Πώς θα καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη με 3 υλικά που έχετε σπίτι

Οι ανοξείδωτοι (inox) νεροχύτες μπορούν να χάσουν γρήγορα τη λάμψη τους από τα υπολείμματα τροφών, τους λεκέδες και την καθημερινή χρήση. Ωστόσο, για να τους καθαρίσετε αποτελεσματικά δεν χρειάζεστε ειδικά ή ισχυρά καθαριστικά. Η παρακάτω μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή, ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και μπορεί να επαναφέρει την καθαρή και γυαλιστερή όψη του νεροχύτη σας.

Τι θα χρειαστείτε

Για να καθαρίσετε τον νεροχύτη της κουζίνας σας και να του χαρίσετε ξανά τη λάμψη του, θα χρειαστείτε μόνο 3 υλικά:

Μαγειρική σόδα

Υγρό πιάτων

Ζεστό νερό από τη βρύση

Πώς να καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη σε 6 βήματα

Αδειάστε τον νεροχύτη

Αρχικά, απομακρύνετε από τον νεροχύτη όλα τα πιάτα και τα υπολείμματα. Βάλτε τα πιάτα στο πλυντήριο, βγάλτε τυχόν κατσαρόλες και τηγάνια και ξεπλύνετε τα υπολείμματα φαγητού. Αφαιρέστε επίσης τυχόν σχάρες, θήκες για σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας εμποδίζει. Έτσι θα έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την επιφάνεια του νεροχύτη.

Ρίξτε μαγειρική σόδα

Στη συνέχεια, ρίξτε μαγειρική σόδα σε όλες τις επιφάνειες του βρεγμένου νεροχύτη. Δεν χρειάζεται να τις καλύψετε εντελώς, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιήσετε αρκετή ποσότητα. Δεν χρειάζεται να τη μετρήσετε. Απλώς ανακινήστε το κουτί και απλώστε μια λεπτή στρώση σε ολόκληρο τον νεροχύτη. Αν χρειαστεί, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερη στη συνέχεια.

Προσθέστε λίγο υγρό πιάτων

Ρίξτε λίγο υγρό πιάτων πάνω από τη μαγειρική σόδα. Το υγρό πιάτων θα βοηθήσει να καθαρίσετε, να απολυμάνετε και να απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές από τον νεροχύτη σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χυμό λεμονιού ή αιθέρια έλαια για φυσικό άρωμα. Μια μικρή ποσότητα σε διάφορα σημεία του νεροχύτη είναι αρκετή. Αν χρειαστεί, μπορείτε πάντα να προσθέσετε περισσότερη στην πορεία.

Τρίψτε τον νεροχύτη

Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό μέρος. Η μαγειρική σόδα και το υγρό πιάτων σχηματίζουν μια κοκκώδη πάστα καθαρισμού, την οποία μπορείτε να απλώσετε τρίβοντας ολόκληρο τον νεροχύτη. Μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα ευχάριστο, αλλά στην πράξη είναι. Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε λίγο νερό, ώστε η πάστα να αποκτήσει την κατάλληλη υφή και να απλώνεται εύκολα. Προσέξτε μόνο να μην προσθέσετε υπερβολικά πολύ νερό, γιατί θα ξεπλύνετε ολόκληρο το μείγμα στην αποχέτευση.

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να φορέσετε γάντια ή να χρησιμοποιήσετε ένα πανί μικροϊνών. Εμείς, πάντως, προτιμάμε να τρίβουμε με γυμνά δάχτυλα. Έτσι είναι πιο εύκολο να καταλάβετε ποια σημεία έχουν καθαριστεί και έχουν γίνει λεία και ποια χρειάζονται περισσότερο τρίψιμο. Μπορεί να λερώσετε λίγο τα χέρια σας, αλλά αυτό ακριβώς κάνει τη διαδικασία τόσο απολαυστική.

Ξεπλύνετε

Αφού τρίψετε ολόκληρο τον νεροχύτη, χωρίς να ξεχάσετε τις γωνίες, τις άκρες και την περιοχή γύρω από την αποχέτευση, ξεπλύνετέ τον με ζεστό νερό. Αν παρατηρήσετε κάποιο σημείο που δεν καθαρίστηκε καλά, ρίξτε λίγη ακόμη μαγειρική σόδα και τρίψτε το ξανά. Η διαδικασία είναι εύκολη, επομένως μην ανησυχείτε αν δεν πετύχετε τέλειο αποτέλεσμα με την πρώτη προσπάθεια.

Στεγνώστε και γυαλίστε

Τέλος, σκουπίστε τον νεροχύτη με χαρτί κουζίνας ή με ένα καθαρό πανί μέχρι να στεγνώσει. Αυτό το τελευταίο γυάλισμα είναι που θα τον κάνει πραγματικά να λάμψει. Παράλληλα, θα αποτρέψει τον σχηματισμό λεκέδων από το νερό και γραμμών πάνω στη φρεσκοκαθαρισμένη ανοξείδωτη επιφάνεια. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, αφού η βρύση αναπόφευκτα θα χρησιμοποιηθεί ξανά σύντομα και ο νεροχύτης θα βραχεί. Αν, όμως, θέλετε να απολαύσετε το εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα, αξίζει να το δοκιμάσετε.