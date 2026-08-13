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Αντηλιακό: Οδηγός για να διαλέξετε το κατάλληλο για εσάς – Προσοχή στα «ψιλά γράμματα»

Ευ Ζην
Αντηλιακό: Οδηγός για να διαλέξετε το κατάλληλο για εσάς – Προσοχή στα «ψιλά γράμματα»
pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 14:40
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Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι ιδιαιτέρως επιβλαβής, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η χρήση αντηλιακού.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντηλιακών με ποικίλα συστατικά και επίπεδα προστασίας. «Να θυμάστε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν λανθασμένες επιλογές. Οι δερματολόγοι συχνά λένε ότι το καλύτερο αντηλιακό είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε σε συστηματική βάση», σημειώνουν οι SOS Ιατροί.

«Όταν επιλέγετε αντηλιακό, φροντίστε να διαβάζετε την ετικέτα πριν αγοράσετε», διευκρινίζουν οι SOS Ιατροί και προσθέτουν: τα παρακάτω στοιχεία θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους βασικότερους όρους».

Μερικά βασικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του αντηλιακού είναι τα εξής:

- Επιλέξτε ένα αντηλιακό με προστασία «ευρέος φάσματος» (broad-spectrum). Ο όρος αυτός πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα κάθε αντηλιακού που χρησιμοποιείτε. Όλα τα αντηλιακά προϊόντα προστατεύουν από τις ακτίνες UVB, οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία των ηλιακών εγκαυμάτων και των καρκίνων του δέρματος. Τα αντηλιακά με αυτή την ετικέτα προστατεύουν τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις ακτίνες UVB. Όμως, οι ακτίνες UVA συμβάλλουν επίσης στον καρκίνο του δέρματος και στην πρόωρη γήρανση. Μόνο τα προϊόντα που περνούν ένα συγκεκριμένο τεστ μπορούν να φέρουν την ένδειξη «ευρέος φάσματος».

- Ανθεκτικό στο νερό (water-resistant). Τα αντηλιακά με αυτόν τον ισχυρισμό στην ετικέτα έχουν εκτεταμένη δράση για 40 έως 80 λεπτά αφού βραχείτε. Κάθε προϊόν έχει το δικό του επίπεδο ανθεκτικότητας στο νερό, επομένως καλό είναι να διαβάζετε τις ετικέτες και να ακολουθείτε τις οδηγίες για το πόσο συχνά πρέπει να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή του. Προσοχή! Ανθεκτικό στο νερό δε σημαίνει αδιάβροχο! Επαναλάβετε την εφαρμογή του αντηλιακού τουλάχιστον κάθε 2 ώρες και ακόμη πιο συχνά αν κολυμπάτε, ιδρώνετε ή σκουπιστείτε με πετσέτα.

- SPF. Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει το αντηλιακό κατά των ακτίνων UVB. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης SPF, τόσο μεγαλύτερη προστασία προσφέρει από τα ηλιακά εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι το αντηλιακό σας έχει συντελεστή αντηλιακής προστασίας (SPF) 30 ή υψηλότερο. Υψηλότεροι αριθμοί SPF σημαίνουν μεγαλύτερη προστασία. Τα αντηλιακά SPF 15 φιλτράρουν περίπου το 93% των ακτινών UVB, τα αντηλιακά SPF 30 φιλτράρουν περίπου το 97%, τα αντηλιακά SPF 50 περίπου το 98% και τα SPF 100 περίπου το 99%. Να θυμάστε ότι κανένα αντηλιακό δεν σας προστατεύει πλήρως. (Ο ΕΟΦ απαιτεί κάθε αντηλιακό με SPF κάτω του 15 να φέρει προειδοποίηση ότι προστατεύει μόνο από τα ηλιακά εγκαύματα και όχι από τον καρκίνο ή τη γήρανση του δέρματος.)

- Ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης του αντηλιακού. Τα αντηλιακά χωρίς ημερομηνία λήξης έχουν διάρκεια ζωής το πολύ 3 χρόνια. Η διάρκεια ζωής του μειώνεται σημαντικά εάν έχει εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 14:47
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