ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η έλλειψη αυτού του θρεπτικού συστατικού μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους

Μελέτες
Η έλλειψη αυτού του θρεπτικού συστατικού μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους
Joachim Schnürle / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/05/2025 - 06:16

Αυτή η έλλειψη μπορεί να απορρυθμίσει τη λειτουργία του θυρεοειδή, με αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους.

Είναι γνωστό πως αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική άσκηση μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του βάρους, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που δεν είναι εξίσου γνωστοί.

Ένα αίτιο που συχνά παραβλέπεται όσον αφορά την αύξηση του βάρους είναι η έλλειψη σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά, η οποία μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του οργανισμού, οδηγώντας σε αύξηση του βάρους ακόμα και εάν ο ασθενής δεν έχει πραγματοποιήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής του.

Ποια έλλειψη μπορεί να προκαλέσει αύξηση του βάρους

Η έλλειψη ιωδίου είναι μια συχνή διατροφική ανεπάρκεια που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας αλλά και αύξηση βάρους. Όπως αποκαλύπτει μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 στο επιστημονικό περιοδικό «Frontiers», έχει παρατηρηθεί σύνδεση ανάμεσα στην έλλειψη ιωδίου και την απορρύθμιση της λειτουργίας του μεταβολισμού.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του Business Insider, ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα αυτής της έλλειψης είναι η αύξηση του βάρους, η οποία συνδέεται με τον υποθυρεοειδισμό. Ειδικότερα, ο θυρεοειδής αδένας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, επηρεάζεται άμεσα από το ιώδιο: όταν η ποσότητα ιωδίου στον οργανισμό μειώνεται, η παραγωγή αυτών των ορμονών περιορίζεται, προκαλώντας μια σειρά από μεταβολικές διαταραχές.

Ο υποθυρεοειδισμός που προκαλείται από την έλλειψη ιωδίου επηρεάζει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, μειώνοντας έτσι τον αριθμό θερμίδων που «καίει» το σώμα σε καθημερινή βάση. Όταν η παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών μειώνεται λόγω έλλειψης ιωδίου, ο οργανισμός «καίει» λιγότερες θερμίδες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση βάρους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει αλλαγή στη διατροφή.

Παράλληλα, η έλλειψη ιωδίου προκαλεί συχνά κατακράτηση υγρών, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα και επιπλέον αύξηση του σωματικού βάρους. Το νερό που κατακρατείται στους ιστούς του σώματος μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση ότι το βάρος αυξάνεται, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του λίπους. Αυτή η κατακράτηση υγρών είναι ένα συχνό σύμπτωμα του υποθυρεοειδισμού και συνήθως βελτιώνεται με την αποκατάσταση της ισορροπίας του θυρεοειδούς.

Η αύξηση της όρεξης είναι ένα ακόμη από τα χαρακτηριστικά του υποθυρεοειδισμού που σχετίζεται με την έλλειψη ιωδίου. Η πείνα μπορεί να ενταθεί λόγω της επιβράδυνσης του μεταβολισμού, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, παρά τις προσπάθειες για περιορισμό της κατανάλωσης τροφής.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση του βάρους λόγω έλλειψης ιωδίου μπορεί να αποκατασταθεί με την κατάλληλη διατροφή (ή λήψη συμπληρωμάτων διατροφής στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο). Με την αποκατάσταση της ισορροπίας των θυρεοειδικών ορμονών, ο μεταβολισμός επανέρχεται στη φυσιολογική του λειτουργία, ενώ η αύξηση του βάρους μπορεί να αναστραφεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/2025 - 03:11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Mελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠA: Αύξηση εμφάνισης καρκίνου σε νέα άτομα
Mελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠA: Αύξηση εμφάνισης καρκίνου σε νέα άτομα 21 Μαϊος 2025
Αυτή είναι η βιταμίνη της νεότητας, υποστηρίζει νέα μελέτη 22 Μαϊος 2025
Αυτή είναι η βιταμίνη της νεότητας, υποστηρίζει νέα μελέτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το θρεπτικό στοιχείο που κάνει καλό στον θυρεοειδή

Το θρεπτικό στοιχείο που κάνει καλό στον θυρεοειδή

Ευ Ζην
Καυτηριασμός όζων θυρεοειδούς με ραδιοσυχνότητες: Θεραπεία χωρίς χειρουργείο

Καυτηριασμός όζων θυρεοειδούς με ραδιοσυχνότητες: Θεραπεία χωρίς χειρουργείο

Επικαιρότητα
Αφαίρεση θυρεοειδούς με μικρότερη τομή: Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Αφαίρεση θυρεοειδούς με μικρότερη τομή: Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Επικαιρότητα
Πώς μια ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει λιπώδες ήπαρ ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό βάρος

Πώς μια ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει λιπώδες ήπαρ ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό βάρος

Μελέτες
Μια κοινή διατροφική ανεπάρκεια μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο των νέων

Μια κοινή διατροφική ανεπάρκεια μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο των νέων

Μελέτες
Η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πού οφείλεται ο πονοκέφαλος μετά τη γυμναστική;
Ευ Ζην
09/03/2026 - 20:34
Γιατί πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας το καρότο
Ευ Ζην
09/03/2026 - 19:23
Τα 7 «αχρείαστα» όργανα στο ανθρώπινο σώμα – Γιατί τα έχουμε ακόμα
Ευ Ζην
09/03/2026 - 18:27
Κόκκινη ή πράσινη πιπεριά: Ποια είναι πιο υγιεινή;
Ευ Ζην
09/03/2026 - 18:10
Η επανάσταση των ινκρετινών: Πώς τα νέα φάρμακα αλλάζουν τη μάχη κατά της παχυσαρκίας
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 17:52
ΕΕΣ: Αντιμετώπισε με επιτυχία 259 περιστατικά στον 14ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο της Αθήνας
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 17:39
Bristol Myers Squibb: Ελπίδες από πειραματικό φάρμακο για το πολλαπλό μυέλωμα
Φάρμακο
09/03/2026 - 17:22
Τα 5 βήματα των ειδικών για καλύτερη ψυχική υγεία και ευτυχία
Ευ Ζην
09/03/2026 - 17:14
ΦΣΑ: Πώς θα παραλάβετε τα ΦΥΚ από το φαρμακείο της γειτονιάς – Οδηγίες προς τους ασθενείς
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 16:45
Θεμιστοκλέους: Ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για πρόσληψη γιατρών στο ΕΣΥ
Πολιτική Υγείας
09/03/2026 - 16:05
7ο Σχολείο Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας: Θρόμβωση και κιρσοί - Νέες τεχνικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 15:40
Φάρμακα: Ελληνική παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 15:19
Σκλήρυνση κατά πλάκας: Ένας πολύ κοινός ιός μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση της νόσου
Μελέτες
09/03/2026 - 14:44
ΕΟΦ: Που κυμάνθηκαν οι πωλήσεις φαρμάκων κατά τα έτη 2024 και 2025
Φάρμακο
09/03/2026 - 14:39
Da Vinci στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική
Επιχειρείν
09/03/2026 - 14:07
Πώς ο Russell Crowe έχασε περίπου 25 κιλά – Τα 4 «μυστικά» του
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 13:41
Το άγχος των γονιών μπορεί να οδηγήσει σε παχύσαρκα παιδιά
Μελέτες
09/03/2026 - 13:38
GLP-1: Μπορούν τα φάρμακα για διαβήτη και αδυνάτισμα να μειώσουν και τον κίνδυνο εθισμού;
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 12:48
Πώς θα αυξήσετε το μεταβολισμό σας, σύμφωνα με το Harvard
Ευ Ζην
09/03/2026 - 12:31
Roche: Εμπόδια στην κλινική δοκιμή του φαρμάκου giredestrant για τον καρκίνο του μαστού
Φάρμακο
09/03/2026 - 12:19
Ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον ΕΟΔΥ: «Υπήρξε επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μίας υπαλλήλου»
Πολιτική Υγείας
09/03/2026 - 11:46
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ:«Πάνω απ’ όλα Η ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ!» - Πρόληψη για τη γυναικεία υγεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Επιχειρείν
09/03/2026 - 11:13
Οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Μελέτες
09/03/2026 - 11:12
Γήρανση: Προσέξτε τους τοξικούς ανθρώπους αν θέλετε να παραμείνετε νέοι
Μελέτες
09/03/2026 - 10:39
Χειρουργική αντιμετώπιση παχυσαρκίας: Όταν η θεραπεία γίνεται αλλαγή τρόπου ζωής
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 10:09
Πώς ο σκύλος σας κάνει καλό στην καρδιά σας
Μελέτες
09/03/2026 - 09:00
5 λόγοι που νιώθετε ανασφάλεια στη σχέση σας
Ευ Ζην
09/03/2026 - 07:47
Σεροτονίνη: Πώς μπορείτε να αυξήσετε φυσικά τα επίπεδά της
Ευ Ζην
09/03/2026 - 06:43
8 θρεπτικά bowls της Μεσογειακής κουζίνας για γρήγορα και υγιεινά γεύματα
Ευ Ζην
09/03/2026 - 06:28
ΕΟΔΥ: Μία περίεργη παραίτηση και ένα σκοτεινό γεγονός
Επικαιρότητα
09/03/2026 - 06:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ