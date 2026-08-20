Μελιτζάνες ή κολοκυθάκια; Τι να διαλέξετε για περισσότερες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά

Κάποιοι καταναλωτές αγαπούν τις μελιτζάνες, ενώ ορισμένοι άλλοι τα κολοκυθάκια. Όμως, πέρα από τις προσωπικές γευστικές προτιμήσεις, υπάρχουν και διατροφικοί λόγοι για τους οποίους πολλές φορές μπορεί να προτιμήσουμε τις μελιτζάνες αντί για τα κολοκυθάκια και αντίστροφα.

Όσον αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι μελιτζάνες έχουν περισσότερους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, ενώ τα κολοκυθάκια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη, γράφει η ιστοσελίδα 10almonds.gr. «Αν θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στις φυτικές ίνες, νικήτριες είναι οι μελιτζάνες σε αυτήν την κατηγορία. Στην κατηγορία των βιταμινών, οι μελιτζάνες έχουν περισσότερες βιταμίνες B3, B5 και E, ενώ τα κολοκυθάκια έχουν περισσότερες βιταμίνες A, B1, B2, B6, B9, C, K και χολίνη. Εδώ, η νίκη ανήκει στα κολοκυθάκια. Κοιτάζοντας τα μέταλλα, οι μελιτζάνες έχουν περισσότερο χαλκό, μαγγάνιο και σελήνιο, ενώ τα κολοκυθάκια έχουν περισσότερο ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο. Και σε αυτή την περίπτωση η νίκη ανήκει στα κολοκυθάκια», σύμφωνα με την ιστοσελίδα 10almonds.gr.

Επίσης, «όσον αφορά τις πολυφαινόλες, οι μελιτζάνες έχουν μεγαλύτερη ποικιλία πολυφαινολών, ενώ τα κολοκυθάκια έχουν μεγαλύτερη συνολική μάζα πολυφαινολών. Επομένως, εδώ έχουμε ισοπαλία», διευκρινίζει η ιστοσελίδα 10almonds.gr. Από τα παραπάνω φαίνεται μία «καθαρή νίκη» για τα κολοκυθάκια, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η διατροφή μας θέλει ποικιλία.

Τα κολοκυθάκια μπορούν να καταναλωθούν με διάφορους τρόπους. Τρώγονται ωμά, βραστά, τηγανητά ή ψημένα στο φούρνο. Μπορούν να προστεθούν σε πολλές συνταγές και σε σαλάτες. Τα noodles κολοκυθιού παρασκευάζονται από κολοκυθάκια και χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των σπαγγέτι.

Από την άλλη πλευρά, οι μελιτζάνες μπορούν να μαγειρευτούν στον ατμό, στο φούρνο ή να γίνουν τηγανιτές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο του κρέατος σε vegan και χορτοφαγικές συνταγές. Τα κολοκυθάκια έχουν μία χαρακτηριστική ήπια γεύση. Οι μελιτζάνες μπορεί να βγάλουν μία χαρακτηριστική πικράδα, η οποία «χάνεται» όταν μαγειρεύονται, ενώ «δένουν» ιδανικά με πολλές γεύσεις και αρώματα.