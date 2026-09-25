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Έφηβος θυμάται τη ζωή του από την ηλικία των 3 μηνών με εξαιρετική λεπτομέρεια – Τι έδειξε μελέτη

Μελέτες
Έφηβος θυμάται τη ζωή του από την ηλικία των 3 μηνών με εξαιρετική λεπτομέρεια – Τι έδειξε μελέτη
Lesli Whitecotton / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 25/09/2026 - 16:06
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Η μνήμη του συγκεκριμένου εφήβου ξεπερνά αυτή του 99,9% του πληθυσμού.

Οι αναμνήσεις μας είναι πολύτιμες, αλλά δεν μένουν πάντα αναλλοίωτες. Ακόμη και σημαντικά γεγονότα της ζωής μας μπορεί με τον καιρό να ξεθωριάσουν: ξεχνάμε λεπτομέρειες και μερικές φορές θυμόμαστε όσα συνέβησαν διαφορετικά από ό,τι έγιναν.

Υπάρχουν, ωστόσο, ελάχιστοι άνθρωποι που μπορούν να ανακαλέσουν γεγονότα από το παρελθόν τους με εντυπωσιακή ζωντάνια.

Λιγότεροι από 100 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη αυτοβιογραφική μνήμη. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cortex, παρουσιάζει την περίπτωση ενός από αυτούς: ενός 16χρονου που μπορεί να θυμηθεί γεγονότα από τη ζωή του με ασυνήθιστη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο έφηβος επικοινώνησε με τον ερευνητή Krystian Barzykowski, ο οποίος έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες για τις αυτοβιογραφικές αναμνήσεις που έρχονται στο μυαλό μας χωρίς να προσπαθούμε να τις ανακαλέσουμε.

«Μας είπε ότι είχε αναμνήσεις από ασυνήθιστα μικρή ηλικία, ακόμη και από τότε που ήταν περίπου τριών μηνών, τον Απρίλιο του 2009. Περιέγραψε επίσης γεγονότα από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, το 2010 και το 2011, τα οποία, σύμφωνα με όσα μας ανέφερε, επιβεβαίωσαν οι γονείς του», έγραψαν ο Barzykowski και οι συνεργάτες του στην παρουσίαση της περίπτωσής του.

«Ανέφερε ακόμη ότι γύρω στα τρία του χρόνια άρχισε να έχει μια συνεχή αίσθηση της προσωπικής του ιστορίας. Από τότε, όπως είπε, οι περισσότερες αναμνήσεις του έχουν πολλές λεπτομέρειες και μπορεί να τις ανακαλέσει εύκολα».

Σύμφωνα με τον 16χρονο, οι αναμνήσεις συχνά έρχονται στο μυαλό του από μόνες τους, με αφορμή κάτι μικρό, όπως μια μυρωδιά, ένα τραγούδι ή μια φράση. Είπε επίσης ότι μπορεί να θυμηθεί με λεπτομέρειες τι συνέβη περίπου τις μισές ημέρες από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι σήμερα.

Καθώς ο έφηβος ζούσε μακριά από την ερευνητική ομάδα, υποβλήθηκε εξ αποστάσεως σε μια σειρά καθιερωμένων δοκιμασιών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη αυτοβιογραφική μνήμη. Η επίδοσή του ήταν τέτοια που, στατιστικά, αναμένεται να ξεπερνά εκείνη του 99,9% του γενικού πληθυσμού.

Η προσοχή του, η βραχυπρόθεσμη διαχείριση πληροφοριών και οι ικανότητές του να οργανώνει και να ελέγχει τη σκέψη του φαίνονταν, αντίθετα, σχετικά συνηθισμένες. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, αυτό παρατηρείται συχνά σε ανθρώπους με εξαιρετικά ανεπτυγμένη αυτοβιογραφική μνήμη.

Δεν υπήρχε κάποια άλλη ένδειξη ασυνήθιστης νευρολογικής λειτουργίας. Σύμφωνα με τους γονείς του, η ανάπτυξή του από τη γέννησή του ήταν κατά τα άλλα φυσιολογική, χωρίς ψυχιατρικά προβλήματα ή δυσκολίες στη μάθηση.

«Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι άνθρωποι με εξαιρετικά ανεπτυγμένη αυτοβιογραφική μνήμη δεν έχουν υπερδυνάμεις όσον αφορά τις νοητικές τους ικανότητες», έγραψαν οι ερευνητές.

«Αντίθετα, σε τομείς όπως η εκμάθηση καθημερινών πληροφοριών ή η απομνημόνευση αριθμών, φαίνεται ότι δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εκείνο που τους ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο θυμούνται και ανακαλούν γεγονότα από τη ζωή τους: όσα έζησαν και όσα είδαν να συμβαίνουν».

Ο Barzykowski και οι συνεργάτες του ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τις αναμνήσεις που έρχονταν στο μυαλό του 16χρονο χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει. Κάτι αντίστοιχο είχε περιγραφεί και στην πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη περίπτωση εξαιρετικά ανεπτυγμένης αυτοβιογραφικής μνήμης, που δημοσιεύτηκε το 2006. Αφορούσε μια γυναίκα που θυμόταν το παρελθόν της «αδιάκοπα, ανεξέλεγκτα και αυτόματα».

Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Οι περισσότερες μελέτες, όμως, εξέτασαν κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να θυμηθούν γεγονότα όταν τους το ζητούσαν. Λίγες έχουν ασχοληθεί με τις αναμνήσεις που εμφανίζονται αυθόρμητα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που είχαν ήδη δοκιμάσει σε ανθρώπους χωρίς αυτή την ικανότητα. Ζήτησαν από τον έφηβο να παρακολουθεί μια σειρά από μοτίβα στην οθόνη ενός υπολογιστή και, ανά τακτά διαστήματα, τον ρωτούσαν τι είχε περάσει από το μυαλό του.

Σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία για τον γενικό πληθυσμό, ο 16χρονος ανέφερε «αισθητά περισσότερες» αυθόρμητες αναμνήσεις από τη ζωή του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Η διαφορά, όμως, αφορούσε μόνο το παρελθόν του. Οι αυθόρμητες σκέψεις του για το μέλλον ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Το ίδιο ίσχυε και για τη συνολική συχνότητα με την οποία το μυαλό του ξέφευγε από τη δοκιμασία που εκτελούσε.

Οι ερευνητές θεώρησαν αυτό το εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όπως έγραψαν, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν ότι η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αυτοβιογραφική μνήμη δεν σημαίνει πως κάποιος έχει γενικά καλύτερη μνήμη. Φαίνεται περισσότερο να σχετίζεται με «έναν διαφορετικό τρόπο ανάκλησης: μικρά ερεθίσματα πυροδοτούν ευκολότερα αναμνήσεις και οι προσωπικές εμπειρίες έρχονται πιο εύκολα στο μυαλό».

«Αυτό που την κάνει ξεχωριστή μπορεί να μην είναι μόνο το τι θυμάται κάποιος, αλλά και το πόσο εύκολα ανακαλεί γεγονότα από τη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο αποκτά πρόσβαση σε αυτές τις αναμνήσεις φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο».

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