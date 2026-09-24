Πώς θα καθαρίσετε το σιφόνι στο πάτωμα του μπάνιου

Πώς θα καθαρίσετε σωστά το σιφόνι που βρίσκεται στο πάτωμα του μπάνιου, για να μη βουλώνει και να μη μυρίζει.

Όταν καθαρίζετε το μπάνιο, πιθανότατα ασχολείστε με τη λεκάνη, τον νιπτήρα, το ντους και τα πλακάκια. Το σιφόνι στο πάτωμα είναι εύκολο να το προσπεράσετε: η σχάρα μπορεί να δείχνει καθαρή, ενώ από κάτω έχουν συγκεντρωθεί τρίχες, υπολείμματα σαπουνιού και βρομιά.

Με τον καιρό, αυτά τα υπολείμματα μπορεί να εμποδίσουν τη ροή του νερού. Ίσως παρατηρήσετε ότι το δάπεδο αργεί να στεγνώσει μετά το ντους ή ότι αναδύεται μια δυσάρεστη μυρωδιά από τη σχάρα. Η μυρωδιά, πάντως, μπορεί να έχει και άλλη αιτία: αν το σιφόνι δεν χρησιμοποιείται συχνά, το νερό που συγκρατεί στο εσωτερικό του μπορεί να εξατμιστεί και να αφήσει τις οσμές της αποχέτευσης να περάσουν στο μπάνιο.

Ο καθαρισμός του σιφονιού ξεκινά από τη σχάρα και τα υπολείμματα που μπορείτε να αφαιρέσετε με το χέρι. Δείτε πώς θα το κάνετε, τι να ελέγξετε αν το νερό εξακολουθεί να φεύγει αργά και πώς θα περιορίσετε τις πιθανότητες να εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα.

Πώς να καθαρίσετε το σιφόνι βήμα προς βήμα

1. Αφαιρέστε τη σχάρα. Φορέστε γάντια και σηκώστε τη από το δάπεδο. Αν είναι βιδωμένη, ξεβιδώστε τη προσεκτικά αντί να την τραβήξετε με δύναμη.

2. Βγάλτε τις τρίχες και τα υπολείμματα. Αφαιρέστε ό,τι έχει μαζευτεί κάτω από τη σχάρα και γύρω από το άνοιγμα. Αν υπάρχει αποσπώμενο φίλτρο για τις τρίχες, βγάλτε το και καθαρίστε το.

3. Πλύνετε τη σχάρα και τα αποσπώμενα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό, λίγο σαπούνι και μια μικρή βούρτσα για τη βρομιά που έχει κολλήσει. Καθαρίστε και το εσωτερικό μέρος του σιφονιού που μπορείτε να φτάσετε εύκολα, χωρίς να σπρώχνετε τα υπολείμματα βαθύτερα στην αποχέτευση.

4. Βάλτε τα εξαρτήματα στη θέση τους. Αν αφαιρέσατε κάποιο εσωτερικό κομμάτι, βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη σχάρα.

5. Ρίξτε νερό μέσα στο σιφόνι και ελέγξτε αν απομακρύνεται κανονικά. Έτσι θα διαπιστώσετε αν απομακρύνατε ό,τι εμπόδιζε τη ροή του. Το νερό θα αναπληρώσει επίσης την ποσότητα που πρέπει να παραμένει μέσα στο σιφόνι για να μην ανεβαίνουν οσμές από την αποχέτευση.

Τι να κάνετε αν το σιφόνι εξακολουθεί να είναι βουλωμένο

Αν έχετε αφαιρέσει τις τρίχες που φαίνονται κάτω από τη σχάρα, αλλά το νερό εξακολουθεί να φεύγει αργά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αποφρακτικό κατάλληλο για το σιφόνι του μπάνιου.

1. Ανοίξτε το παράθυρο ή φροντίστε να αερίζεται καλά το μπάνιο. Φορέστε γάντια και ακολουθήστε όποια επιπλέον μέτρα προστασίας αναγράφονται στη συσκευασία.

2. Ρίξτε αργά στο σιφόνι την ποσότητα που ορίζει η ετικέτα, προσέχοντας να μην πιτσιλιστείτε.

3. Αφήστε το προϊόν να δράσει για τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Μην προσθέσετε άλλο καθαριστικό.

4. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό, στη θερμοκρασία που ορίζει ο κατασκευαστής. Μη θεωρήσετε δεδομένο ότι χρειάζεται καυτό νερό: ορισμένα προϊόντα ζητούν ξέπλυμα με κρύο.

Μην αναμειγνύετε το αποφρακτικό με χλωρίνη, καθαριστικό αλάτων ή άλλο προϊόν. Επίσης, μη χρησιμοποιήσετε βεντούζα ή σπιράλ όσο μπορεί να υπάρχει αποφρακτικό μέσα στην αποχέτευση, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πεταχτεί προς τα έξω. Αν το νερό εξακολουθεί να μη φεύγει μετά τη χρήση σύμφωνα με την ετικέτα, καλέστε υδραυλικό και ενημερώστε τον ποιο προϊόν ρίξατε.

Αν το νερό συνεχίζει να λιμνάζει ή το πρόβλημα επανέρχεται, καλέστε υδραυλικό.