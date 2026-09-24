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Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων

Μελέτες
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια ημερησίως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών παθήσεων
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 11:31
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Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να κάνουν μεγαλύτερο κακό στην υγεία μας απ’ όσο νομίζουμε, λένε οι ειδικοί.

Νέα ανησυχητικά ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία. Πιο συγκεκριμένα, μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Family Medicine and Community Health, εξέτασε στοιχεία για σχεδόν 8,8 εκατομμύρια ενήλικες που συμμετείχαν σε έρευνες στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία, με περιόδους παρακολούθησης που κυμαίνονταν από δύο έως 32 έτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώνονταν καθημερινά, οι ερευνητές διαπίστωσαν συσχέτιση με 14% υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, 4% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου, 3% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 2% υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου ή διαβήτη.

«Δεδομένου ότι τα χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) συχνά συνυπάρχουν υπό τη μορφή πολυνοσηρότητας, η μείωση της κατανάλωσής τους και η αντικατάστασή τους με εναλλακτικές λύσεις ελάχιστης επεξεργασίας ενδέχεται να είναι σημαντικές για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», έγραψαν οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Xiao Liu, καρδιολόγο στο Νοσοκομείο Sun Yat-sen Memorial της Κίνας και ερευνητή στην Ιατρική Σχολή Duke-NUS της Σιγκαπούρης.

Αυτά τα είδη τροφίμων τείνουν να … «εκτοπίζουν» πιο υγιεινές επιλογές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με την Kelly Springer, εγγεγραμμένη διαιτολόγο με έδρα τη Νέα Υόρκη και ιδρύτρια της Kelly's Choice.
«Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να τα φάει ποτέ», δήλωσε στο Fox News Digital η Springer. «Το θέμα είναι ότι δεν καταναλώνουμε πραγματικές τροφές - όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης». πρόσθεσε.

Αντί να εστιάζει στην αφαίρεση τροφών από τη διατροφή, η Springer συνιστά την προσθήκη πρωτεΐνης και φυτικών ινών στα γεύματα και τα σνακ. Προτείνει επιλογές όπως ένα μήλο με φυστικοβούτυρο, ξηρούς καρπούς με αγγούρι ή γεύματα με βάση τα όσπρια, το κοτόπουλο ή τον τόνο, σε συνδυασμό με φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης.

«Μια διατροφή που βασίζεται σε ολόκληρα τρόφιμα, ελάχιστα επεξεργασμένα, αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε για τη μακροπρόθεσμη υγεία μας», ξεκαθάρισε. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, η Springer επεσήμανε ότι ήταν παρατηρησιακή, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) προκάλεσαν άμεσα τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 11:39
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