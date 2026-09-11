ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού

Φάρμακο
Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 13:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τι είναι ο ορμονοευαίσθητος, HER2-αρνητικός (HR+/HER2−) καρκίνος του μαστού.

Ο συχνότερος υποτύπος καρκίνου του μαστού είναι ο ορμονοευαίσθητος, HER2-αρνητικός (HR+/HER2−). Η ενδοκρινική θεραπεία σε συνδυασμό με αναστολείς CDK4/6 έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου, παρατείνοντας σημαντικά τον έλεγχο της νόσου και την επιβίωση. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής παραμένει αναπόφευκτη για την πλειονότητα των ασθενών και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών μετά την πρόοδο σε CDK4/6 αναστολέα.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι στις 14 Ιουλίου 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το gedatolisib (Revtorpyk) σε συνδυασμό με fulvestrant, με ή χωρίς palbociclib, για ενήλικες ασθενείς με HR+/HER2− τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο μαστού, χωρίς ανιχνεύσιμη μετάλλαξη PIK3CA, μετά από πρόοδο κατά τη διάρκεια ή μετά από τουλάχιστον μία γραμμή ενδοκρινικής θεραπείας στη μεταστατική νόσο.

Η έγκριση βασίστηκε στη μελέτη φάσης III VIKTORIA-1, η οποία αξιολόγησε μία διαφορετική προσέγγιση αναστολής της σηματοδοτικής οδού PI3K/AKT/mTOR. Το gedatolisib είναι ένας ισχυρός pan-PI3K/mTOR αναστολέας, ο οποίος αναστέλλει και τις τέσσερις ισομορφές της PI3K καθώς και τα συμπλέγματα mTORC1 και mTORC2. Η ευρεία αυτή αναστολή παρουσιάζει ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον, καθώς η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης οδού αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής στην ενδοκρινική θεραπεία.

Στο PIK3CA wild-type σκέλος της VIKTORIA-1 συμμετείχαν 392 ασθενείς με HR+/HER2− προχωρημένο καρκίνο μαστού, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει πρόοδο μετά από προηγούμενη θεραπεία με CDK4/6 αναστολέα και μη στεροειδή αναστολέα αρωματάσης. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε gedatolisib–fulvestrant–palbociclib, gedatolisib–fulvestrant ή fulvestrant.

Ο τριπλός συνδυασμός πέτυχε διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) 9,3 μηνών έναντι 2,0 μηνών με fulvestrant, μειώνοντας κατά 76% τον κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου. Αντίστοιχα, ο συνδυασμός gedatolisib–fulvestrant πέτυχε διάμεσο PFS 7,4 μηνών, με μείωση του κινδύνου κατά 67% έναντι της fulvestrant. Τα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης ήταν 31,5% και 28,3%, αντίστοιχα, έναντι μόλις 1% με fulvestrant.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η δραστικότητα του gedatolisib δεν φαίνεται να περιορίζεται στους PIK3CA wild-type όγκους. Στο ξεχωριστό PIK3CA-mutated cohort της VIKTORIA-1, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν το 2026 έδειξαν επίσης σημαντική αποτελεσματικότητα έναντι του καθιερωμένου συνδυασμού alpelisib–fulvestrant. Το triplet gedatolisib–fulvestrant–palbociclib πέτυχε διάμεσο PFS 11,1 έναντι 5,6 μηνών, μειώνοντας κατά 50% τον κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου. Παρόμοια αποτελεσματικότητα καταγράφηκε και με το doublet gedatolisib–fulvestrant, με διάμεσο PFS 11,3 μηνών έναντι 5,6 μηνών με alpelisib–fulvestrant. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αν και η τρέχουσα έγκριση του FDA αφορά αποκλειστικά ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμη PIK3CA μετάλλαξη.

Η τοξικότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εξατομίκευση της θεραπείας. Στο PIK3CA wild-type cohort, η ουδετεροπενία βαθμού ≥3 ήταν σαφώς συχνότερη με το triplet λόγω της προσθήκης του palbociclib, ενώ σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες του gedatolisib περιλαμβάνουν τη στοματίτιδα, το εξάνθημα και την υπεργλυκαιμία. Η συνιστώμενη δόση είναι 180 mg ενδοφλεβίως τις ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 28 ημερών.

Η VIKTORIA-1 έχει ιδιαίτερη σημασία διότι δείχνει ότι η οδός PI3K/AKT/mTOR αποτελεί θεραπευτικά αξιοποιήσιμο στόχο ακόμη και όταν δεν ανιχνεύεται μετάλλαξη PIK3CA. Μέχρι σήμερα, η στόχευση της συγκεκριμένης οδού είχε συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία συγκεκριμένων μοριακών αλλοιώσεων. Τα νέα δεδομένα διευρύνουν αυτή την αντίληψη και υπογραμμίζουν τη σημασία της πλήρους μοριακής χαρτογράφησης κατά την εξέλιξη της HR+/HER2− μεταστατικής νόσου.

Η έγκριση του gedatolisib διευρύνει ουσιαστικά τις θεραπευτικές δυνατότητες στον HR+/HER2− προχωρημένο καρκίνο του μαστού, προσφέροντας μία νέα, χωρίς χημειοθεραπεία, στοχευμένη στρατηγική μετά την ανάπτυξη ενδοκρινικής αντοχής. Τα αποτελέσματα της VIKTORIA-1 αναδεικνύουν τη σημασία της οδού PI3K/AKT/mTOR ως θεραπευτικού στόχου ακόμη και απουσία μετάλλαξης PIK3CA και ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της εξατομικευμένης θεραπείας. Σε ένα θεραπευτικό τοπίο που εξελίσσεται ταχύτατα, η ενσωμάτωση νέων στοχευμένων παραγόντων δημιουργεί τη δυνατότητα παράτασης του ελέγχου της νόσου, διατηρώντας παράλληλα τη χημειοθεραπεία για μεταγενέστερες γραμμές και μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον θεραπευτικό αλγόριθμο του HR+/HER2− μεταστατικού καρκίνου του μαστού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 13:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη: Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο
Αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη: Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο 11 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε τη θεραπεία λίγο πριν πεθάνει

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε τη θεραπεία λίγο πριν πεθάνει

Επικαιρότητα
Καρκίνος του προστάτη: 8 πράγματα που θέλει ο γιατρός σας να γνωρίζετε

Καρκίνος του προστάτη: 8 πράγματα που θέλει ο γιατρός σας να γνωρίζετε

Ευ Ζην
Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία: O FDA εγκρίνει την πρώτη νέα θεραπεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες

Φάρμακο
Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Καρκίνος: Η ώρα που λαμβάνουν οι ασθενείς θεραπεία ενδέχεται να επηρεάζει την επιβίωση

Μελέτες
Καρκίνος ορθού: Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο

Καρκίνος ορθού: Νέα δεδομένα αλλάζουν το θεραπευτικό τοπίο

Μελέτες
Καρκίνος του προστάτη: Η εξέταση αίματος που δείχνει από νωρίς την ανταπόκριση στη θεραπεία

Καρκίνος του προστάτη: Η εξέταση αίματος που δείχνει από νωρίς την ανταπόκριση στη θεραπεία

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Ευ Ζην
11/09/2026 - 19:51
Αθανάσιος Τσακρής: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 19:27
Αντιπαράθεση Πατούλη και Μπαλατσούκα για τη χορηγία του ΙΣΑ σε συνέδριο με τη γιατρό που διώκεται για τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 18:54
6 καρκινογόνες ουσίες που κρύβονται στο σπίτι σας - Πώς θα τις αποφύγετε
Ευ Ζην
11/09/2026 - 17:22
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα βρεφικής τροφής που πωλείται στο Lidl
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 16:25
Οι 2 παράγοντες στη μέση ηλικία που διατηρούν τον εγκέφαλο «νέο» και στα γεράματα
Μελέτες
11/09/2026 - 16:24
Τουαλέτα: Πόσα μικρόβια «εκτοξεύονται» όταν πατάμε το καζανάκι – Τι μπορούμε να κάνουμε
Μελέτες
11/09/2026 - 16:06
Αλλαγή ώρας: Έρχεται νωρίτερα φέτος - Οι επιπτώσεις στην υγεία
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 15:26
Γιώργος Μαζωνάκης: Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε βάρος των 2 γιατρών
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:58
Ιός Δυτικού Νείλου: Πάνω από 1200 κρούσματα σε 15 χώρες στην Ευρώπη – Ιταλία και Ελλάδα πρώτες στη λίστα
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:22
ΕΕΓΘΑΙ: Δεν είναι όλες οι «αναγεννητικές» θεραπείες εγκεκριμένες ή ασφαλείς
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:51
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο χώρο των εναλλακτικών θεραπειών»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:45
Ζάκυνθος: Ψύλλοι στο δημοτικό σχολείο Αγ. Λέοντα – Καταγγελία κατά της δημοτικής αρχής
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:32
Η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην καρδιά και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών
Μελέτες
11/09/2026 - 13:13
Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού
Φάρμακο
11/09/2026 - 13:03
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας
Πολιτική Υγείας
11/09/2026 - 12:23
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα συμπεράσματα των ιατροδικαστών - «Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 12:01
ΕΛΑΣ: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;
Πολιτική Υγείας
11/09/2026 - 11:36
«Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»: Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 11:10
Προβλήματα όρασης σε παιδιά: 9+1 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς
Ευ Ζην
11/09/2026 - 10:54
Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί – Αναμένεται η νεκροψία
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 10:37
Αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη: Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο
Φάρμακο
11/09/2026 - 09:34
Γιατί οι γυναίκες προτιμούν τους άνδρες με κοιλίτσα
Ευ Ζην
11/09/2026 - 06:45
Συνταγή για υγιεινά ντόνατς με κεφίρ
Ευ Ζην
11/09/2026 - 06:27
Τα 5 ροφήματα που έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι
Ευ Ζην
11/09/2026 - 06:14
Γιώργος Μαζωνάκης: Επιτακτική η ανάγκη για ελέγχους στις δομές υγείας
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 06:00
Ο αυτισμός συνδέεται με 14 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωής
Μελέτες
10/09/2026 - 19:12
ΙΣΑ για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι»
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 18:03
Πώς θα καθαρίσετε έναν inox νεροχύτη με 3 υλικά που έχετε σπίτι
Ευ Ζην
10/09/2026 - 17:58
ΕΟΦ: Ανακαλούνται επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα
Επικαιρότητα
10/09/2026 - 16:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ