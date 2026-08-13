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Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας εάν κρύβετε τα αρνητικά σας συναισθήματα

Ευ Ζην
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας εάν κρύβετε τα αρνητικά σας συναισθήματα
Andre Hunter / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 23:19
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Η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που δείχνουν ευγενικοί αλλά κρύβουν αρνητικά συναισθήματα, συχνά προτιμούν την περιφρόνηση από τη σύγκρουση.

Η πιο δύσκολη προσωπικότητα στον χώρο εργασίας δεν είναι απαραίτητα εκείνη που συγκρούεται ανοιχτά. Μερικές φορές, μεγαλύτερη φθορά προκαλείται από ανθρώπους που εκφράζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα διακριτικά, ακόμη και μέσα από ένα κομπλιμέντο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να επαινέσουν ακόμη και το πουκάμισό σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θες να το ξαναφορέσεις. Τυπικά, δεν έχουν πει τίποτα προσβλητικό. Και αυτό ακριβώς είναι το «κόλπο».

Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι ο πιο ευχάριστος άνθρωπος σε μια ομάδα είναι ταυτόχρονα εκείνος που προκαλεί τη μεγαλύτερη φθορά. Οι άνθρωποι που δείχνουν ευγενικοί και συμπαθείς, αλλά κρύβουν αρνητικά ή απαξιωτικά συναισθήματα, δεν είναι απαραίτητα κάποιοι ιδιοφυείς χειριστές. Συχνά απλώς αισθάνονται πολύ πιο άνετα με την περιφρόνηση παρά με την ανοιχτή σύγκρουση. Η περιφρόνηση μπορεί να εκφραστεί χαμηλόφωνα, ακόμη και με ένα χαμόγελο. Η σύγκρουση, αντίθετα, απαιτεί να ειπωθούν ξεκάθαρα όσα πραγματικά σκέφτεται κάποιος.

Ο προϊστάμενος που δεν ύψωνε ποτέ τη φωνή του

Σε έναν χώρο εργασίας, ένας προϊστάμενος μπορεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι πελάτες μπορεί να τον ζητούν ονομαστικά, οι συνεργάτες να τον συμπαθούν και να μην τσακώνεται ποτέ με κανέναν. Εκ πρώτης όψεως, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη καλού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, όμως, αρχίζουν να εμφανίζονται μικρές λεπτομέρειες: ένας αναστεναγμός όταν καταρτίζεται το πρόγραμμα, ένα «μην ανησυχείς, θα το τακτοποιήσω εγώ, όπως πάντα», ή ένα «απλώς φοβάμαι μήπως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις», ειπωμένο με απόλυτα ήρεμο ύφος. Και κάπως έτσι, άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται ανεπαρκείς χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς το γιατί. Μπορεί ακόμη και να παραιτηθούν χωρίς να είναι σε θέση να περιγράψουν ένα συγκεκριμένο περιστατικό που τους οδήγησε στην απόφαση. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της περιφρόνησης: φαινομενικά δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά οι άνθρωποι σταδιακά αισθάνονται όλο και «μικρότεροι».

Η περιφρόνηση είναι διαφορετική από τον θυμό. Σύμφωνα με την ψυχολογία, ο θυμός λέει: «Έκανες κάτι λάθος». Η περιφρόνηση λέει: «Είσαι κατώτερος». Μπορεί να εκφραστεί με ειρωνικά χαμόγελα, σαρκασμό, απαξιωτικά σχόλια ή ακόμη και με μια δήθεν εκδήλωση ενδιαφέροντος που στην πραγματικότητα κρύβει υποτίμηση. Ο ερευνητής σχέσεων Τζον Γκότμαν, μελετώντας χιλιάδες ζευγάρια, διαπίστωσε ότι η περιφρόνηση αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες ότι μια σχέση οδηγείται σε διάλυση. Αυτό δείχνει ότι η ανοιχτή διαφωνία δεν είναι πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μερικές φορές, πολύ πιο καταστροφική είναι η στιγμή που ο ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει σιωπηλά ότι ο άλλος δεν αξίζει τον σεβασμό του.

Το κομπλιμέντο που κρύβει προσβολή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το λεγόμενο «πισώπλατο κομπλιμέντο»: μια φράση που ακούγεται θετική, αλλά κρύβει προσβολή. Για παράδειγμα, το σχόλιο «το φαγητό που έφτιαξες ήταν πολύ πιο νόστιμο απ' ό,τι περίμενα» αφήνει τον αποδέκτη να αναρωτιέται τι ακριβώς εννοούσε ο άλλος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για να απαντήσει. Αν αντιδράσει, μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί υπερβολικά ευαίσθητος. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε ειρωνικό σχόλιο κρύβει απαραίτητα ένα βαθύτερο πρόβλημα. Όλοι μπορεί να γίνουν περιστασιακά μικρόψυχοι ή απότομοι. Το ζήτημα είναι αν πρόκειται για μια κακή στιγμή ή ένα σταθερό μοτίβο.

Τρία πράγματα μπορούν να βοηθήσουν να γίνει αυτή η διάκριση. Πρώτον, αν το σχόλιο χρειάζεται κοινό για να ειπωθεί. Δεύτερον, πώς αντιδρά το άτομο όταν του επισημαίνεται η συμπεριφορά του. Ένας άνθρωπος που απλώς είχε μια κακή μέρα μπορεί να πει «συγγνώμη, δεν το εξέφρασα σωστά». Όταν όμως υπάρχει σταθερό μοτίβο, η απάντηση μπορεί να είναι «είσαι υπερβολικά ευαίσθητος». Τρίτον, αξίζει να παρατηρηθεί η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο κάποιος συμπεριφέρεται μπροστά σε ανθρώπους των οποίων εκτιμά τη γνώμη και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται όταν δεν τον παρακολουθεί κανείς.

Η καλύτερη αντιμετώπιση δεν είναι η ανταπόδοση της περιφρόνησης. Αρκεί μια απλή και άμεση διευκρίνιση: «Αυτό ακούστηκε κάπως περίεργα. Τι ακριβώς εννοούσες;». Με αυτόν τον τρόπο, η έμμεση επίθεση μετατρέπεται σε ανοιχτή συζήτηση. Όταν, όμως, κάποιος δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του, δεν χρειάζεται να προσπαθεί κανείς να κερδίσει κάθε αντιπαράθεση. Μπορεί απλώς να περιορίσει την επαφή και την επιρροή που έχει αυτό το άτομο πάνω του.

Πηγή: Dnews.gr

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