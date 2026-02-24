Πότε κινδυνεύουν οι γυναίκες περισσότερο να πάθουν καρδιακή προσβολή

Τι έδειξε μελέτη για τις γυναίκες και τον κίνδυνο που διατρέχουν να εμφανίσουν σοβαρές καρδιακές παθήσεις .

Ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών καρδιακών παθήσεων διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καρδιακές προσβολές. Ο κίνδυνος να πάθουν οι γυναίκες καρδιακή προσβολή αυξάνεται ακόμη και αν οι αρτηρίες δεν είναι τόσο φραγμένες όσο των ανδρών.

Οι γυναίκες τείνουν να έχουν χαμηλότερους όγκους πλάκας από τους άνδρες. Ωστόσο, το συνολικό φορτίο πλάκας τους είναι υψηλότερο επειδή οι εναποθέσεις λίπους καταλαμβάνουν μεγαλύτερο κλάσμα των στεφανιαίων αρτηριών τους.

Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ή νοσηλείας για πόνο στο στήθος εμφανίστηκε στις γυναίκες όταν το φορτίο πλάκας τους ήταν χαμηλότερο από αυτό των ανδρών, και ο κίνδυνος αυξήθηκε επίσης απότομα, κατέληξε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες στο Circulation: Cardiovascular Imaging.

«Αυτό που ξεχώρισε ήταν ότι αν και οι γυναίκες είχαν χαμηλότερους συνολικούς όγκους πλάκας, ο κίνδυνός τους φάνηκε να εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα φορτίου πλάκας», δήλωσε στο STAT μέσω email η επικεφαλής συγγραφέας Jan Brendel, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

«Ταυτόχρονα, παρατηρήσαμε επίσης σημαντικά κοινά στοιχεία μεταξύ γυναικών και ανδρών, ειδικά σε υψηλότερα επίπεδα πλάκας. Έτσι, αντί για μια δραματική διαφορά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν μια λεπτή διακύμανση στον τρόπο με τον οποίο η στεφανιαία πλάκα σχετίζεται με τον κίνδυνο», διευκρίνισε.

Η παρατηρητική μελέτη εξέτασε τις αξονικές τομογραφίες στεφανιαίας αγγειογραφίας (ή CCTA) περίπου 4.200 ατόμων - οι μισές ήταν γυναίκες άνω των 50 ετών και οι υπόλοιποι άνδρες άνω των 45 ετών - οι οποίοι αποτελούσαν ένα υποσύνολο της πολύ μεγαλύτερης δοκιμής PROMISE, μιας μελέτης ενηλίκων με σταθερό πόνο στο στήθος και χωρίς ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Η νέα ανάλυση αποκάλυψε ότι λιγότερες γυναίκες (55%) από τους άνδρες (75%) είχαν στεφανιαία πλάκα. Οι γυναίκες είχαν επίσης μικρότερη ποσότητα πλάκας.

Ακόμα κι έτσι, οι γυναίκες είχαν τις ίδιες πιθανότητες με τους άνδρες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια των δύο ετών που παρακολουθήθηκαν. Το πιο εντυπωσιακό για τους ερευνητές που ήλπιζαν να κατανοήσουν εάν η πλάκα έχει την ίδια προγνωστική σημασία σε γυναίκες και άνδρες, ήταν ότι ο κίνδυνος καρδιακής πάθησης στις γυναίκες αυξήθηκε όταν είχαν λιγότερη πλάκα σε σύγκριση με τους άνδρες. Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής ή πόνου στο στήθος που θα τις έστελνε στο νοσοκομείο για τις γυναίκες ξεκίνησε με 20% επιβάρυνση πλάκας, σε σύγκριση με τον κίνδυνο των ανδρών που ξεκινούσε από 28%. Καθώς τα επίπεδα πλάκας αυξάνονταν, ο κίνδυνος αυξήθηκε πιο απότομα για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες.

Οι γυναίκες διαγιγνώσκονται συχνότερα με μη αποφρακτική στεφανιαία νόσο από τους άνδρες. Παρά το γεγονός ότι ακούγονται λιγότερο απειλητικές, οι μη αποφρακτικές καρδιακές παθήσεις εξακολουθούν να είναι σοβαρές: οι αρτηρίες της καρδιάς σφίγγονται, λειτουργούν ανεπαρκώς μετά τη διακλάδωση σε μικροσκοπικά αγγεία ή πιέζονται από τον καρδιακό μυ.

«Για πολύ καιρό, η διαχείριση της στεφανιαίας νόσου επικεντρώθηκε στην αναγνώριση της αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου, αλλά τώρα, με την αυξανόμενη χρήση της καρδιακής αγγειογραφίας με αξονική τομογραφία και των νέων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση της πλάκας, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της μη αποφρακτικής νόσου», δήλωσε η καρδιολόγος Julie Marcus του NewYork-Presbyterian and Weill Cornell Medicine στο STAT σε ένα email. Η Marcus δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Καθώς προχωράμε σε πιο προηγμένες ποσοτικές αξιολογήσεις του φορτίου της πλάκας, οι επιπτώσεις αυτών των ευρημάτων είναι ώριμες για έρευνα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη στεφανιαία νόσο και μελέτες όπως αυτή είναι σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση αυτών των διαφορών», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη δοκιμή PROMISE ανακάλυψε ότι οι περισσότερες καρδιακές προσβολές και θάνατοι, ιδιαίτερα στις γυναίκες, σημειώθηκαν σε ασθενείς με μη αποφρακτική στεφανιαία νόσο. Ένα κύριο άρθρο που δημοσιεύτηκε με τη μελέτη στο Circulation: Cardiovascular Imaging προέτρεψε για συνεχή προσοχή στα χαρακτηριστικά που αφορούν το φύλο, ξεχωρίζοντας τη μη αποφρακτική νόσο.