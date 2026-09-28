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Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη

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Το νούμερο 1 μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη
Robina Weermeijer / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 09:30
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Πώς η κανέλα συνδέεται με μειωμένη χοληστερίνη.

Κανένα τρόφιμο ή μπαχαρικό δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει την υψηλή χοληστερίνη. Ορισμένα μπαχαρικά, όμως, φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλα για όσους προσπαθούν να τη μειώσουν. Ένα από αυτά είναι η κανέλα, σύμφωνα με διαιτολόγους.

Η υψηλή χοληστερίνη συνυπάρχει συχνά με αυξημένο σάκχαρο, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι η κανέλα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη. Περιέχει επίσης ουσίες με αντιφλεγμονώδη δράση. Και επειδή δίνει έντονη γεύση στο φαγητό, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ώστε να περιορίσετε την ποσότητα λίπους, ζάχαρης ή αλατιού που προσθέτετε. Τι γνωρίζουμε, λοιπόν, για την επίδρασή της στη χοληστερόλη και πώς μπορείτε να την εντάξετε στη διατροφή σας;

Πώς μπορεί η κανέλα να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερίνης

Η κανέλα προέρχεται από τον φλοιό διαφόρων ειδών κανέλας. Ένα από αυτά, το Cinnamomum zeylanicum, έχει μελετηθεί για πιθανές επιδράσεις στην υγεία, όπως η μείωση του σακχάρου και της φλεγμονής. Το έλαιο της κανέλας περιέχει, μεταξύ άλλων, κινναμαλδεΰδη και κινναμωμικό οξύ. Στον φλοιό της βρίσκονται επίσης κατεχίνες και προκυανιδίνες, ουσίες που ενδέχεται να έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Σε συστηματική ανασκόπηση, οι ερευνητές εξέτασαν 15 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Οι συμμετέχοντες λάμβαναν κανέλα σε σκόνη ή εκχύλισμα κανέλας, σε ποσότητες από 1 έως 6 γραμμάρια, ενώ συνεκτιμήθηκαν η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η φαρμακευτική αγωγή τους. Η παρακολούθησή τους διήρκεσε από 40 ημέρες έως τέσσερις μήνες. Σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό σκεύασμα, όσοι έλαβαν κανέλα παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερίνης, και τριγλυκεριδίων.

Πρέπει να πάρετε συμπλήρωμα κανέλας;

Οι περισσότερες έρευνες για τη σχέση κανέλας και χοληστερόλης έχουν γίνει με συμπληρώματα, κυρίως σε άτομα με διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Οι δόσεις που έχουν μελετηθεί κυμαίνονται από 1.500 χιλιοστόγραμμα έως 6 γραμμάρια την ημέρα. Συχνότερα αναφέρονται ποσότητες από 1.500 χιλιοστόγραμμα έως 4 γραμμάρια ημερησίως, που αντιστοιχούν περίπου σε ¾ έως 2 κουταλάκια του γλυκού. Δόσεις πάνω από 1.500 χιλιοστόγραμμα την ημέρα έχουν συνδεθεί με ευνοϊκότερη επίδραση στην HDL, την «καλή» χοληστερίνη.

Αν παίρνετε φάρμακα για τη χοληστερόλη ή το σάκχαρο, μιλήστε με τον γιατρό σας προτού ξεκινήσετε κάποιο συμπλήρωμα και μην διακόψετε την αγωγή σας. «Είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα ότι συγκεκριμένα μπαχαρικά μειώνουν τη χοληστερίνη. Τα αποτελέσματα των ερευνών διαφέρουν, καθώς οι μελέτες δεν έχουν τον ίδιο σχεδιασμό, δεν εξετάζουν τους ίδιους πληθυσμούς και δεν χρησιμοποιούν πάντα την ίδια ποσότητα ή μορφή του μπαχαρικού», δήλωσε η διαιτολόγος Renee Korczak.

Τα συμπληρώματα κανέλας δεν αποτελούν λύση από μόνα τους ούτε αντικαθιστούν τις αλλαγές στην καθημερινότητα. Η διατροφή με αρκετές φυτικές ίνες, η τακτική άσκηση, ο καλός ύπνος και η απώλεια βάρους, όταν χρειάζεται, παραμένουν σημαντικά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά στο φαγητό τους ¼ έως 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Χρειάζεται, ωστόσο, να γνωρίζετε ότι η κανέλα Κασσίας περιέχει περισσότερη κουμαρίνη από την κανέλα Κεϋλάνης. Σε μεγάλες ποσότητες, η κουμαρίνη μπορεί να επηρεάσει το συκώτι. Αν καταναλώνετε κανέλα συστηματικά, μπορείτε να προτιμήσετε την κανέλα Κεϋλάνης.

Πώς να βάλετε την κανέλα στη διατροφή σας

Τα μπαχαρικά είναι ένας εύκολος τρόπος να δώσετε περισσότερη γεύση και ποικιλία στο φαγητό σας. «Η κανέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς τρόπους», επισήμανε η διαιτολόγος Jordan Hill. «Μπορείτε να την προσθέσετε σε γλυκά που ψήνετε, στον αλεσμένο καφέ πριν τον φτιάξετε, στο μείγμα για τηγανίτες ή πάνω από στραγγιστό γιαούρτι». Υπάρχουν και άλλες επιλογές:

- Βάλτε τη σε αλμυρά φαγητά.

- Προσθέστε τη σε μείγματα μπαχαρικών για το κρέας.

- Δοκιμάστε τη σε ζεστά ροφήματα.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τη χοληστερίνη

Για τη χοληστερίνη, σημασία έχει η διατροφή σας συνολικά. Τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα φρούτα και τα λαχανικά σάς βοηθούν να προσλαμβάνετε περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωσή της.

«Προτιμήστε τροφές που σας δίνουν πρωτεΐνη χωρίς πολλά κορεσμένα λιπαρά, όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρι, όσπρια και τόφου», ανέφερε η Hill. Συνέστησε ακόμη να καταναλώνετε με μέτρο κόκκινο κρέας, τυρί και αλκοόλ, να ασκείστε τακτικά και να φροντίζετε να διατηρείτε ένα υγιές βάρος.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 00:38
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