Ανθρακούχο νερό και στοματική υγεία: Πώς επηρεάζει το pΗ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις επιδράσεις που μπορεί να έχει το ανθρακούχο νερό στα δόντια σας.

Αν αγαπάτε τα ανθρακούχα ποτά αλλά προσπαθείτε να μειώσετε τα αναψυκτικά, τα νέα είναι ενθαρρυντικά! Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, το ανθρακούχο νερό επηρεάζει πολύ λιγότερο το σμάλτο των δοντιών σε σύγκριση με τα κλασικά αναψυκτικά, γεγονός που το καθιστά μια πιο φιλική επιλογή για τη στοματική υγεία.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι αντικαθιστούν τα αναψυκτικά με ανθρακούχο νερό, αναζητώντας μια πιο υγιεινή επιλογή χωρίς να στερηθούν τις φυσαλίδες. Και, όπως δείχνει νέα έρευνα της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής (American Society for Nutrition), αυτή η αλλαγή μπορεί να ωφελήσει και τα δόντια σας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το ανθρακούχο νερό προκαλεί σημαντικά μικρότερη φθορά στο σμάλτο των δοντιών σε σχέση με τα συνηθισμένα αναψυκτικά, ενώ η επίδρασή του στην οξύτητα του στόματος είναι προσωρινή και υποχωρεί γρήγορα.

Πώς επηρεάζει το ανθρακούχο νερό τα δόντια σας

Ο βασικός λόγος που τα αναψυκτικά φθείρουν το σμάλτο είναι ότι μειώνουν σημαντικά το pH στο στόμα, δημιουργώντας πιο όξινο περιβάλλον. Όταν το pH πέσει κάτω από το 5,5, το σμάλτο αρχίζει να διαλύεται σταδιακά, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης των δοντιών.

Το ανθρακούχο νερό επίσης μειώνει προσωρινά το pH, όμως η αλλαγή είναι πολύ πιο ήπια σε σχέση με ένα αναψυκτικό.

Η Wajiha Zulfiqar, φοιτήτρια Επιστήμης της Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Purdue και παρουσιάστρια της έρευνας, εξηγεί ότι τα ευρήματα δείχνουν πως το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη μπορεί να αποτελεί μια επιλογή χαμηλότερου κινδύνου για όσους θέλουν να περιορίσουν τα αναψυκτικά, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και να συνοδεύεται από σωστή στοματική υγιεινή.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές μελέτησαν 20 ενήλικες, οι οποίοι κατανάλωσαν τέσσερα διαφορετικά ροφήματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές:

κανονικό αναψυκτικό,

απλό ανθρακούχο νερό,

ανθρακούχο νερό εμπλουτισμένο με ασβέστιο,

και απλό, μη ανθρακούχο νερό.

Μετά από κάθε ρόφημα, μετρήθηκε το pH του σάλιου τους για να αξιολογηθεί πόσο όξινο γινόταν το περιβάλλον στο στόμα.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Το αναψυκτικό προκάλεσε τη μεγαλύτερη πτώση του pH, δημιουργώντας το πιο όξινο περιβάλλον.

Και οι δύο τύποι ανθρακούχου νερού προκάλεσαν μόνο μια προσωρινή μείωση του pH.

Στο ανθρακούχο νερό με ασβέστιο παρατηρήθηκε μια μικρή επιπλέον πτώση περίπου πέντε λεπτά μετά την κατανάλωση.

Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, το pH επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συχνότητα κατανάλωσης, η διάρκεια έκθεσης των δοντιών στα όξινα ροφήματα και η περιεκτικότητα σε ζάχαρη παίζουν σημαντικό ρόλο στη φθορά του σμάλτου. Παρ’ όλα αυτά, η διάβρωση που σχετίζεται με το ανθρακούχο νερό ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη που προκαλούν τα αναψυκτικά.

Είναι καλύτερη επιλογή από το αναψυκτικό;

Η περιστασιακή κατανάλωση αναψυκτικών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα δόντια ή την υγεία σας. Αν όμως πίνετε συχνά ανθρακούχα ποτά, το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη φαίνεται να είναι μια σαφώς πιο φιλική επιλογή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αντικατάσταση των αναψυκτικών με ανθρακούχο νερό μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διάβρωσης του σμάλτου, ενώ παράλληλα διατηρεί την αίσθηση του ανθρακικού που πολλοί απολαμβάνουν.

Πώς να προστατεύσετε το σμάλτο των δοντιών σας

Αν πίνετε συχνά ανθρακούχο νερό, μερικές απλές συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της υγείας των δοντιών σας:

Προτιμήστε ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη ή γλυκαντικά με όξινα πρόσθετα.

Μην πίνετε μικρές γουλιές συνεχώς μέσα στην ημέρα, ώστε να περιορίζεται ο χρόνος έκθεσης των δοντιών στα οξέα.

Ξεπλύνετε το στόμα σας με λίγο νερό μετά την κατανάλωση.

Περιμένετε περίπου 30 λεπτά πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας, ώστε να μην τρίψετε το σμάλτο όσο είναι ακόμη προσωρινά πιο ευάλωτο.

Αν αναζητάτε μια πιο υγιεινή εναλλακτική στα αναψυκτικά, το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για τα δόντια σας. Παρότι δεν είναι εντελώς ουδέτερο ως προς την οξύτητα, η επίδρασή του είναι ήπια και σύντομη, σε αντίθεση με τα αναψυκτικά που δημιουργούν πιο έντονο και παρατεταμένο όξινο περιβάλλον στο στόμα. Σε συνδυασμό με καλή στοματική υγιεινή και μέτρια κατανάλωση, μπορείτε να απολαμβάνετε τις φυσαλίδες με πολύ μικρότερο κίνδυνο για το σμάλτο των δοντιών σας.