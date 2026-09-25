Μήλα ή αχλάδια: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τη ρύθμιση του σακχάρου

Ποιο από τα δύο φρούτα έχει ένα μικρό προβάδισμα, όσον αφορά τη ρύθμιση του σακχάρου .

Τα μήλα και τα αχλάδια είναι δύο φρούτα που βρίσκονται στην εποχή τους το φθινόπωρο. Αν προσπαθείτε να διαλέξετε ανάμεσά τους, ίσως αναρωτιέστε αν κάποιο από τα δύο επηρεάζει λιγότερο το σάκχαρο στο αίμα.

Η διατροφική τους αξία είναι παρόμοια, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αχλάδια έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Γιατί τα αχλάδια επηρεάζουν λιγότερο το σάκχαρο

Τα αχλάδια φαίνεται να βοηθούν λίγο περισσότερο στον έλεγχο του σακχάρου σε σύγκριση με τα μήλα, συμφώνησαν οι ειδικοί.

Αυτό οφείλεται στον χαμηλότερο γλυκαιμικό τους δείκτη. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο ανεβαίνει το σάκχαρο μετά την κατανάλωση ενός τροφίμου. Για τα μήλα είναι περίπου 40, ενώ για τα αχλάδια περίπου 30, αν και οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Ένας λόγος είναι ότι τα αχλάδια περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι αχλάδι δίνει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ η ίδια ποσότητα μήλου περίπου 2,5 γραμμάρια.

Τα φυσικά σάκχαρα των φρούτων ανεβάζουν το σάκχαρο στο αίμα. Οι φυτικές ίνες, όμως, επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφησή τους, με αποτέλεσμα η αύξηση να γίνεται πιο σταδιακά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαλυτές φυτικές ίνες, που υπάρχουν τόσο στα αχλάδια όσο και στα μήλα, εξήγησε η διαιτολόγος Brinya Kydd, ιδιοκτήτρια του Brinya Kydd Nutrition.

«Ανάμεσα στα μήλα και τα αχλάδια, τα αχλάδια φαίνεται να είναι καλύτερα για τον έλεγχο του σακχάρου», δήλωσε η Kydd στο HEALTH.

Πόση σημασία έχει τελικά αυτή η διαφορά;

Παρότι τα αχλάδια υπερέχουν ελαφρώς, οι ειδικοί επισήμαναν ότι και τα δύο φρούτα είναι καλές επιλογές για όποιον προσέχει το σάκχαρό του.

Και τα δύο έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή 55 ή χαμηλότερο. Περιέχουν επίσης πολυφαινόλες, ουσίες που έχει φανεί ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα επίπεδα σακχάρου, ανέφερε η διαιτολόγος Kelly L. Burgess.

Επιπλέον, έρευνες έχουν συνδέσει τόσο τα μήλα όσο και τα αχλάδια με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

«Η διαφορά τους πιθανότατα είναι πολύ μικρή», επισήμανε ο ενδοκρινολόγος Αναστάσιος Μάνεσης. «Περιέχουν παρόμοιες ποσότητες υδατανθράκων, νερού και φυτικών ινών».

«Μην αγχώνεστε για το αν θα διαλέξετε μήλο ή αχλάδι», πρόσθεσε η Kydd. «Και τα δύο αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας».

Για να κρατήσετε πιο σταθερό το σάκχαρό σας όταν τρώτε μήλα ή αχλάδια, οι ειδικοί πρότειναν: