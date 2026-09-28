Τι σημαίνει για την υγεία σας αν κρυώνετε συνέχεια

«Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω σε κάποιον που κρυώνει συνέχεια», λέει ένας ενδοκρινολόγος.

Η αίσθηση του κρύου διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και συχνά εξαρτάται από τις συνθήκες του χώρου. Όταν, όμως, κρυώνετε επανειλημμένα σε θερμοκρασίες που οι γύρω σας βρίσκουν άνετες, αξίζει να δώσετε προσοχή, ιδιαίτερα αν έχετε παρατηρήσει και άλλα συμπτώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυσανεξία στο κρύο μπορεί να συνδέεται με κάποια υποκείμενη κατάσταση υγείας.

«Η δυσανεξία στο κρύο δεν είναι επείγον περιστατικό, αλλά δεν πρέπει να την αγνοούμε. Μπορεί να είναι ένας λόγος να κάνουμε εξετάσεις», εξήγησε στο Parade η ενδοκρινολόγος δρ. Ομονταμόλα Άτζε, από το Berkshire Medical Center.

Η δυσανεξία στο κρύο μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, ρίγη, δυσκαμψία, αδυναμία, πρήξιμο ή αλλαγές στο χρώμα του δέρματος όταν εκτίθεστε σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ακόμη κι αν δεν έχετε άλλα συμπτώματα, το να κρυώνετε συνεχώς μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητά σας: είναι δύσκολο να παρακολουθήσετε μια συζήτηση ή να ασχοληθείτε με κάτι που σας ευχαριστεί όταν τρέμετε από το κρύο.

Μερικές φορές, η λύση είναι απλώς να φορέσετε κάτι παραπάνω. Άλλες φορές, το ότι κρυώνετε μπορεί να συνδέεται με κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η πρώτη ερώτηση που κάνει η ενδοκρινολόγος όταν κάποιος της λέει ότι κρυώνει

Όταν ένας ασθενής της λέει ότι κρυώνει συχνά, η δρ. Άτζε τον ρωτά πρώτα πόσο καιρό συμβαίνει αυτό και αν κρυώνει συνεχώς ή μόνο κατά διαστήματα. Έπειτα ρωτά αν έχει παρατηρήσει και άλλα συμπτώματα, όπως κόπωση, τριχόπτωση, αλλαγές στο βάρος ή στις κενώσεις, για παράδειγμα δυσκοιλιότητα.

«Ανάλογα με την περίπτωση, θα ρωτούσα επίσης αν υπάρχουν διαταραχές της περιόδου, αλλαγές στο δέρμα ή στα νύχια, όπως ξηροδερμία και εύθραυστα νύχια, καθώς και οικογενειακό ιστορικό παθήσεων του θυρεοειδούς», τόνισε η δρ. Άτζε. Οι απαντήσεις βοηθούν τον γιατρό να καταλάβει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το σύμπτωμα.

Για να βρεθεί η αιτία, όμως, χρειάζονται και εξετάσεις.

«Πρώτα θα ζητούσα εξετάσεις για τη λειτουργία του θυρεοειδούς, καθώς γνωρίζουμε ότι ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλεί δυσανεξία στο κρύο», επισήμανε η ίδια. Θα έλεγχε τη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TSH), η οποία παράγεται στην υπόφυση του εγκεφάλου και δίνει στον θυρεοειδή το σήμα να παράγει περισσότερες ορμόνες, τη θυροξίνη (T4), την κύρια ορμόνη που παράγει ο θυρεοειδής και λειτουργεί κυρίως ως απόθεμα, και την τριιωδοθυρονίνη (T3), μια ενεργή ορμόνη που ρυθμίζει τον μεταβολισμό.

Η ενδοκρινολόγος θα ζητούσε επίσης γενική αίματος, για να ελέγξει αν υπάρχει αναιμία, καθώς και εξετάσεις για τα επίπεδα σιδήρου.

3 λόγοι για τους οποίους μπορεί να κρυώνετε

Το ότι κάποιος κρυώνει συχνά μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Με τις ερωτήσεις και τις εξετάσεις που περιέγραψε, η δρ. Άτζε προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος από αυτούς ευθύνεται σε κάθε περίπτωση. Ακολουθούν τρεις συχνές αιτίες.

1. Αλλαγές στον μεταβολισμό

Ο μεταβολισμός συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. «Στους ασθενείς με υποθυρεοειδισμό, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται σημαντικά. Γι’ αυτό έχουν την τάση να κρυώνουν», είπε η γιατρός.

Στον υποθυρεοειδισμό, ο θυρεοειδής δεν παράγει και δεν απελευθερώνει αρκετές ορμόνες, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο μεταβολισμός. Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι η κόπωση, η κατάθλιψη ή το άγχος, η ξηρότητα του δέρματος ή των μαλλιών, η έντονη αιμορραγία στην περίοδο, το μούδιασμα, η μυϊκή αδυναμία και η ανεξήγητη αύξηση βάρους.

2. Ορμονικές διαταραχές

Μια ορμονική διαταραχή μπορεί επίσης να σας κάνει να κρυώνετε συχνά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υποθυρεοειδισμός, αλλά η αίσθηση κρύου μπορεί να εμφανιστεί και κατά την περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση, σύμφωνα με τη δρ. Άτζε.

«Οι γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση συχνά αναφέρουν έντονες εξάψεις, τις οποίες ακολουθεί κρύος ιδρώτας», υπογράμμισε.

Τα οιστρογόνα βοηθούν το σώμα να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του. Καθώς τα επίπεδά τους μειώνονται στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαταραχθεί. Έτσι εξηγούνται οι εξάψεις και ο κρύος ιδρώτας, αλλά και το γιατί ορισμένες γυναίκες σκεπάζονται και ξεσκεπάζονται πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2019 στο Journal of Mid-Life Health, εξάψεις εμφανίζει πάνω από το 80% των γυναικών στην εμμηνόπαυση. Συνήθως μιλάμε για την έντονη ζέστη που προκαλούν, αλλά συχνά μετά την έξαψη ακολουθεί κρύος ιδρώτας.

3. Χαμηλός δείκτης μάζας σώματος

Αν έχετε μειώσει πολύ τις θερμίδες που καταναλώνετε, μπορεί και αυτό να είναι ένας λόγος που κρυώνετε συχνά. «Ο έντονος περιορισμός των θερμίδων και η απώλεια βάρους μπορούν να επιβραδύνουν τον μεταβολισμό, δυσκολεύοντας το σώμα να διατηρήσει τη θερμότητά του», εξήγησε η δρ. Άτζε.

Επιπλέον, τα άτομα με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος συνήθως κρυώνουν πιο εύκολα από εκείνα που έχουν υψηλότερο δείκτη.

«Όσο χαμηλότερο είναι το σωματικό βάρος, τόσο μικρότερη είναι η μόνωση του σώματος», ανέφερε η δρ. Άτζε. Όταν, μάλιστα, το βάρος μειώνεται γρήγορα, ο οργανισμός επιβραδύνει τον μεταβολισμό για να εξοικονομήσει ενέργεια, κάτι που μπορεί επίσης να σας κάνει να κρυώνετε.

Πότε να μιλήσετε με γιατρό

Αν κρυώνετε τακτικά ενώ οι υπόλοιποι γύρω σας αισθάνονται άνετα, αξίζει να κλείσετε ένα ραντεβού με τον γιατρό σας ή με έναν ενδοκρινολόγο, ώστε να διερευνήσετε αν υπάρχει κάποια αιτία.

«Αν το ότι κρυώνετε συχνά συνοδεύεται από κόπωση, αλλαγές στο βάρος ή στις κενώσεις, αλλαγές στο δέρμα, στα μαλλιά ή στα νύχια, ή διαταραχές της περιόδου, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε γιατρό», υποστήριξε η ενδοκρινολόγος. «Μπορεί να είναι ένδειξη υποθυρεοειδισμού ή σιδηροπενικής αναιμίας. Και οι δύο καταστάσεις μπορούν να εντοπιστούν εύκολα με εξετάσεις και να αντιμετωπιστούν».

Ιδίως αν το κρύο επηρεάζει την καθημερινότητά σας, καλό είναι να το συζητήσετε με γιατρό. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης για όλες τις αιτίες που ανέφερε η δρ. Άτζε, αλλά πρώτα χρειάζεται να μάθετε τι σας κάνει να κρυώνετε.

Το ότι κρυώνετε είναι ένα σήμα πως το σώμα σας χρειάζεται κάτι. Μπορεί να χρειάζεται απλώς μια ζακέτα. Μπορεί, όμως, να χρειάζεται τη βοήθεια ενός γιατρού.