμάκων για την επιληψία και την υπέρταση

Επικαιρότητα
Καρπούζι ή πεπόνι - Ποιο είναι τελικά η καλύτερη επιλογή;

Καρπούζι ή πεπόνι - Ποιο είναι τελικά η καλύτερη επιλογή;

Ευ Ζην
Άνοια: Τι να προσέξετε μεταξύ 45 και 65 ετών για να κερδίσετε επιπλέον 13 χρόνια χωρίς τη νόσο

Άνοια: Τι να προσέξετε μεταξύ 45 και 65 ετών για να κερδίσετε επιπλέον 13 χρόνια χωρίς τη νόσο

Μελέτες
5 πράγματα που θα συμβούν στο σώμα σας αν κάνετε μια βόλτα στη φύση για 20 λεπτά

5 πράγματα που θα συμβούν στο σώμα σας αν κάνετε μια βόλτα στη φύση για 20 λεπτά

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07
Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 13:43
Πλύσιμο χεριών: Γιατί είναι τόσο σημαντικό – 5 συμβουλές για να έχετε πάντα καθαρά χέρια
Ευ Ζην
03/09/2026 - 12:58
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών
Επιχειρείν
03/09/2026 - 12:12
Πότε γερνά κάθε όργανο του σώματος – Τι συμβαίνει σε αρτηρίες, ωοθήκες και όρχεις
Μελέτες
03/09/2026 - 12:11
Υπουργείο Υγείας: «Πυρά» της ηγεσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 11:31
Κορωνοϊός: Σε έξαρση σε 49 Πολιτείες στις ΗΠΑ – Το στέλεχος που κυριαρχεί
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 10:57
Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα στην Αττική – Αναλυτικά οι δήμοι
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 10:17
Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος
Ευ Ζην
03/09/2026 - 09:15
Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για την καρδιά των ανδρών, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 08:30
Η απόλυτη σπιτική ζύμη για πίτα - Τραγανή, αφράτη και πανεύκολη
Ευ Ζην
03/09/2026 - 04:28
6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα
Ευ Ζην
03/09/2026 - 04:14
Γιατί παθαίνω κράμπες στον ύπνο μου
Ευ Ζην
03/09/2026 - 04:00
Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Υγεία
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 03:46
Παιδικές ασθένειες: Πότε πρέπει να κρατήσω το παιδί στο σπίτι
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 18:11
Ιός Δυτικού Νείλου: Ο Γκίκας Μαγιορκίνης αναλύει 5 κρίσιμα δεδομένα
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 16:13
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Η Ήρα, ο πρώτος σκύλος με πιστοποίηση για διασώσεις στο υγρό στοιχείο
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 15:36
ΕΟΦ: Οι ελλείψεις φαρμάκων σε φαρμακεία και νοσοκομεία – Νέα λίστα
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 15:15
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου
Ευ Ζην
02/09/2026 - 14:56
Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης
Φάρμακο
02/09/2026 - 14:23
Εύβοια: Τραγωδία με δύο νεκρά βρέφη
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 13:53
Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης
Μελέτες
02/09/2026 - 13:26
Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες
Φάρμακο
02/09/2026 - 12:49
ΠΙΣ: Η απάντηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για την ημερομηνία των εκλογών
Επικαιρότητα
02/09/2026 - 12:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ