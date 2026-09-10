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Γιατί οι σαρδέλες είναι καλύτερες τον Σεπτέμβριο

Ευ Ζην
Γιατί οι σαρδέλες είναι καλύτερες τον Σεπτέμβριο
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 10/09/2026 - 06:28
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Η καλύτερη εποχή για τη σαρδέλα είναι το φθινόπωρο.

Η σαρδέλα είναι ένα ψάρι με πολλά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η καλύτερη εποχή για να απολαύσουμε τη σαρδέλα είναι το φθινόπωρο. Ωστόσο, υπάρχει ένας μήνας, κατά τον οποίο η σαρδέλα είναι στα … «καλύτερά» της και αυτός είναι ο Σεπτέμβριος.

Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι λοιπόν η φράση «κάθε ψάρι στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο». Έτσι, και με την σαρδέλα. Ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι σαρδέλες έχουν πιο πλούσια σάρκα, είναι πιο λιπαρές και πιο ζουμερές. Αυτό είναι κάτι που θα το καταλάβει ο καταναλωτής στο ψήσιμο.

Η σαρδέλα είναι ένα αρκετά οικονομικό ψάρι, γεγονός που την καθιστά προσιτή σε κάθε νοικοκυριό. Μπορεί να μαγειρευτεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει ψητή στο φούρνο ή στη σχάρα ή ακόμα και τηγανιτή.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, οι σαρδέλες έχουν 4 σημαντικά οφέλη στην υγεία:

1. Βοηθούν στην ανάπτυξη των μυών

Οι σαρδέλες μπορεί να είναι μικρές, αλλά έχουν εκπληκτικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Και παρόλο που είναι ένα λιπαρό ψάρι, εξακολουθούν να θεωρούνται άπαχη μορφή πρωτεΐνης.

2. Συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς

Οι σαρδέλες είναι από τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ενός απαραίτητου τύπου υγιούς λίπους που χρειάζεται το σώμα για να λειτουργεί στο μέγιστο. Τα ωμέγα-3 είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία της καρδιάς. Βοηθούν στη μείωση των επιπέδων τριγλυκεριδίων και στη μείωση της φλεγμονής στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σαρδέλες παρέχουν αυτά τα υγιή λίπη με πολύ χαμηλά επίπεδα υδραργύρου. Ειδικά σε σύγκριση με μεγαλύτερα ψάρια, όπως ο τόνος και ο ξιφίας.

3. Κάνουν καλό στην υγεία του εγκεφάλου

Τα ωμέγα-3 δεν υποστηρίζουν μόνο την καρδιά - είναι επίσης σημαντικά για τον εγκέφαλο. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε ωμέγα-3 μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι σαρδέλες παρέχουν επίσης βιταμίνη Β-12, μια θρεπτική ουσία που βοηθά στην εξισορρόπηση των χημικών ουσιών που διαχειρίζονται τη διάθεση στον εγκέφαλο. Μελέτες έχουν δείξει ότι επαρκείς ποσότητες βιταμίνης Β12 μπορεί να καθυστερήσουν την έναρξη της κατάθλιψης και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών.

4. Δυναμώνουν τα οστά

Οι σαρδέλες έχουν υψηλές ποσότητες ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης D, χάρη στα βρώσιμα κόκαλά τους. «Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συνεργάζονται για να διατηρούν τα οστά σας δυνατά», λένε οι ειδικοί, απομακρύνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 03:00
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