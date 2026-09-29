ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

AstraZeneca: Θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στη Summit Therapeutics

Επιχειρείν
AstraZeneca: Θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στη Summit Therapeutics
Reuters
Newsroom
Τρίτη, 29/09/2026 - 16:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Στο επίκεντρο της AstraZeneca οι αντικαρκινικές θεραπείες.

Η Summit Therapeutics ανακοίνωσε ότι η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία και θα συνεργαστεί σε μια σειρά μελετών για τη δοκιμή αντικαρκινικών θεραπειών.

Τα παραπάνω μεταδίδει το Reuters, προσθέτοντας ότι «οι μετοχές της Summit σημείωσαν άνοδο άνω του 15% στις συναλλαγές εκτός κανονικού ωραρίου μετά την ανακοίνωση». Η AstraZeneca θα αγοράσει προνομιούχες μετοχές της Summit σε τιμή που αντιστοιχεί σε 18,36 δολάρια ανά κοινή μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 18,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Summit τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου (15,48 δολάρια).

Η επένδυση αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ivonescimab, μια θεραπεία νέας γενιάς για τον καρκίνο για την οποία η Summit έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης από την κινεζική Akeso», σύμφωνα με το Reuters. Το ivonescimab δρα αναστέλλοντας ταυτόχρονα την πρωτεΐνη PD-1 —η οποία βοηθά τον καρκίνο να διαφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστημα— και τον παράγοντα VEGF —τον οποίο οι όγκοι χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων—, διευκολύνοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίζει και να επιτίθεται αποτελεσματικότερα στα καρκινικά κύτταρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα ξεκινήσουν επίσης κλινικές δοκιμές συνδυάζοντας το ivonescimab με αντικαρκινικές θεραπείες της AstraZeneca. Επιπλέον, έχουν υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία για τη διερεύνηση της χρήσης του ivonescimab σε συνδυασμό με διάφορα άλλα φάρμακα της AstraZeneca, συμπεριλαμβανομένων των συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου (antibody-drug conjugates) —μιας κατηγορίας θεραπειών που μεταφέρουν φάρμακα καταπολέμησης του καρκίνου απευθείας στα κύτταρα του όγκου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας, τονίζει το Reuters.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 16:51
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας
Novo Nordisk και UNICEF διευρύνουν τη συνεργασία τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας 22 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις

Μελέτες
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος: «Οι αντικαρκινικές θεραπείες ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο παθολόγων ογκολόγων»

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος: «Οι αντικαρκινικές θεραπείες ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο παθολόγων ογκολόγων»

Επικαιρότητα
Προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει;

Προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει;

Ευ Ζην
Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών

Εμβόλια κατά του καρκίνου: Νέα δεδομένα για τη θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών

Φάρμακο
Ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ: Μείωση της θνησιμότητας κατά 35%

Ετήσια έκθεση για τον καρκίνο στις ΗΠΑ: Μείωση της θνησιμότητας κατά 35%

Επικαιρότητα
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις
Μελέτες
29/09/2026 - 19:29
Διαβήτης και καρδιά: Γιατί δεν αρκεί να προσέχετε μόνο το σάκχαρο
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 19:14
Γιώργος Πατούλης: Στην ΕΑΔ τα στοιχεία για τις εταιρείες του – «Εγώ ζήτησα έλεγχο»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 18:35
Πώς θα κάνετε το νιπτήρα του μπάνιου σας να αστράφτει σε 3 βήματα
Ευ Ζην
29/09/2026 - 17:50
AstraZeneca: Θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στη Summit Therapeutics
Επιχειρείν
29/09/2026 - 16:40
Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας: «Επικράτησε πανικός – Ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 16:14
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος: «Οι αντικαρκινικές θεραπείες ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο παθολόγων ογκολόγων»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 15:46
Ολλανδία: Παιδί ενός έτους υποβλήθηκε σε ευθανασία
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 15:42
MedWatch: Έλεγχος για Πατούλη και Καρυστιανού - 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με δήθεν γιατρούς
Πολιτική Υγείας
29/09/2026 - 15:35
Ιός Δυτικού Νείλου: 6 κρούσματα στην Κρήτη – 78χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 14:32
Νοσοκομείο Χανίων: Εκπέμπει «SOS» - Με παραίτηση απειλούν 50 γιατροί
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 14:08
Όσοι έχουν υψηλή πίεση ή χοληστερίνη τρώνε λιγότερο συχνά φρούτα, δείχνει μελέτη
Μελέτες
29/09/2026 - 13:52
Θεσσαλονίκη: Επιδόθηκε η απόφαση για τη σφράγιση της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:26
ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στις διαγνωστικές εξετάσεις από το νέο έτος
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:25
Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή στη δίκη για την καθυστερημένη διάγνωση καρκίνου που κατήγγειλε αστυνομικός
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 13:08
Smartphone: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο διατροφικών διαταραχών στην πρώιμη εφηβεία
Μελέτες
29/09/2026 - 12:39
Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για 6 κινητά ζήτησε ο εισαγγελέας
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 12:25
Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 12:10
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Μην χάσεις ούτε χτύπο», το φετινό μήνυμα
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 11:55
Παγώνη: «Το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 11:25
Γιαννάκος για κλινική στη Θεσσαλονίκη: «Υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας αλλά συνέχισε να λειτουργεί»
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 10:54
Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική – Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια
Επικαιρότητα
29/09/2026 - 10:41
Βαφές μαλλιών: Ποιες οι επιπτώσεις στην τρίχα και το δέρμα
Ευ Ζην
29/09/2026 - 10:23
Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να σας στερήσουν χρόνια καλής υγείας
Μελέτες
29/09/2026 - 09:34
Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»
Ευ Ζην
29/09/2026 - 08:15
Πότε ένας συσκευασμένος χυμός μπορεί να μουχλιάσει
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:48
Πώς θα φτιάξετε ξερή μουσταλευριά - Συνταγή
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:29
Η καλύτερη άσκηση για την υπέρταση αν είστε άνω των 45
Ευ Ζην
29/09/2026 - 06:11
Σήμερα ο πρώτος απολογισμός του MedWatch - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Πολιτική Υγείας
29/09/2026 - 06:00
Καρκίνος στο πάγκρεας: Τα 7 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σας διαφύγουν
Ευ Ζην
28/09/2026 - 19:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ