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Κρυολόγημα και γρίπη: Τα φρούτα και τα λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Ευ Ζην
Κρυολόγημα και γρίπη: Τα φρούτα και τα λαχανικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
engin akyurt / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 14:52
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Την εποχή του κρυολογήματος και της γρίπης, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να σας προσφέρει επιπλέον προστασία απέναντι στα μικρόβια.

Οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνετε τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, καθώς συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού, μεταξύ άλλων και του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα σύνθετο δίκτυο που προστατεύει τον οργανισμό από ασθένειες και τοξίνες. Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ισορροπημένη διατροφή είναι αρκετή για να το διατηρεί σε καλή λειτουργία.

«Όταν επιλέγετε φρούτα και λαχανικά, φροντίστε να υπάρχει ποικιλία χρωμάτων στα γεύματά σας. Προτιμήστε κόκκινα, πορτοκαλί, κίτρινα, σκούρα πράσινα και μπλε φρούτα και λαχανικά, καθώς περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα», εξήγησε η διαιτολόγος Ashley Reed στη σελίδα του Chesapeake Regional Healthcare.

Δείτε ποιες τροφές να επιλέξετε για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας, σύμφωνα με την ίδια, ανάλογα με το χρώμα τους:

  • Σκούρο πράσινο: Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, τα χόρτα και το μπρόκολο, περιέχουν ψευδάργυρο, μαγνήσιο και σίδηρο. Αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και βοηθούν τη διαδικασία επούλωσης.
  • Πορτοκαλί και κίτρινο: Τα πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα και λαχανικά, όπως οι γλυκοπατάτες, τα καρότα, η κολοκύθα και τα βερίκοκα, αποτελούν καλές πηγές βιταμίνης Α, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
  • Κόκκινο και μπλε: Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, τα μούρα, αλλά και λαχανικά όπως οι μελιτζάνες, τα παντζάρια και τα κόκκινα κρεμμύδια, συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.
  • Όλα τα χρώματα: Πολλοί επιλέγουν εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, για να αυξήσουν την πρόσληψη βιταμίνης C. Ωστόσο, βιταμίνη C περιέχουν επίσης οι κόκκινες πιπεριές, οι φράουλες, τα ακτινίδια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, οι πράσινες πιπεριές, το μπρόκολο και οι πατάτες.

Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να είναι φρέσκα, κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα. Αν επιλέξετε κονσερβοποιημένα προϊόντα, αναζητήστε εκείνα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς προσθήκη αλατιού. Στην περίπτωση των φρούτων, προτιμήστε όσα είναι διατηρημένα σε νερό ή σε 100% χυμό και όχι σε σιρόπι με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 14:53
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