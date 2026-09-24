ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα καθαρίσετε το σιφόνι στο πάτωμα του μπάνιου

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε το σιφόνι στο πάτωμα του μπάνιου
Mick Haupt / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 14:09
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς θα καθαρίσετε σωστά το σιφόνι που βρίσκεται στο πάτωμα του μπάνιου, για να μη βουλώνει και να μη μυρίζει.

Όταν καθαρίζετε το μπάνιο, πιθανότατα ασχολείστε με τη λεκάνη, τον νιπτήρα, το ντους και τα πλακάκια. Το σιφόνι στο πάτωμα είναι εύκολο να το προσπεράσετε: η σχάρα μπορεί να δείχνει καθαρή, ενώ από κάτω έχουν συγκεντρωθεί τρίχες, υπολείμματα σαπουνιού και βρομιά.

Με τον καιρό, αυτά τα υπολείμματα μπορεί να εμποδίσουν τη ροή του νερού. Ίσως παρατηρήσετε ότι το δάπεδο αργεί να στεγνώσει μετά το ντους ή ότι αναδύεται μια δυσάρεστη μυρωδιά από τη σχάρα. Η μυρωδιά, πάντως, μπορεί να έχει και άλλη αιτία: αν το σιφόνι δεν χρησιμοποιείται συχνά, το νερό που συγκρατεί στο εσωτερικό του μπορεί να εξατμιστεί και να αφήσει τις οσμές της αποχέτευσης να περάσουν στο μπάνιο.

Ο καθαρισμός του σιφονιού ξεκινά από τη σχάρα και τα υπολείμματα που μπορείτε να αφαιρέσετε με το χέρι. Δείτε πώς θα το κάνετε, τι να ελέγξετε αν το νερό εξακολουθεί να φεύγει αργά και πώς θα περιορίσετε τις πιθανότητες να εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα.

Πώς να καθαρίσετε το σιφόνι βήμα προς βήμα

1. Αφαιρέστε τη σχάρα. Φορέστε γάντια και σηκώστε τη από το δάπεδο. Αν είναι βιδωμένη, ξεβιδώστε τη προσεκτικά αντί να την τραβήξετε με δύναμη.

2. Βγάλτε τις τρίχες και τα υπολείμματα. Αφαιρέστε ό,τι έχει μαζευτεί κάτω από τη σχάρα και γύρω από το άνοιγμα. Αν υπάρχει αποσπώμενο φίλτρο για τις τρίχες, βγάλτε το και καθαρίστε το.

3. Πλύνετε τη σχάρα και τα αποσπώμενα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό, λίγο σαπούνι και μια μικρή βούρτσα για τη βρομιά που έχει κολλήσει. Καθαρίστε και το εσωτερικό μέρος του σιφονιού που μπορείτε να φτάσετε εύκολα, χωρίς να σπρώχνετε τα υπολείμματα βαθύτερα στην αποχέτευση.

4. Βάλτε τα εξαρτήματα στη θέση τους. Αν αφαιρέσατε κάποιο εσωτερικό κομμάτι, βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη σχάρα.

5. Ρίξτε νερό μέσα στο σιφόνι και ελέγξτε αν απομακρύνεται κανονικά. Έτσι θα διαπιστώσετε αν απομακρύνατε ό,τι εμπόδιζε τη ροή του. Το νερό θα αναπληρώσει επίσης την ποσότητα που πρέπει να παραμένει μέσα στο σιφόνι για να μην ανεβαίνουν οσμές από την αποχέτευση.

Τι να κάνετε αν το σιφόνι εξακολουθεί να είναι βουλωμένο

Αν έχετε αφαιρέσει τις τρίχες που φαίνονται κάτω από τη σχάρα, αλλά το νερό εξακολουθεί να φεύγει αργά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αποφρακτικό κατάλληλο για το σιφόνι του μπάνιου.

1. Ανοίξτε το παράθυρο ή φροντίστε να αερίζεται καλά το μπάνιο. Φορέστε γάντια και ακολουθήστε όποια επιπλέον μέτρα προστασίας αναγράφονται στη συσκευασία.

2. Ρίξτε αργά στο σιφόνι την ποσότητα που ορίζει η ετικέτα, προσέχοντας να μην πιτσιλιστείτε.

3. Αφήστε το προϊόν να δράσει για τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Μην προσθέσετε άλλο καθαριστικό.

4. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό, στη θερμοκρασία που ορίζει ο κατασκευαστής. Μη θεωρήσετε δεδομένο ότι χρειάζεται καυτό νερό: ορισμένα προϊόντα ζητούν ξέπλυμα με κρύο.

Μην αναμειγνύετε το αποφρακτικό με χλωρίνη, καθαριστικό αλάτων ή άλλο προϊόν. Επίσης, μη χρησιμοποιήσετε βεντούζα ή σπιράλ όσο μπορεί να υπάρχει αποφρακτικό μέσα στην αποχέτευση, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πεταχτεί προς τα έξω. Αν το νερό εξακολουθεί να μη φεύγει μετά τη χρήση σύμφωνα με την ετικέτα, καλέστε υδραυλικό και ενημερώστε τον ποιο προϊόν ρίξατε.
Αν το νερό συνεχίζει να λιμνάζει ή το πρόβλημα επανέρχεται, καλέστε υδραυλικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανδρική υγεία: Οι 4 βασικές εξετάσεις μετά τα 30
Ανδρική υγεία: Οι 4 βασικές εξετάσεις μετά τα 30 24 Σεπτεμβρίου 2026
Jordan: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών στοματικής φροντίδας 24 Σεπτεμβρίου 2026
Jordan: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών στοματικής φροντίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο σωστός τρόπος να καθαρίζετε σωστά τα αυτιά σας

Ο σωστός τρόπος να καθαρίζετε σωστά τα αυτιά σας

Ευ Ζην
Πώς να καθαρίσετε και να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσά σας

Πώς να καθαρίσετε και να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσά σας

Ευ Ζην
Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες σας χωρίς να τις κατεβάσετε

Πώς να καθαρίσετε τις κουρτίνες σας χωρίς να τις κατεβάσετε

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Μελέτες
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας

Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας

Μελέτες
Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές

Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ορισμένες λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη συνδέονται με τριπλάσιο κίνδυνο αυτισμού στο βρέφος
Μελέτες
24/09/2026 - 15:22
ΙΣΑ: Έρχονται μηνύσεις και αγωγές για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Λειτουργούσε και τα Σαββατοκύριακα
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 15:13
Jordan: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαμόρφωση σωστών συνηθειών στοματικής φροντίδας
Ευ Ζην
24/09/2026 - 14:41
«Πίσω από κάθε εξέταση υπάρχει κάποιος που περιμένει»
Ευ Ζην
24/09/2026 - 14:39
Θέατρο Μπάντμιντον: Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους - Εισέπνευσαν καπνό
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 14:37
Πώς θα καθαρίσετε το σιφόνι στο πάτωμα του μπάνιου
Ευ Ζην
24/09/2026 - 14:09
Τι ώρες να τρώτε τα γεύματά σας αν θέλετε να χάσετε βάρος
Μελέτες
24/09/2026 - 13:43
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Τα επιδόματα που δικαιούνται γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 13:38
Σεπτέμβριος, μήνας ευαισθητοποίησης και Ευρωπαϊκής Δράσης για την Ημικρανία
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 13:08
Τα 5 πράγματα που μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη
Μελέτες
24/09/2026 - 12:43
Κως: Εκτός κινδύνου 3χρονο αγοράκι – Τραυματίστηκε όταν το κεφάλι του σφηνώθηκε στο παράθυρο αυτοκινήτου
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 12:36
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Δράση πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 12:12
Ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ: Μείωση της θνησιμότητας κατά 35%
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 11:45
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων
Μελέτες
24/09/2026 - 11:31
Ανδρική υγεία: Οι 4 βασικές εξετάσεις μετά τα 30
Ευ Ζην
24/09/2026 - 10:43
Θάνατος Μαζωνάκη: Παρέμβαση ΙΣΑ - Ζητά αποσαφήνιση ιατρικών πράξεων και επιτρεπόμενου εξοπλισμού σε ιατρεία
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 10:29
Κρυολόγημα - Πώς θα ανακουφιστείτε αποτελεσματικά
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 09:30
Πώς να καθαρίσετε και να απολυμάνετε την οδοντόβουρτσά σας
Ευ Ζην
24/09/2026 - 08:15
Διατροφή: 6 «μυστικά» για να φάτε υγιεινά όταν δεν έχετε χρόνο
Επικαιρότητα
24/09/2026 - 06:40
Μυρωδάτη ρεβιθάδα για τις κρύες μέρες του φθινοπώρου - Συνταγή
Ευ Ζην
24/09/2026 - 06:29
GLP-1: Αγωγές από ασθενείς ότι υπέστησαν βλάβη στην όρασή τους - Τι λένε οι φαρμακευτικές
Φάρμακο
24/09/2026 - 06:12
Γυναίκες το 77% των εργαζομένων στην Υγεία, αλλά πληρώνονται έως και 28% λιγότερο
Μελέτες
24/09/2026 - 06:00
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές ρωτούν την AI τι σνακ να φάνε για να αποφύγουν τα ανθυγιεινά τρόφιμα
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 19:31
Ozempic: Οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία μετά τη διακοπή του
Φάρμακο
23/09/2026 - 18:33
Πρωτεΐνη: Οι SOS τροφές που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
23/09/2026 - 17:19
Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης: Ενισχύεται με διαιτολόγο – διατροφολόγο
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 16:07
Αυγά: Πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο ή όχι;
Ευ Ζην
23/09/2026 - 15:20
Πατούλης: Επιβεβαίωσε ότι είναι μέτοχος σε ιατρείο πλαστικής χειρουργικής μετά τις καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 14:28
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένη κρεατίνη
Επικαιρότητα
23/09/2026 - 13:32
ΕΚΠΑ: Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τη θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας
Μελέτες
23/09/2026 - 13:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ