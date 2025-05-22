Η έλλειψη αυτού του θρεπτικού συστατικού μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους

Αυτή η έλλειψη μπορεί να απορρυθμίσει τη λειτουργία του θυρεοειδή, με αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους .

Είναι γνωστό πως αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική άσκηση μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του βάρους, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που δεν είναι εξίσου γνωστοί.

Ένα αίτιο που συχνά παραβλέπεται όσον αφορά την αύξηση του βάρους είναι η έλλειψη σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά, η οποία μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του οργανισμού, οδηγώντας σε αύξηση του βάρους ακόμα και εάν ο ασθενής δεν έχει πραγματοποιήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής του.

Ποια έλλειψη μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους

Η έλλειψη ιωδίου είναι μια συχνή διατροφική ανεπάρκεια που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας αλλά και αύξηση βάρους. Όπως αποκαλύπτει μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 στο επιστημονικό περιοδικό «Frontiers», έχει παρατηρηθεί σύνδεση ανάμεσα στην έλλειψη ιωδίου και την απορρύθμιση της λειτουργίας του μεταβολισμού.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του Business Insider, ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα αυτής της έλλειψης είναι η αύξηση του βάρους, η οποία συνδέεται με τον υποθυρεοειδισμό. Ειδικότερα, ο θυρεοειδής αδένας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, επηρεάζεται άμεσα από το ιώδιο: όταν η ποσότητα ιωδίου στον οργανισμό μειώνεται, η παραγωγή αυτών των ορμονών περιορίζεται, προκαλώντας μια σειρά από μεταβολικές διαταραχές.

Ο υποθυρεοειδισμός που προκαλείται από την έλλειψη ιωδίου επηρεάζει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, μειώνοντας έτσι τον αριθμό θερμίδων που «καίει» το σώμα σε καθημερινή βάση. Όταν η παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών μειώνεται λόγω έλλειψης ιωδίου, ο οργανισμός «καίει» λιγότερες θερμίδες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση βάρους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει αλλαγή στη διατροφή.

Παράλληλα, η έλλειψη ιωδίου προκαλεί συχνά κατακράτηση υγρών, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα και επιπλέον αύξηση του σωματικού βάρους. Το νερό που κατακρατείται στους ιστούς του σώματος μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση ότι το βάρος αυξάνεται, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του λίπους. Αυτή η κατακράτηση υγρών είναι ένα συχνό σύμπτωμα του υποθυρεοειδισμού και συνήθως βελτιώνεται με την αποκατάσταση της ισορροπίας του θυρεοειδούς.

Η αύξηση της όρεξης είναι ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά του υποθυρεοειδισμού που σχετίζεται με την έλλειψη ιωδίου. Η πείνα μπορεί να ενταθεί λόγω της επιβράδυνσης του μεταβολισμού, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, παρά τις προσπάθειες για περιορισμό της κατανάλωσης τροφής.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση του βάρους λόγω έλλειψης ιωδίου μπορεί να αποκατασταθεί με την κατάλληλη διατροφή (ή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο). Με την αποκατάσταση της ισορροπίας των θυρεοειδικών ορμονών, ο μεταβολισμός επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία, ενώ η αύξηση του βάρους μπορεί να αναστραφεί.