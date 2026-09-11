Η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην καρδιά και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών

Μια νέα μεγάλη μελέτη υποδεικνύει ότι η αυξημένη έκθεση στο φως τη νύχτα συνδέεται με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς .

Ολοένα περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν τον πιθανό ρόλο των περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων στην καρδιαγγειακή υγεία. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να επηρεάσουν λειτουργίες όπως η αρτηριακή πίεση, η φλεγμονή, ο ύπνος και η ρύθμιση της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Με την πάροδο του χρόνου, η επανειλημμένη έκθεση σε τέτοιους περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η καρδιοπάθεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το τεχνητό φως έχει γίνει σχεδόν αναπόφευκτο μέρος της σύγχρονης ζωής. Ο φωτισμός των δρόμων και των κτιρίων, οι ηλεκτρονικές συσκευές και ακόμη και οι μικρές λυχνίες LED στο υπνοδωμάτιο καθιστούν δύσκολη την παραμονή σε απόλυτο σκοτάδι μετά τη δύση του ήλιου.

Τώρα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συστηματική έκθεση σε υπερβολικό φως τη νύχτα μπορεί να συνδέεται με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, οι οποίες ενδέχεται τελικά να συμβάλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο European Heart Journal, ενισχύουν τα στοιχεία που συνδέουν την έκθεση στο φως τη νύχτα με την καρδιαγγειακή υγεία.

Το φως τη νύχτα συνδέεται με αλλαγές στην καρδιά

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 11.071 συμμετέχοντες στη UK Biobank. Οι συμμετέχοντες φόρεσαν για 7 ημέρες έναν αισθητήρα στον καρπό, ο οποίος κατέγραφε την έκθεσή τους στο φως. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές μπόρεσαν να υπολογίσουν πόσο φως δέχονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 3 χρόνια αργότερα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ώστε οι ερευνητές να εξετάσουν τη δομή και τη λειτουργία της.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα άτομα που εκτίθεντο σε φως έντασης άνω των 3 lux τη νύχτα με εκείνα που δεν εκτίθεντο σχεδόν καθόλου σε νυχτερινό φως. Το lux είναι μονάδα μέτρησης του φωτισμού. Ενδεικτικά, μια πολύ σκοτεινή νύχτα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να έχει φωτισμό χαμηλότερο από 1 lux, ενώ ο φωτισμός ενός εσωτερικού χώρου μπορεί να είναι σημαντικά εντονότερος.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα άτομα που εκτίθεντο σε περισσότερο φως τη νύχτα παρουσίαζαν αρκετές διαφορές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς.

«Υπάρχουν πολλές παράμετροι που αφορούν την καρδιά και χωρίζονται σε γενικές γραμμές σε δύο κατηγορίες. Η μία περιλαμβάνει τις λειτουργικές αλλαγές, χωρίς ανατομικές αλλοιώσεις, και η άλλη τις δομικές αλλαγές, οι οποίες συνοδεύονται από ανατομικές αλλοιώσεις. Οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται πριν από την εκδήλωση καρδιαγγειακών παθήσεων», εξήγησε στο Medical News Today ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Lu Qi, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Tulane.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη έκθεση στο φως τη νύχτα συνδέθηκε με παχύτερο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας και μικρότερο χώρο στο εσωτερικό της. Οι ερευνητές εντόπισαν παράλληλα ενδείξεις ότι είχε μειωθεί η ικανότητα του καρδιακού μυός να συστέλλεται και να αλλάζει σχήμα κατά τη διάρκεια κάθε καρδιακού παλμού.

Παρατήρησαν ακόμη αλλαγές στη δεξιά κοιλία και στον αριστερό κόλπο, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συσχέτιση δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο τμήμα της καρδιάς.

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν ήταν συμβατές με την καρδιακή αναδιαμόρφωση, μια διαδικασία κατά την οποία η δομή και η λειτουργία της καρδιάς μεταβάλλονται ως απόκριση σε παρατεταμένη καταπόνηση ή βλάβη.

Αρχικά, η καρδιακή αναδιαμόρφωση μπορεί να αποτελεί έναν μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος βοηθά την καρδιά να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η δυσμενής αναδιαμόρφωση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της καρδιάς και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Γιατί μπορεί το φως τη νύχτα να επηρεάζει την καρδιά;

Επειδή πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, τα ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν ότι το φως τη νύχτα προκαλεί άμεσα αυτές τις αλλαγές. Όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν αρκετοί πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συσχέτιση.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η μικρή διάρκεια ύπνου μπορεί να εξηγεί μεγάλο μέρος της δυσμενούς συσχέτισης που παρατηρήθηκε. Αυτό υποδεικνύει ότι η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να επηρεάζει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, αυξάνοντας στη συνέχεια τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου», εξήγησε ο Qi στο Medical News Today.

Το φως αποτελεί σημαντικό σήμα, το οποίο χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να ρυθμίσει το κιρκάδιο ρολόι του. Η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να διαταράξει τα βιολογικά σήματα που κανονικά ενημερώνουν τον οργανισμό ότι έχει νυχτώσει. Η διαταραχή αυτή μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, την παραγωγή ορμονών, τον μεταβολισμό, την αρτηριακή πίεση και άλλες λειτουργίες του οργανισμού.

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση στο φως τη νύχτα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ ευρύτερα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική και την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επιπλέον ότι τα άτομα που εκτίθενται σε περισσότερο φως τη νύχτα ενδέχεται να διαφέρουν και σε άλλα χαρακτηριστικά από εκείνα που κοιμούνται σε πιο σκοτεινό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να συνδέεται με τη διαβίωση σε αστικές περιοχές, το ωράριο εργασίας, τις συνήθειες ύπνου, κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Κατά συνέπεια, οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκλείσουν πλήρως το ενδεχόμενο αυτοί οι παράγοντες να συνέβαλαν στα αποτελέσματα.

Επιπλέον, η έκθεση των συμμετεχόντων στο φως μετρήθηκε για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η καρδιά τους εξετάστηκε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Αυτό δυσκολεύει τον ακριβή προσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα στη μακροχρόνια έκθεση στο φως τη νύχτα και στις αλλαγές που συμβαίνουν στην καρδιά.

Θα χρειαστούν επομένως περαιτέρω έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μείωση της έκθεσης στο φως τη νύχτα μπορεί να αποτρέψει ή να αναστρέψει αυτές τις αλλαγές.

Τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε

Παρά τις αβεβαιότητες που παραμένουν, η μείωση της περιττής έκθεσης στο φως τη νύχτα είναι σχετικά απλή.

Για παράδειγμα, ο Qi συνέστησε «να σβήνετε τα τεχνητά φώτα στο υπνοδωμάτιο και, όταν ετοιμάζεστε να κοιμηθείτε, να κλείνετε τις κουρτίνες ώστε να εμποδίζουν εντελώς ακόμη και το φως του φεγγαριού».

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε πιο ζεστό και χαμηλής έντασης φωτισμό το βράδυ, να καλύπτετε τις μικρές λυχνίες LED των ηλεκτρονικών συσκευών και να χρησιμοποιείτε κουρτίνες συσκότισης ή μάσκα ύπνου, ώστε να περιορίζετε το φως που φτάνει στα μάτια σας όσο κοιμάστε.

Εάν χρησιμοποιείτε smartphone, tablet ή υπολογιστή αργά το βράδυ, ο περιορισμός της χρήσης οθονών πριν από τον ύπνο αποτελεί ακόμη έναν τρόπο μείωσης της έκθεσης στο φως. Εντούτοις, οι οθόνες είναι μόνο μία από τις πιθανές πηγές τεχνητού φωτισμού.

Σε επίπεδο πληθυσμού, το ζήτημα είναι ευρύτερο, καθώς ο εξωτερικός φωτισμός από δρόμους, κτίρια, διαφημίσεις και άλλες πηγές συμβάλλει στη φωτορύπανση.

Σε συνοδευτικό άρθρο γνώμης, ο Thomas Münzel, περιβαλλοντικός καρδιολόγος στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Μάιντς, υποστήριξε ότι ο σωστότερος σχεδιασμός του φωτισμού θα μπορούσε να περιορίσει τον περιττό νυχτερινό φωτισμό χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με φωτιστικά που κατευθύνουν το φως εκεί όπου χρειάζεται, θερμότερο φάσμα φωτός και κατάλληλα μειωμένη ένταση.

Παρότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν άμεση αιτιώδη σχέση, ενισχύουν τον αυξανόμενο όγκο ερευνών που εξετάζουν πώς το σύγχρονο περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία. Στους παράγοντες που μελετώνται περιλαμβάνονται το τεχνητό φως, η διαταραχή του ύπνου, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος.

Προς το παρόν, ο επαρκής ύπνος και η διατήρηση σκοτεινού περιβάλλοντος στο υπνοδωμάτιο αποτελούν μέτρα σχετικά χαμηλού κόστους, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς κιρκάδιου ρυθμού. Το εάν η σκόπιμη μείωση της έκθεσης στο φως τη νύχτα μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας παραμένει σημαντικό ερώτημα για μελλοντικές έρευνες.

Πόσο σημαντικές είναι από κλινική άποψη οι αλλαγές στην καρδιά

«Σε απόλυτους αριθμούς, οι επιδράσεις είναι μικρές. Ωστόσο, είναι σταθερές, αυξάνονται ανάλογα με την έκθεση και παρατηρήθηκαν σε όλες τις κοιλότητες της καρδιάς. Αυτό ακριβώς τις καθιστά αξιοσημείωτες», τόνισε ο Münzel.

«Σε σύγκριση με τα άτομα που δεν εκτίθεντο τη νύχτα σε φως έντασης άνω των 3 lux, η ομάδα με τη μεγαλύτερη έκθεση παρουσίασε κατά 2,4% μεγαλύτερη μάζα αριστερής κοιλίας, κατά 1,5% μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος, κατά 1,9% χαμηλότερο κλάσμα συστολής του μυοκαρδίου και μειώσεις περίπου 3% στην περιφερική, ακτινική και επιμήκη παραμόρφωση του καρδιακού μυός. Παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα αλλαγές στη δεξιά κοιλία και στον αριστερό κόλπο», επισήμανε.

Τα ευρήματα αυτά δεν είναι υποθετικά. Σε παράλληλη ανάλυση που εξέτασε την πορεία περισσότερων από 73.000 συμμετεχόντων για 8 έως 10 χρόνια, η αύξηση της έκθεσης στο φως συνδέθηκε με κατά 29% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, κατά 24% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, κατά 33% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και κατά 26% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια.

Ο Münzel παρομοίασε τις επιπτώσεις της έκθεσης στο φως με εκείνες της διαβίωσης κάτω από αεροπορικό διάδρομο, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Ανέφερε ακόμη ότι η έκθεση στο φως τη νύχτα αποτελεί σοβαρό και ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, για τον οποίο δεν έχει προσδιοριστεί ασφαλές κατώτατο όριο.

«Η σημαντική επιφύλαξη είναι ότι εξακολουθούμε να μιλάμε για δεδομένα παρατήρησης, επομένως δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση. Ο απόλυτος κίνδυνος για κάθε άτομο από την έκθεση στο φως και μόνο είναι μικρός σε σύγκριση με καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση και το κάπνισμα. Η σημασία του ευρήματος βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι εντοπίζει έναν μέχρι σήμερα αόρατο αλλά τροποποιήσιμο παράγοντα, ο οποίος συνυπάρχει με τους παράγοντες που ήδη ελέγχουμε», πρόσθεσε.

Πώς πρέπει να είναι το περιβάλλον ύπνου

Ο Thomas Münzel παρέθεσε ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι γιατροί σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή κολπική μαρμαρυγή κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης επίσκεψης:

Πόσο σκοτεινό είναι το υπνοδωμάτιό σας τη νύχτα; Χρησιμοποιείτε κουρτίνες συσκότισης ή περσίδες ή περνά από το παράθυρο φως από τον δρόμο και άλλες εξωτερικές πηγές;

Αφήνετε ανοιχτή την τηλεόραση, το τηλέφωνο, το tablet ή κάποια άλλη οθόνη ή χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή στο κρεβάτι πριν αποκοιμηθείτε;

Υπάρχουν στο δωμάτιο μικρές λυχνίες LED που παραμένουν αναμμένες όλη τη νύχτα, όπως εκείνες που βρίσκονται σε φορτιστές, ανιχνευτές καπνού και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές;

Εργάζεστε σε νυχτερινές ή εναλλασσόμενες βάρδιες;

Πόσες ώρες κοιμάστε περίπου και διακόπτεται συχνά ο ύπνος σας;

«Καμία από αυτές τις ερωτήσεις δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Μπορούν να προστεθούν μέσα σε δύο λεπτά σε μια συνηθισμένη συζήτηση για την υγιεινή του ύπνου. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να ακολουθήσουν, όπως η χρήση κουρτινών συσκότισης και φωτισμού θερμού φάσματος ή η κάλυψη των λυχνιών LED, είναι οικονομικές και ενέχουν μικρό κίνδυνο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα επιστημονικά δεδομένα», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν επιτρεπτά όρια

«Στη μελέτη, ως έκθεση ορίστηκε ο νυχτερινός φωτισμός άνω των 3 lux κατά τις 5 ώρες στις οποίες κάθε άτομο παρουσίαζε τη μικρότερη δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο όριο επιλέχθηκε επειδή πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και φωτισμός έντασης περίπου 3 lux μπορεί να περιορίσει τη νυχτερινή έκκριση μελατονίνης στους ανθρώπους», εξήγησε ο Münzel.

Είπε ότι δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη συγκεκριμένου επιπέδου φωτισμού στο οποίο ο κίνδυνος μηδενίζεται. Όσον αφορά την καρδιά, «όσο πιο σκοτεινά είναι, τόσο το καλύτερο».

Τόνισε επίσης ότι το δωμάτιο πρέπει να είναι πραγματικά σκοτεινό. Στην πράξη, θα πρέπει να επιδιώκετε να μη φτάνει καθόλου φως στα μάτια σας όσο κοιμάστε. Συνέστησε να χρησιμοποιείτε κουρτίνες συσκότισης, να σβήνετε τα φωτιστικά νυκτός και τα τηλέφωνα και να καλύπτετε όλες τις μικρές ενδεικτικές λυχνίες LED των ηλεκτρονικών συσκευών.

«Αυτό που λείπει και ζητείται ρητά στο άρθρο γνώμης είναι τυχαιοποιημένες μελέτες για τις κουρτίνες συσκότισης, τον χαμηλής έντασης φωτισμό θερμού φάσματος και τις παρεμβάσεις περιορισμού της φωτορύπανσης. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αξιολογούν αντικειμενικούς δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας, όπως η παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας, η αρτηριακή πίεση και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, και όχι υποκειμενικές εκτιμήσεις για την ποιότητα του ύπνου. Μέχρι να πραγματοποιηθούν τέτοιες μελέτες, τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε δεδομένα παρατήρησης που δείχνουν σχέση ανάμεσα στον βαθμό έκθεσης και στην απόκριση του οργανισμού, καθώς και στη φυσιολογία της μελατονίνης. Δεν βασίζονται σε κάποιο όριο που έχει τεκμηριωθεί κλινικά», κατέληξε.