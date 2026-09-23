Τι πρέπει να τρώτε αν θέλετε να έχετε γερά νύχια

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία των νυχιών μας. Είναι γνωστό ότι τα νύχια είναι ένα σημάδι της συνολικής υγείας στον οργανισμό μας. Η κατάστασή τους μπορεί να «μαρτυρήσει» πολλά. Εκτός από αυτό όμως, τα νύχια λειτουργούν ως «δίχτυ» προστασίας για τους μαλακούς ιστούς στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών μας.

Η συνολική υγεία των νυχιών μπορεί να αντικατοπτρίζει τις διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου, λέει στο EatingWell η διαιτολόγος Destini Moody. «Στην πραγματικότητα, οι διαιτολόγοι που εργάζονται σε κλινικά περιβάλλοντα έχουν εκπαιδευτεί να εξετάζουν τα νύχια για να εντοπίσουν ελλείψεις σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά», προσθέτει.

«Εάν δεν λαμβάνετε αρκετό σίδηρο, βιοτίνη, μαγνήσιο, ψευδάργυρο ή βιταμίνη C στη διατροφή σας, μπορεί να το δείτε αυτό να αντανακλάται στα νύχια σας», υπογραμμίζει η διαιτολόγος. Για παράδειγμα, οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα νύχια, ή να τα κάνουν πιο εύθραυστα.

Αν και οι ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά μπορούν να καλυφθούν μέσω της λήψης συμπληρωμάτων διατροφής, η διαιτολόγος Samantha MacLeod, σημειώνει ότι «είναι προτιμότερο να ακολουθεί κάποιος μία διατροφή με ποικιλία θρεπτικών συστατικών».

Ας δούμε τις τροφές που χαρίζουν γερά και υγιή νύχια.

1. Γιαούρτι

Τα υγιή νύχια χρειάζονται πρωτεΐνη και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. «Τα νύχια αποτελούνται από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη, την ίδια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά», λέει η Moody. «Η κερατίνη θεωρείται «νεκρός» ιστός επειδή τα μαλλιά και τα νύχια δεν λαμβάνουν καμία ροή αίματος ή νευρικά ερεθίσματα, γι' αυτό μπορείτε να τα κόψετε και να τα λιμάρετε, χωρίς πρόβλημα», συμπληρώνει.

Με 21 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας ανά φλιτζάνι, το απλό γιαούρτι είναι ένας εύκολος τρόπος για να συγκεντρώσετε την πρωτεΐνη που χρειάζεστε για την ανάπτυξη των νυχιών.

2. Μοσχάρι

Το κόκκινο κρέας μπορεί να έχει κατηγορηθεί για πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το μοσχάρι είναι επίσης πηγή πολλών σημαντικών θρεπτικών συστατικών, ειδικά σιδήρου. Ο σίδηρος – εκτός των άλλων οφελών που έχει στη συνολική υγεία του οργανισμού - είναι επίσης το «κλειδί» για την υγεία των νυχιών. Στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι αναπτύσσουν αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου, είναι επιρρεπείς σε μια πάθηση που ονομάζεται κοιλονυχία, η οποία χαρακτηρίζεται από λεπτά νύχια με υπερυψωμένες ράχες.

3. Πιπεριές

Η βιταμίνη C βοηθά το σώμα να παράγει κολλαγόνο, μια πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται για το «χτίσιμο» δυνατών νυχιών. Όταν αναφερόμαστε στη βιταμίνη C, συχνά το μυαλό μας πάει στα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή. Υπάρχουν όμως πολλά λαχανικά που παρέχουν άφθονη βιταμίνη C, ειδικά οι πιπεριές.

4. Αρακάς

Ο αρακάς παρέχει ένα συνδυασμό πρωτεΐνης και βιταμίνης C που υποστηρίζει τα νύχια, λέει η Moody. «Θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C παίζουν μοναδικό ρόλο στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών», εξηγεί. Ένα φλιτζάνι αρακά προσφέρει 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 57 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C, σύμφωνα με τους ειδικούς.

5. Αυγά

Είναι γνωστό ότι τα αυγά είναι μία σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε βιοτίνη, μια βιταμίνη που δυναμώνει τα νύχια. Αν και η έρευνα για τη βιοτίνη και την υγεία των νυχιών είναι περιορισμένη, υπάρχουν ενδείξεις ότι η βιοτίνη βοηθά στην ανάπτυξη της κερατίνης.

6. Σολομός

Αυτό το λιπαρό ψάρι είναι μια εξαιρετική επιλογή για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου – αλλά και των νυχιών επίσης. Εκτός από πρωτεΐνη, ο σολομός προσφέρει και βιοτίνη.