AstraZeneca: Θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στη Summit Therapeutics

Η Summit Therapeutics ανακοίνωσε ότι η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία και θα συνεργαστεί σε μια σειρά μελετών για τη δοκιμή αντικαρκινικών θεραπειών.

Τα παραπάνω μεταδίδει το Reuters, προσθέτοντας ότι «οι μετοχές της Summit σημείωσαν άνοδο άνω του 15% στις συναλλαγές εκτός κανονικού ωραρίου μετά την ανακοίνωση». Η AstraZeneca θα αγοράσει προνομιούχες μετοχές της Summit σε τιμή που αντιστοιχεί σε 18,36 δολάρια ανά κοινή μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 18,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Summit τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου (15,48 δολάρια).

Η επένδυση αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ivonescimab, μια θεραπεία νέας γενιάς για τον καρκίνο για την οποία η Summit έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης από την κινεζική Akeso», σύμφωνα με το Reuters. Το ivonescimab δρα αναστέλλοντας ταυτόχρονα την πρωτεΐνη PD-1 —η οποία βοηθά τον καρκίνο να διαφεύγει από το ανοσοποιητικό σύστημα— και τον παράγοντα VEGF —τον οποίο οι όγκοι χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων—, διευκολύνοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα να εντοπίζει και να επιτίθεται αποτελεσματικότερα στα καρκινικά κύτταρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα ξεκινήσουν επίσης κλινικές δοκιμές συνδυάζοντας το ivonescimab με αντικαρκινικές θεραπείες της AstraZeneca. Επιπλέον, έχουν υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία για τη διερεύνηση της χρήσης του ivonescimab σε συνδυασμό με διάφορα άλλα φάρμακα της AstraZeneca, συμπεριλαμβανομένων των συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου (antibody-drug conjugates) —μιας κατηγορίας θεραπειών που μεταφέρουν φάρμακα καταπολέμησης του καρκίνου απευθείας στα κύτταρα του όγκου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας, τονίζει το Reuters.