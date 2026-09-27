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5 μπαχαρικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά

Ευ Ζην
5 μπαχαρικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά
Andra Ion / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 27/09/2026 - 06:47
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Τα μπαχαρικά είναι βασικό συστατικό σε κάθε κουζίνα.

Δεν είναι μόνο ότι χαρίζουν γεύση και άρωμα στο φαγητό. Έχουν και σημαντικά οφέλη στην υγεία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να βάζετε μπαχαρικά στο φαγητό σας ή ακόμα και στα ροφήματα. Τα παρακάτω 5 μπαχαρικά που σας παρουσιάζουμε έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και σίγουρα αξίζουν μία θέση στη διατροφή σας.

1. Γαρύφαλλο

Συχνά χρησιμοποιείται σε αρτοσκευάσματα, και ροφήματα. Το γαρύφαλλο είναι εξαιρετικά πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Μελέτη του 2021 έδειξε ότι, ανάμεσα σε 12 μπαχαρικά, το γαρύφαλλο παρουσίασε την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα, με το μπαχάρι να ακολουθεί. Διαθέτει αντιοξειδωτική ικανότητα περίπου 270 χιλιογραμματομορίων (millimoles) ανά 100 γραμμάρια.

2. Μπαχάρι

Το μπαχάρι δεν είναι μείγμα μπαχαρικών, παρά την ονομασία του. Προέρχεται από τους αποξηραμένους καρπούς ενός δέντρου που ονομάζεται Pimenta dioica. Το μπαχάρι διαθέτει αντιοξειδωτική ικανότητα περίπου 100-134 χιλιογραμμομορίων (millimoles) ανά 100 γραμμάρια. Συχνά χρησιμοποιείται σε αρτοσκευάσματα, καθώς η γεύση του θυμίζει μείγμα κανέλας, γαρύφαλλου και μοσχοκάρυδου. Μπορείτε επίσης να το προσθέσετε σε τσάι και σε ζεστό αρωματισμένο κρασί (mulled wine).

3. Φύλλα μέντας

Τα φύλλα μέντας προέρχονται από το φυτό της μέντας. Διαθέτουν αντιοξειδωτική ικανότητα περίπου 60-116 χιλιογραμμομορίων (millimoles) ανά 100 γραμμάρια. Τα φύλλα μέντας έχουν μία ελαφρώς γλυκιά γεύση και προσφέρουν μια αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς. Μπορείτε να τα προσθέσετε σε σαλάτες, γιαούρτι, smoothies και αλμυρά πιάτα. Πολλοί απολαμβάνουν επίσης το τσάι μέντας για να φρεσκάρουν την αναπνοή τους.

4. Ρίγανη

Η ρίγανη προέρχεται από τα φύλλα του φυτού Origanum vulgare. Διαθέτει αντιοξειδωτική ικανότητα περίπου 63-84 χιλιογραμμομορίων (millimoles) ανά 100 γραμμάρια. Η ρίγανη έχει έντονο άρωμα και ελαφρώς πικρή, γήινη γεύση. Χρησιμοποιείται συχνά σε σούπες, σάλτσες για σαλάτες, μαγειρευτά φαγητά, ζυμαρικά και πίτσες. Μπορείτε επίσης να την ετοιμάσετε και να την καταναλώσετε ως αφέψημα.

5. Κανέλα

Η κανέλα είναι δημοφιλές μπαχαρικό που χρησιμοποιείται σε αρτοσκευάσματα και γλυκά. Παράγεται από τον εσωτερικό φλοιό ενός δέντρου. Ο φλοιός της κανέλας παρουσιάζει αντιοξειδωτική ικανότητα περίπου 77 χιλιογραμμομορίων (millimoles) ανά 100 γραμμάρια. Η κανέλα έχει ζεστή, ελαφρώς πικάντικη και γλυκιά γεύση. Μπορείτε να την προσθέσετε σε αρτοσκευάσματα, βρώμη, γιαούρτι, μαγειρευτά φαγητά, ζεστή σοκολάτα και τσάι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2026 - 23:58
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