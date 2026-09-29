Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»

Τι «κρύβουν» οι ετικέτες των τροφίμων στο σουπερμάρκετ και πώς θα κάνετε υγιεινές επιλογές.

Μπαίνεις στο supermarket και μέσα σε λίγα λεπτά έχεις διαβάσει στις ετικέτες των τροφίμων:

«Χωρίς ζάχαρη»

«Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη»

«Με βρώμη»

«0% λιπαρά»

«Χωρίς συντηρητικά»

«Πηγή φυτικών ινών»

Και κάπου εκεί δημιουργείται πολύ εύκολα η εντύπωση: «Αυτό πρέπει να είναι καλή επιλογή». Είναι όμως; Η απάντηση δεν είναι πάντα «ναι» ή «όχι».

Γιατί πολλές φορές αυτό που γράφει μια συσκευασία είναι αλήθεια — απλώς δεν είναι όλη η αλήθεια. Ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να αναγράφει «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» και πράγματι να μην έχει προστεθεί ζάχαρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Ένα άλλο μπορεί να γράφει με μεγάλα γράμματα PROTEIN, αλλά η πραγματική ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα να μην είναι τόσο εντυπωσιακή όσο μας έκανε να πιστέψουμε η μπροστινή όψη. Και ένα προϊόν «0% λιπαρά» δεν είναι αυτομάτως καλύτερη επιλογή από το αντίστοιχο προϊόν που περιέχει λιπαρά.

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε;

Την επόμενη φορά που θα κρατήσεις ένα προϊόν στο supermarket, μην μείνεις μόνο στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας. Γύρισέ το. Κοίτα πρώτα τη λίστα των συστατικών. Τα συστατικά αναγράφονται κατά σειρά ποσότητας, επομένως αυτά που βλέπεις πρώτα βρίσκονται συνήθως και σε μεγαλύτερη αναλογία στο προϊόν.

Μετά κοίτα τον διατροφικό πίνακα.

Ανάλογα με το προϊόν και τον λόγο που το επιλέγεις, μπορεί να σε ενδιαφέρουν διαφορετικά πράγματα: η πρωτεΐνη, οι φυτικές ίνες, τα σάκχαρα, τα κορεσμένα λιπαρά ή το αλάτι.

Και εδώ είναι ίσως το σημαντικότερο: Μην αξιολογείς ένα τρόφιμο από μία μόνο λέξη.

• «Protein» δεν σημαίνει αυτόματα θρεπτικό.

• «Χωρίς ζάχαρη» δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το καταναλώνουμε απεριόριστα.

• «Βιολογικό» δεν σημαίνει απαραίτητα διατροφικά ανώτερο.

• «0%» δεν σημαίνει καλύτερο για όλους.

Οι λέξεις στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας έχουν έναν βασικό στόχο: Να τραβήξουν την προσοχή σου. Ο διατροφικός πίνακας και τα συστατικά, από την άλλη, μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι πραγματικά αγοράζεις.

Ο στόχος, λοιπόν, δεν είναι να μπαίνεις στο supermarket και να φοβάσαι κάθε συσκευασμένο τρόφιμο. Ούτε να χρειάζεσαι 10 λεπτά για να αναλύσεις κάθε ετικέτα. Είναι να μάθεις να ξεχωρίζεις ποια πληροφορία είναι χρήσιμη για εσένα και ποια υπάρχει κυρίως για να κάνει το προϊόν πιο ελκυστικό.

Την επόμενη φορά λοιπόν που μια συσκευασία θα σου φωνάζει:

«HIGH PROTEIN!»

κάνε κάτι πολύ απλό.

Γύρισέ την από την άλλη πλευρά.

Εκεί συνήθως ξεκινά η πιο ενδιαφέρουσα ανάγνωση.

(Ο Νικόλαος Παρασκευής είναι Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, cMSc. Παρέχει εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική στη διατροφή με προσωποποιημένο πλάνο).