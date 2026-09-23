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Αυγά: Πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο ή όχι;

Ευ Ζην
Αυγά: Πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο ή όχι;
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 15:20
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Μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τα αυγά είναι αυτή που έχει να κάνει με το αν πρέπει να τα βάζουμε στο ψυγείο ή όχι.

Το Healthline εξηγεί σε άρθρο του τα θετικά και τα αρνητικά του να βάζουμε τα αυγά στο ψυγείο, ενώ αναφέρεται επίσης και στον κίνδυνο μόλυνσής τους με σαλμονέλα. Τα αυγά μπορούν να μολυνθούν με σαλμονέλα, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά εάν τα βακτήρια διαπεράσουν το κέλυφος. Επίσης, μπορούν να μολυνθούν εσωτερικά, εάν η κότα είναι φορέας της σαλμονέλας και τα βακτήρια μεταφερθούν στο αυγό πριν από τον σχηματισμό του κελύφους.

Ο σωστός χειρισμός, η αποθήκευση και το μαγείρεμα είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη εστιών σαλμονέλας στα τρόφιμα. Για παράδειγμα, η αποθήκευση των αυγών σε θερμοκρασία κάτω των 4°C αναστέλλει την ανάπτυξη της σαλμονέλας, ενώ το μαγείρεμά τους σε θερμοκρασία τουλάχιστον 71°C εξουδετερώνει τυχόν βακτήρια που υπάρχουν.

Γιατί είναι απαραίτητη η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο στις ΗΠΑ

Αν και η ψύξη δεν εξουδετερώνει τα βακτήρια, μειώνει τον κίνδυνο ασθένειας περιορίζοντας τον αριθμό των βακτηρίων. Επίσης, εμποδίζει τα βακτήρια να διαπεράσουν το τσόφλι του αυγού. Για να διατηρηθεί ο αριθμός των βακτηρίων στο ελάχιστο, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνιστά τη φύλαξη των αυγών σε θερμοκρασία κάτω των 4°C.

Μόλις τα αυγά μπουν στο ψυγείο, πρέπει να παραμείνουν εκεί, ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός υδρατμών (συμπύκνωσης) στο τσόφλι σε περίπτωση που θερμανθούν. Αυτή η υγρασία μπορεί να διευκολύνει τη διείσδυση των βακτηρίων στο εσωτερικό του αυγού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αντιμετώπιση της σαλμονέλας γίνεται κυρίως εξωτερικά. Πριν φτάσουν στους καταναλωτές, τα αυγά υποβάλλονται σε διαδικασία αποστείρωσης. Οι παραγωγοί τα πλένουν με ζεστό νερό και σαπούνι και τα ψεκάζουν με ειδικό απολυμαντικό, το οποίο εξουδετερώνει τυχόν βακτήρια στο τσόφλι.

Μια μικρή ομάδα άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και ορισμένων σκανδιναβικών χωρών, ακολουθεί την ίδια πρακτική για τα αυγά. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην εξουδετέρωση των βακτηρίων που βρίσκονται στο τσόφλι των αυγών. Ωστόσο, δεν εξουδετερώνει τα βακτήρια που ενδέχεται να υπάρχουν ήδη στο εσωτερικό του αυγού, τα οποία μπορούν επίσης να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.

Η διαδικασία πλυσίματος ενδέχεται επίσης να απομακρύνει ή να εξασθενήσει την εφυμενίδα (cuticle) του αυγού, ένα λεπτό στρώμα στο τσόφλι που συμβάλλει στην προστασία του. Χωρίς την εφυμενίδα, τυχόν βακτήρια που έρχονται σε επαφή με το αυγό μετά την αποστείρωση μπορούν ευκολότερα να διαπεράσουν το τσόφλι και να μολύνουν το περιεχόμενο του αυγού.

Συνεπώς, όλα τα αυγά μαζικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Γιατί δεν είναι απαραίτητη στην Ευρώπη η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο

Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύουν κανονισμοί για το πλύσιμο και την ψύξη των αυγών, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν διαδικασίες υγιεινής και εμβολιασμού των ορνίθων, ώστε να αποτρέπεται εξαρχής η μόλυνση από σαλμονέλα.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πλύσιμο και η απολύμανση των αυγών απαγορεύονται σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από το τσόφλι του αυγού, και το ασπράδι διαθέτει φυσικούς μηχανισμούς άμυνας κατά των βακτηρίων, οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία του αυγού από τη σαλμονέλα.

Επειδή τα αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τυγχάνουν διαφορετικής διαχείρισης σε σχέση με εκείνα των ΗΠΑ, είναι απολύτως ασφαλές να διατηρούνται εκτός ψυγείου στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, εφόσον πρόκειται να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πόσο διατηρούνται τα αυγά εκτός ψυγείου

Η διάρκεια διατήρησης των αυγών εκτός ψυγείου εξαρτάται από παράγοντες όπως το αν είναι μαγειρεμένα και τη θερμοκρασία ή το περιβάλλον στο οποίο τα αποθηκεύετε. Όταν μεταφέρετε τα αυγά στο σπίτι από το κατάστημα τροφίμων, ο FDA συνιστά να τα τοποθετείτε άμεσα στο ψυγείο και να τα καταναλώνετε εντός 3 εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), θα πρέπει να αποφεύγετε να αφήνετε τα αυγά εκτός ψυγείου για περισσότερο από 2 ώρες. Τα καλοβρασμένα αυγά μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 15:30
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