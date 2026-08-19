ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

Μελέτες
Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου
Janesca / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 12:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Από την άλλη, τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τουλάχιστον ενός ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα συνδέεται με υπερδιπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου, σε σύγκριση με την πολύ σπάνια κατανάλωσή τους. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Gastro Hep Advances.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τα ζαχαρούχα ροφήματα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος, όμως τα στοιχεία για τον καρκίνο του στομάχου ήταν περιορισμένα. Στη νέα μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από 112.284 συμμετέχοντες στις μελέτες Nurses’ Health Study και Health Professionals Follow Up Study. Και οι δύο μελέτες συγκέντρωναν επί πολλές δεκαετίες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία ενηλίκων στις ΗΠΑ. Στη διάρκεια της πολυετούς παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο του στομάχου.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και στον καρκίνο του στομάχου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγος και επιδημιολόγος στο Mass General Brigham Cancer Institute. «Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί την πέμπτη κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, αλλά μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ελάχιστα για το πώς μπορεί να συμβάλλει η διατροφή στην εμφάνισή του».

Αφού έλαβαν υπόψη άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον μία μερίδα ζαχαρούχου ποτού την ημέρα είχαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του στομάχου από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα τον μήνα. Η σχέση αυτή παρατηρήθηκε τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Η μεγαλύτερη συνολική πρόσληψη φρουκτόζης, η οποία αποτελεί το βασικό γλυκαντικό αυτών των ποτών, συνδέθηκε επίσης με περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου. Για παράδειγμα, μεταξύ των γυναικών που συμμετείχαν στη Nurses’ Health Study, η κατανάλωση περισσότερου από ενός ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα συνδέθηκε με 3,04 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σε σύγκριση με την πολύ σπάνια κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών. Αντίθετα, όταν συνυπολογίστηκαν και άλλοι παράγοντες, η μεγαλύτερη κατανάλωση ποτών με τεχνητά γλυκαντικά δεν συνδέθηκε με περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου.

Ως ζαχαρούχα ροφήματα οι ερευνητές όρισαν τα αναψυκτικά με ανθρακικό που περιέχουν ζάχαρη, τους έτοιμους χυμούς φρούτων και τα αθλητικά ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη. Στην κατηγορία των ποτών με τεχνητά γλυκαντικά συμπεριέλαβαν τα ανθρακούχα αναψυκτικά με χαμηλές θερμίδες.

Επειδή η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν υπήρχε λοίμωξη σε μια υποομάδα 940 συμμετεχόντων. Λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο είχαν ενδείξεις λοίμωξης από H. pylori, αλλά δεν διαπιστώθηκε σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και στη λοίμωξη.

Ένας από τους περιορισμούς της μελέτης είναι ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου μεταξύ όσων κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες ζαχαρούχων ποτών ενδέχεται να σχετίζονταν με άλλους παράγοντες. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων και οι λεπτομερείς πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους, οι οποίες συγκεντρώθηκαν επί πολλά χρόνια, επέτρεψαν στους ερευνητές να συνυπολογίσουν πολλούς άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του στομάχου.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους τα ζαχαρούχα ροφήματα ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 12:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο
Γιατί οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο 18 Αυγούστου 2026
Μόλις 4 στις 10 δομές υγείας έχουν βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής 19 Αυγούστου 2026
Μόλις 4 στις 10 δομές υγείας έχουν βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών

Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών

Επικαιρότητα
Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης

Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης

Φάρμακο
Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης

Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ: Εξέταση ούρων στο σπίτι θα μπορεί να ανιχνεύσει 9 στους 10 καρκίνους της ουροδόχου κύστης

Μελέτες
Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Φάρμακο
Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για την καρδιά των ανδρών, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Το καλύτερο πρωινό ρόφημα για την καρδιά των ανδρών, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Επικαιρότητα
Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07
Η εποχή του σταφυλιού ξεκίνησε – Συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού με σταφύλι
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 13:43
Πλύσιμο χεριών: Γιατί είναι τόσο σημαντικό – 5 συμβουλές για να έχετε πάντα καθαρά χέρια
Ευ Ζην
03/09/2026 - 12:58
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών
Επιχειρείν
03/09/2026 - 12:12
Πότε γερνά κάθε όργανο του σώματος – Τι συμβαίνει σε αρτηρίες, ωοθήκες και όρχεις
Μελέτες
03/09/2026 - 12:11
Υπουργείο Υγείας: «Πυρά» της ηγεσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 11:31
Κορωνοϊός: Σε έξαρση σε 49 Πολιτείες στις ΗΠΑ – Το στέλεχος που κυριαρχεί
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 10:57
Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα στην Αττική – Αναλυτικά οι δήμοι
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 10:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ