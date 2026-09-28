Αυτή είναι η καλύτερη σούπα για τις μέρες που είστε άρρωστοι

Ελαφριά, θρεπτική και πανεύκολη στην παρασκευή, η σούπα miso είναι η επιλογή που προτιμούν πολλοί επαγγελματίες όταν δεν αισθάνονται καλά.

Όταν είστε κρυωμένοι ή νιώθετε αδιαθεσία, πιθανότατα η πρώτη σκέψη είναι μια ζεστή κοτόσουπα. Ωστόσο, για πολλούς σεφ η απόλυτη σούπα για τις ημέρες που δεν είστε καλά δεν περιέχει καθόλου κοτόπουλο. Η επιλογή τους είναι η παραδοσιακή ιαπωνική σούπα miso, μια ελαφριά αλλά ιδιαίτερα γευστική πρόταση που προσφέρει παρηγοριά και θρεπτικά συστατικά χωρίς να βαραίνει το στομάχι.

Γιατί οι σεφ προτιμούν τη σούπα miso;

Η παραδοσιακή σούπα miso παρασκευάζεται με ζωμό dashi, πάστα miso, φύκια και μαλακό τόφου. Έχει απαλή υφή, είναι εύκολη στην κατάποση και αποτελεί βασικό στοιχείο της ιαπωνικής διατροφής, ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν αισθάνεται καλά.

Ο βραβευμένος και υποψήφιος για James Beard σεφ Shota Nakajima εξηγεί ότι η miso είναι μια σούπα που υπάρχει σχεδόν σε κάθε ιαπωνικό σπίτι και «απλώς σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα». Αντίστοιχα, ο σεφ Dennis Littley τονίζει ότι ο ζεστός, αρωματικός ζωμός είναι πολύ πιο ευχάριστος όταν η όρεξή σας είναι περιορισμένη, καθώς προσφέρει έντονη γεύση χωρίς να είναι βαρύς.

Τα οφέλη της miso για τον οργανισμό

Η πάστα miso είναι τρόφιμο που προκύπτει από φυσική ζύμωση και περιέχει ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου. Σύμφωνα με τη σεφ και συγγραφέα Yuki Gomi, τα προβιοτικά της miso βοηθούν την πέψη και διευκολύνουν την απορρόφηση σημαντικών θρεπτικών συστατικών, υποστηρίζοντας έτσι τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Παράλληλα, η χαρακτηριστική γεύση umami της miso προέρχεται από το αμινοξύ γλουταμινικό, το οποίο προσδίδει πλούσια νοστιμιά ακόμη και σε έναν πολύ ελαφρύ ζωμό.

Πώς να φτιάξετε την ιδανική σούπα miso όταν είστε άρρωστοι

Οι σεφ επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να καταφύγετε στις έτοιμες σούπες σε φακελάκι, καθώς η σπιτική miso ετοιμάζεται εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά.

Επιλέξτε λευκή miso

Ο σεφ Luke Joseph προτείνει τη λευκή (shiro) miso, επειδή έχει πιο ήπια και απαλή γεύση σε σχέση με την κόκκινη miso, κάτι που την κάνει ιδανική όταν δεν αισθάνεστε καλά.

Δοκιμάστε μια γρήγορη εκδοχή

Ο Γάλλος σεφ Nicolas Perrin προτείνει μια απλή λύση: διαλύστε λίγη πάστα miso σε ζεστό νερό και προσθέστε ένα φύλλο nori. Έτσι θα έχετε μια γρήγορη, ζεστή και θρεπτική σούπα με ελάχιστη προσπάθεια.

Ξεκινήστε από έναν σπιτικό ζωμό dashi

Για πιο αυθεντική γεύση, η Yuki Gomi συνιστά να μουλιάσετε αποξηραμένα μανιτάρια shiitake και φύκια kombu σε κρύο νερό από το προηγούμενο βράδυ. Στη συνέχεια ζεστάνετε τον ζωμό και προσθέστε φύκια wakame, τόφου και την πάστα miso.

Προσθέστε υλικά που ανακουφίζουν

Ο Shota Nakajima προτιμά να εμπλουτίζει τη σούπα με φρέσκο τζίντζερ, που χαρίζει αίσθηση ζεστασιάς, καθώς και φρέσκα κρεμμυδάκια και daikon (ιαπωνικό λευκό ραπανάκι), για πιο δροσερή και ελαφριά γεύση.

Βάλτε την πάστα miso στο τέλος

Ένα σημαντικό μυστικό που μοιράζονται οι σεφ είναι να προσθέτετε την πάστα miso αφού αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται καλύτερα τα ωφέλιμα βακτήρια της ζύμωσης, αλλά και το λεπτό άρωμα και η γεύση της.

Η σούπα που συνδυάζει γεύση και θρέψη

Αν και η κοτόσουπα παραμένει ένα κλασικό γιατρικό για το κρυολόγημα, πολλοί επαγγελματίες σεφ προτιμούν τη miso όταν αισθάνονται αδιάθετοι. Ο ελαφρύς αλλά πλούσιος σε γεύση ζωμός της είναι εύκολος στην κατανάλωση, δεν επιβαρύνει το πεπτικό σύστημα και μπορεί να εμπλουτιστεί με τόφου, φύκια, τζίντζερ και φρέσκα λαχανικά, δημιουργώντας ένα ζεστό και ιδιαίτερα θρεπτικό γεύμα.