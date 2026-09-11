5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Η λέξη «εγκεφαλικό» αρκεί από μόνη της για να προκαλέσει φόβο. Είναι γεγονός ότι ένα εγκεφαλικό μπορεί να προκαλέσει παράλυση, προβλήματα στην ομιλία, δυσκολία στην κατάποση, ευαισθησία στους ήχους, ακράτεια, συμπτώματα κατάθλιψης και άλλα προβλήματα.

Τα καλά νέα είναι ότι το 80% των εγκεφαλικών μπορεί να προληφθεί. Για να γίνει σαφές τι ακριβώς συμβαίνει, κατά τη διάρκεια ενός εγκεφαλικού δεν φτάνει αρκετό αίμα στον εγκέφαλο. Επομένως, πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά τόσο την υγεία της καρδιάς όσο και την υγεία του εγκεφάλου. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και κάποιες από αυτές είναι πιο απρόσμενες από όσο φαντάζεστε. Για παράδειγμα, σε αυτές περιλαμβάνονται ο έλεγχος των τιμών της ApoB, η μείωση του στρες, ακόμη και η τακτική χρήση οδοντικού νήματος.

Εγκεφαλικό: Οι συνήθειες που συστήνεται να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα

1. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Είτε σας αρέσει να πίνετε ένα ποτό με φίλους μετά τη δουλειά είτε συνηθίζετε να πίνετε κάτι πριν κοιμηθείτε είτε απλώς είχατε μια δύσκολη ημέρα, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να καταναλώσετε αλκοόλ το βράδυ. Οι γιατροί, όμως, σας συμβουλεύουν να γνωρίζετε πώς αυτή η συνήθεια μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, ιδιαίτερα αν πίνετε πολύ. Στην πραγματικότητα, η ποσότητα που θεωρείται μεγάλη μπορεί να είναι μικρότερη από όσο νομίζετε.

«Παρότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μην αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας για όλους, η υπερβολική κατανάλωση ή η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, όπως η κολπική μαρμαρυγή», εξήγησε στο Parade ο Christopher Yi, αγγειοχειρουργός στο MemorialCare Orange Coast Medical Center στο Fountain Valley της Καλιφόρνιας. «Τόσο η υψηλή αρτηριακή πίεση όσο και η κολπική μαρμαρυγή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό».

Η κατανάλωση αλκοόλ αργά το βράδυ μπορεί επίσης «να διαταράξει τον ύπνο» και «να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού», σύμφωνα με τη Fouzia Siddiqui, νευρολόγο στο Sentara Health στο Harrisonburg της Βιρτζίνια. Περισσότερα για τον ύπνο θα διαβάσετε παρακάτω.

2. Γεύματα με πολύ αλάτι

Τα αλμυρά φαγητά είναι συνήθως ιδιαίτερα νόστιμα. Καλό είναι, όμως, να τα αποφεύγετε αργά το βράδυ.

Και σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για μια συνήθεια που επηρεάζει την καρδιά και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. «Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό που μπορούμε να αλλάξουμε», επισήμανε ο Yi. «Ένα πιο ελαφρύ βραδινό, με λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη και τρόφιμα που έχουν υποστεί ελάχιστη επεξεργασία, μπορεί να είναι πιο υγιεινή επιλογή».

3. Βραδινό πολύ αργά

Αν τρώτε αργά το βράδυ, ιδιαίτερα μετά τις 9, και στη συνέχεια πηγαίνετε για ύπνο, μπορεί να αυξήσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού, καθώς αυτή η συνήθεια μπορεί επίσης να ανεβάσει την αρτηριακή πίεση. Αυτό επισημάνθηκε και σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα.

«Είναι σημαντικό να τρώτε το βραδινό σας νωρίτερα και να αφήνετε να περάσουν τουλάχιστον 3 με 4 ώρες πριν πάτε για ύπνο, ώστε το σώμα σας να προλάβει να χωνέψει», ανέφερε η Siddiqui. «Το βραδινό αργά τη νύχτα μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό και να επιβαρύνει το έντερο, το σώμα και τον εγκέφαλο».

4. Ξενύχτι

Μην θυσιάζετε τον ύπνο σας, όσο φορτωμένο και αν είναι το πρόγραμμά σας ή όσο και αν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε καφεΐνη το βράδυ. Ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για πολλούς λόγους που σχετίζονται με την υγεία, μεταξύ των οποίων και η μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού.

«Το ξενύχτι, η υπερβολική χρήση οθονών, η κατανάλωση καφεΐνης λίγο πριν από τον ύπνο και το ασταθές πρόγραμμα ύπνου μπορεί να σας εμποδίσουν να απολαύσετε τον ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο που χρειάζεται το σώμα σας», τόνισε ο Yi. «Ο κακής ποιότητας ή ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με την υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού».

Ο ίδιος συνέστησε στους ενήλικες να κοιμούνται περίπου 7 με 9 ώρες και να διατηρούν σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης.

5. Καθιστική ζωή

Η σωματική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέχετε 8 χιλιόμετρα κάθε ημέρα.

«Οποιαδήποτε έντονη κίνηση που διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά, ιδιαίτερα όταν γίνεται στη φύση, συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής υγείας του εγκεφάλου και του καρδιαγγειακού συστήματος», υπογράμμισε η Siddiqui.

Σύμφωνα με νευρολόγο της Cleveland Clinic, οι 3 καλύτερες μορφές άσκησης για την υγεία του εγκεφάλου είναι η αερόβια άσκηση, η προπόνηση με αντιστάσεις και οι ασκήσεις που συνδυάζουν την κίνηση του σώματος με την πνευματική συγκέντρωση.

Άλλες συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους γιατρούς, οι παρακάτω κινήσεις μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να προλάβετε ένα εγκεφαλικό ή να μειώσετε τον κίνδυνο: