Αιμόφιλος της γρίπης: Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην Ευρώπη

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ECDC για τον αιμόφιλο της γρίπης .

Τα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τον αιμόφιλο της γρίπης (Haemophilus influenzae), αποτυπώνει η ετήσια επιδημιολογική έκθεση του ECDC για το 2024, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία και η Γαλλία συγκεντρώνουν τα περισσότερα κρούσματα. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και η χώρα μας, στην οποία παρατηρείται μείωση κρουσμάτων το 2024.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία του ECDC το 2024, 30 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ κατέγραψαν συνολικά 5.856 επιβεβαιωμένα κρούσματα διηθητικής νόσου από Haemophilus influenzae, γεγονός που σηματοδοτεί συνεχιζόμενη αύξηση σε σχέση με τα 5.520 κρούσματα που καταγράφηκαν το 2023 και τα 4.002 κρούσματα του 2022, καθώς και υπερτριπλασιασμό των αριθμών που παρατηρήθηκαν το 2021 (1.698) και το 2020.

«Το συνολικό ποσοστό δήλωσης κρουσμάτων για την ΕΕ/ΕΟΧ ανήλθε σε 1,2 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Τα υψηλότερα ποσοστά δηλωθέντων κρουσμάτων παρατηρήθηκαν στη Σουηδία (2,4 ανά 100.000), τη Δανία (2,2 ανά 100.000), τη Γερμανία (2,0) και τις Κάτω Χώρες (1,9).

Η Γαλλία (1.038 κρούσματα), η Γερμανία (1.699) και η Ισπανία (785) συγκέντρωσαν συνολικά το 60% (3.522 κρούσματα) του συνόλου των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην ΕΕ/ΕΟΧ. Αντιθέτως, χώρες όπως η Βουλγαρία (4), η Κροατία (5), η Εσθονία (6), η Ελλάδα (7) και η Μάλτα (1) συνέχισαν να καταγράφουν πολύ λίγα κρούσματα, ενώ το Λιχτενστάιν δεν κατέγραψε κανένα κρούσμα το 2024», επισημαίνει στην έκθεσή του το ECDC.

Στην Ελλάδα το 2024 καταγράφηκαν 7 κρούσματα. Αριθμός μειωμένος συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, που είχαν καταγραφεί 17 κρούσματα.

Δείτε αναλυτικά τα κρούσματα αιμόφιλου της γρίπης στην Ευρώπη

Τι είναι ο αιμόφιλος της γρίπης

Ο διηθητικός αιμόφιλος της γρίπης είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη, ιδιαίτερα στην περίπτωση του στελέχους τύπου b, το οποίο προσβάλλει τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, με τα μικρά παιδιά να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει διάφορες σοβαρές παθήσεις, όπως μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, πνευμονία και επιγλωττίτιδα, κυρίως σε μικρά παιδιά. Η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού ή εκκρίσεων. Αν και η περίοδος επώασης δεν είναι σαφώς καθορισμένη, η νόσος συνήθως εκδηλώνεται εντός μίας εβδομάδας από την έκθεση. Το ποσοστό θνητότητας μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως 10% στις βιομηχανοποιημένες χώρες και να φτάνει έως και το 40% σε περιοχές με περιορισμένους πόρους.

Τα άτομα που επιβιώνουν ενδέχεται να παρουσιάσουν μακροχρόνιες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων νευρολογικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Από την εισαγωγή του εμβολίου κατά του Hib τη δεκαετία του 1980, ο συστηματικός εμβολιασμός στην ΕΕ/ΕΟΧ έχει σχεδόν εξαλείψει τη μηνιγγίτιδα που οφείλεται στον Hib στα μικρά παιδιά.

Ωστόσο, η εγρήγορση παραμένει απαραίτητη, καθώς η θεραπεία βασίζεται στα αντιβιοτικά, ενώ συνιστάται αντιβιοτική προφύλαξη για τα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή με ασθενείς.

Περισσότερα στοιχεία για την έκθεση του ECDC μπορείτε να βρείτε εδώ.