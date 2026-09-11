Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας

Τι ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Το υπουργείο Υγείας προχωρά στην άμεση σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, προκειμένου να ρυθμιστεί το άναρχο τοπίο που επικρατεί στα κέντρα μακροζωίας και ευεξίας. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας φαίνεται αποφασισμένος να λάβει δραστικά μέτρα στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤnews θα συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι γιατροί και νομικοί, με στόχο να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων.

Η τραγική υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι γιατροί εφαρμόζουν ή προωθούν μεθόδους και πρακτικές που δεν διαθέτουν πάντοτε την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση ή δεν πραγματοποιούνται στο προβλεπόμενο θεσμικό και ιατρικό πλαίσιο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την αντιγήρανση και τη μακροβιότητα, γνωστή διεθνώς ως «longevity», έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της ιατρικής επιστήμης. Όπως τόνισε, στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει ανάπτυξη του συγκεκριμένου πεδίου και στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται με τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας.

Τέλος, ο υπουργός υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχει ανάγκη για ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο που θα ορίζει με σαφήνεια ποιες πράξεις μπορούν να πραγματοποιούνται, από ποιους επαγγελματίες υγείας και σε ποιους χώρους.