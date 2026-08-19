Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

Από την άλλη, τα ροφήματα με τεχνητά γλυκαντικά δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τουλάχιστον ενός ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα συνδέεται με υπερδιπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου, σε σύγκριση με την πολύ σπάνια κατανάλωσή τους. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Gastro Hep Advances.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τα ζαχαρούχα ροφήματα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος, όμως τα στοιχεία για τον καρκίνο του στομάχου ήταν περιορισμένα. Στη νέα μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από 112.284 συμμετέχοντες στις μελέτες Nurses’ Health Study και Health Professionals Follow Up Study. Και οι δύο μελέτες συγκέντρωναν επί πολλές δεκαετίες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία ενηλίκων στις ΗΠΑ. Στη διάρκεια της πολυετούς παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο του στομάχου.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και στον καρκίνο του στομάχου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγος και επιδημιολόγος στο Mass General Brigham Cancer Institute. «Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί την πέμπτη κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, αλλά μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ελάχιστα για το πώς μπορεί να συμβάλλει η διατροφή στην εμφάνισή του».

Αφού έλαβαν υπόψη άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τουλάχιστον μία μερίδα ζαχαρούχου ποτού την ημέρα είχαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του στομάχου από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα τον μήνα. Η σχέση αυτή παρατηρήθηκε τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Η μεγαλύτερη συνολική πρόσληψη φρουκτόζης, η οποία αποτελεί το βασικό γλυκαντικό αυτών των ποτών, συνδέθηκε επίσης με περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου. Για παράδειγμα, μεταξύ των γυναικών που συμμετείχαν στη Nurses’ Health Study, η κατανάλωση περισσότερου από ενός ζαχαρούχου ροφήματος την ημέρα συνδέθηκε με 3,04 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σε σύγκριση με την πολύ σπάνια κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών. Αντίθετα, όταν συνυπολογίστηκαν και άλλοι παράγοντες, η μεγαλύτερη κατανάλωση ποτών με τεχνητά γλυκαντικά δεν συνδέθηκε με περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου.

Ως ζαχαρούχα ροφήματα οι ερευνητές όρισαν τα αναψυκτικά με ανθρακικό που περιέχουν ζάχαρη, τους έτοιμους χυμούς φρούτων και τα αθλητικά ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη. Στην κατηγορία των ποτών με τεχνητά γλυκαντικά συμπεριέλαβαν τα ανθρακούχα αναψυκτικά με χαμηλές θερμίδες.

Επειδή η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν υπήρχε λοίμωξη σε μια υποομάδα 940 συμμετεχόντων. Λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο είχαν ενδείξεις λοίμωξης από H. pylori, αλλά δεν διαπιστώθηκε σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και στη λοίμωξη.

Ένας από τους περιορισμούς της μελέτης είναι ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου μεταξύ όσων κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες ζαχαρούχων ποτών ενδέχεται να σχετίζονταν με άλλους παράγοντες. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων και οι λεπτομερείς πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους, οι οποίες συγκεντρώθηκαν επί πολλά χρόνια, επέτρεψαν στους ερευνητές να συνυπολογίσουν πολλούς άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του στομάχου.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους τα ζαχαρούχα ροφήματα ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.