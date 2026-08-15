Αντηλιακό: Πόση ώρα μετά την εφαρμογή πρέπει να περιμένετε πριν βγείτε στον ήλιο

Σήμερα υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τα αντηλιακά . Ορισμένες, όμως, προκαλούν σύγχυση, ενώ κάποιες άλλες, δυστυχώς, είναι λανθασμένες.

Η αντηλιακή προστασία είναι σημαντική. Σε αυτό τουλάχιστον υπάρχει ομοφωνία στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς η προστασία από την υπερβολική υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου είναι απαραίτητη για την πρόληψη τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων βλαβών στο δέρμα.

Όταν μιλάμε για τη σωστή χρήση του αντηλιακού, πρέπει να λάβουμε υπόψη α) την ποσότητα που εφαρμόζουμε και β) το πότε το εφαρμόζουμε. Και παρότι τα κλισέ λέγονται εύκολα, δύο από αυτά ταιριάζουν απόλυτα στην προκειμένη περίπτωση: «καλύτερα περισσότερο παρά λιγότερο» και «καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα».

Τελικά, όμως, το αντηλιακό δρα αμέσως μετά την εφαρμογή ή πρέπει να περιμένετε 20 με 30 λεπτά προτού βγείτε στον ήλιο;

Μιλώντας στο Care 360, η Μίριαμ Σον, επιστήμονας με ειδίκευση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη αντηλιακών προϊόντων, προσπάθησε να ξεδιαλύνει τη σύγχυση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Ερώτηση: Κάποιες φορές ακούμε ότι πρέπει να περιμένουμε 20 με 30 λεπτά μετά την εφαρμογή του αντηλιακού προτού βγούμε στον ήλιο. Από την άλλη, διαβάζουμε συχνά ότι ορισμένα αντηλιακά προσφέρουν την απαραίτητη προστασία αμέσως. Όλο αυτό προκαλεί σύγχυση.

Μίριαμ: Ας ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας κάτι: από τη στιγμή που εφαρμόζετε αντηλιακό, έχετε άμεση προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη φυσική προστασία του δέρματός σας. Σίγουρα δεν έχει νόημα να βάζετε αντηλιακό όταν έχετε ήδη ξαπλώσει στην παραλία, για παράδειγμα. Μέχρι να φτάσετε εκεί, θα έχετε ήδη εκτεθεί στον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία και θα βασίζεστε αποκλειστικά στη φυσική άμυνα του δέρματός σας, εξαντλώντας ουσιαστικά τα περιθώρια προστασίας που σας προσφέρει. Ακόμη και αν σκοπεύετε να κολυμπήσετε, πρέπει να εφαρμόσετε το αντηλιακό από πριν. Έτσι, θα έχει χρόνο να απορροφηθεί και να στεγνώσει, ώστε να μην ξεπλυθεί αμέσως μόλις μπείτε στο νερό. Διαφορετικά, θα κολυμπάτε απροστάτευτοι.

Ερώτηση: Αυτή είναι μια χρήσιμη συμβουλή για μια ημέρα στην παραλία. Τι εξηγεί, όμως, τις διαφορετικές οδηγίες σχετικά με τον χρόνο αναμονής;

Μίριαμ: Οι διαφορές που συναντάμε στις διάφορες αναφορές σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται. Δυστυχώς, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται συχνά οι όροι «χημικά» και «φυσικά ή ανόργανα» φίλτρα. Αυτό οδηγεί σε συμπεράσματα για τον τρόπο δράσης των φίλτρων, τα οποία δεν είναι απολύτως σωστά. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο άρθρο μας για τους τύπους φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας, στο οποίο εξηγούμε ποιες θεωρούμε ότι είναι οι σωστές ονομασίες: οργανικά και ανόργανα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ερώτηση: Σε ποια συμπεράσματα οδηγεί αυτή η διάκριση;

Μίριαμ: Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα αντηλιακά με ανόργανα φίλτρα προσφέρουν άμεση προστασία, επειδή λειτουργούν με φυσικό τρόπο, δηλαδή διαχέουν και ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Η λογική είναι ότι τα σωματίδιά τους παραμένουν πάνω στο δέρμα σαν μικροί καθρέφτες και έτσι προσφέρουν άμεση προστασία. Αντίθετα, για τα οργανικά φίλτρα υποστηρίζεται ότι χρειάζονται χρόνο για να απορροφηθούν, επειδή λειτουργούν αποκλειστικά απορροφώντας την ακτινοβολία. Εδώ βρίσκεται η πρώτη παρανόηση. Η πραγματικότητα είναι απλή: τόσο τα ανόργανα όσο και τα οργανικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας βασίζονται κυρίως στην απορρόφηση για να προστατεύσουν το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ερώτηση: Επομένως, μάλλον χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ξανά τι ισχύει, σωστά;

Μίριαμ: Βεβαίως, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για να κατανοήσουμε συνολικά το θέμα.

Τύποι φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας

Και οι δύο τύποι φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας, τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα, απορροφούν κατά κύριο λόγο την υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα φίλτρα σε μορφή σωματιδίων, στα οποία ανήκουν τα ανόργανα και ορισμένα οργανικά φίλτρα, δεν προστατεύουν μόνο μέσω της απορρόφησης, αλλά και μέσω της διάχυσης και της ανάκλασης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ωστόσο, η διάχυση και η ανάκλαση ευθύνονται μόνο για περίπου το 10% της προστατευτικής τους δράσης. Το υπόλοιπο 90% προέρχεται από την απορρόφηση.

Και οι δύο τύποι φίλτρων προσφέρουν άμεση προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ερώτηση: Υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την προστασία αμέσως μετά την εφαρμογή...

Μίριαμ: Σωστά. Η σύνθεση του προϊόντος μπορεί να επηρεάσει ελαφρώς την άμεση προστασία ή τον χρόνο που χρειάζεται το αντηλιακό για να σχηματίσει ένα σταθερό φιλμ πάνω στο δέρμα. Αυτό, όμως, δεν οφείλεται στα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά στα υπόλοιπα συστατικά της σύνθεσης. Τον χρόνο αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει το αν πρόκειται για σύνθεση ελαίου σε νερό, O/W, ή νερού σε έλαιο, W/O, καθώς και το αν πρόκειται για σπρέι με πιο λιπαρή υφή.

Ερώτηση: Νομίζω ότι θα προτιμούσα να περιμένω λίγα λεπτά προτού βγω στον ήλιο. Αυτή δεν είναι η καλύτερη επιλογή;

Μίριαμ: Σίγουρα δεν είναι κακή ιδέα να εφαρμόζετε το αντηλιακό και να του δίνετε λίγο χρόνο να απορροφηθεί προτού βγείτε στον ήλιο. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη ότι το αντηλιακό στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά και ότι κατά την εφαρμογή εξατμίζεται το 80% του νερού που περιέχει, δεν χρειάζεται να περιμένετε 20 ή 30 λεπτά για να βγείτε στον ήλιο. Κλείνει το μάτι. Για να εξασφαλίσετε την αναμενόμενη προστασία, θυμηθείτε τον κανόνα με το μπαλάκι του γκολφ και απλώστε ομοιόμορφα το αντηλιακό σε όλα τα ακάλυπτα σημεία του σώματός σας.