Αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη: Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο

Ο κίνδυνος εμφάνισης όγκου από τα αντισυλληπτικά παραμένει χαμηλός, αλλά αυξάνεται όσο παρατείνεται η χρήση. Ποια συμπτώματα χρειάζονται ιατρικό έλεγχο.

Ο γαλλικός οργανισμός φαρμάκων προτρέπει τις γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη να συμβουλευτούν γιατρό εάν εμφανίσουν συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν μηνιγγίωμα, όπως επίμονους πονοκεφάλους, διαταραχές της όρασης ή απώλεια μνήμης.

Το μηνιγγίωμα είναι ένας όγκος που αναπτύσσεται στις μήνιγγες, δηλαδή στις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθης, μπορεί όμως να προκαλέσει σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του.

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός, αφορά όμως εκατομμύρια γυναίκες. Στη Γαλλία, 1,6 εκατομμύρια γυναίκες που έχουν λάβει αντισυλληπτικό με δεσογεστρέλη, θα λάβουν επιστολή που θα τις ενημερώνει για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μηνιγγιώματος, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας της Γαλλίας (ANSM). Όμως, η αρμόδια υγειονομική αρχή υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν περίπου 90.000 γιατροί που έχουν συνταγογραφήσει αυτά τα φάρμακα, τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα.

Ο ANSM συνιστά στις γυναίκες που αφορά η ενημέρωση να συμβουλευτούν τον γιατρό τους εάν εμφανίσουν επίμονους πονοκεφάλους, διαταραχές της όρασης, μυϊκή αδυναμία, προβλήματα ισορροπίας ή ομιλίας, απώλεια μνήμης, καθώς και εάν εκδηλώσουν για πρώτη φορά επιληπτικές κρίσεις ή εάν οι κρίσεις που ήδη έχουν επιδεινωθούν. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να τους ζητηθεί να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο παρατείνεται η θεραπεία

Σύμφωνα με μελέτη της ερευνητικής ομάδας δημοσίου συμφέροντος Epi Phare, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024, μεταξύ των γυναικών που έχουν λάβει δεσογεστρέλη καταγράφεται ένα περιστατικό μηνιγγιώματος που συνδέεται με το συγκεκριμένο αντισυλληπτικό ανά 67.000 γυναίκες. Μετά από 5 χρόνια θεραπείας, η αναλογία αυξάνεται σε ένα περιστατικό ανά 17.000 γυναίκες.

Μετά από 7 χρόνια χρήσης, ο κίνδυνος είναι διπλάσιος σε σύγκριση με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν λάβει το συγκεκριμένο αντισυλληπτικό. Ωστόσο, ο κίνδυνος παύει να υφίσταται ένα έτος μετά τη διακοπή της θεραπείας. Περισσότερο επηρεάζονται οι γυναίκες άνω των 45 ετών, καθώς και όσες είχαν λάβει στο παρελθόν κάποιο προγεσταγόνο υψηλού κινδύνου για διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος.

Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος εκτιμάται ότι παραμένει πολύ χαμηλότερος από εκείνον που συνδέεται με άλλα προγεσταγόνα, για τα οποία συνιστάται συστηματική παρακολούθηση με απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου.

«Ο κίνδυνος παραμένει πολύ χαμηλότερος από εκείνον που συνδέεται με άλλα προγεσταγόνα, όπως η οξική κυπροτερόνη, ο οποίος ήταν 20 φορές υψηλότερος μετά από 5 χρόνια», ανέφερε η Isabelle Yoldjian, ιατρική διευθύντρια του ANSM.

Ταυτόχρονα, η Isabelle Yoldjian διαβεβαίωσε ότι η δεσογεστρέλη «παραμένει ένα πολύ καλό αντισυλληπτικό», ιδίως για τις γυναίκες που δεν μπορούν να λάβουν οιστρογόνα.

Κατόπιν αιτήματος του ANSM, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε αυτό το καλοκαίρι την προσθήκη του κινδύνου μηνιγγιώματος στα φύλλα οδηγιών χρήσης των συγκεκριμένων αντισυλληπτικών.