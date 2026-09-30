Συνταγή για κοτόσουπα αυγολέμονο: Όλα τα μυστικά για να βγαίνει βελούδινη

Όταν είστε άρρωστοι και δεν έχετε πολλή όρεξη, ένα ζεστό πιάτο σούπας είναι συχνά πιο εύκολο να φάτε από ένα βαρύ γεύμα. Η κοτόσουπα αυγολέμονο συνδυάζει τον ζωμό, που συμβάλλει στην πρόσληψη υγρών, με το κοτόπουλο και το αυγό, που προσφέρουν πρωτεΐνη, και το ρύζι, που δίνει ενέργεια. Η ζεστασιά της μπορεί επίσης να ανακουφίσει προσωρινά τον ερεθισμένο λαιμό. Δείτε την παρακάτω συνταγή για πεντανόσιμη κοτόσουπα αυγολέμονο με λαχανικά.

Υλικά για 3-4 μερίδες

2 μπούτια και 2 φτερά κοτόπουλου

100 γρ ρύζι γλασέ

1 πατάτα

1 καρότο

1 ξερό κρεμμύδι

1 φύλλο σέλερι

Αλάτι, πιπέρι

1 κύβο λαχανικών

1/2 κουτάλα ελαιόλαδο

Για το αυγολέμονο:

2 αυγά

1 λεμόνι

Εκτέλεση

Πλένουμε και βράζουμε σε 2 με 3 λίτρο νερό το κοτόπουλο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ξαφρίζουμε στα πρώτα λεπτά του βρασμού όποτε σχηματίζεται αφρός στην επιφάνεια, αφαιρώντας τον με μία κουτάλα.

Κόβουμε σε μικρά κομμάτια όλα τα λαχανικά και τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα, καθώς και τον κύβο. Μόλις πάρουν μια βράση, ρίχνουμε και το ρύζι, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε και το λάδι και βράζουμε μέχρι να είναι έτοιμο και το ρύζι.

Για το αυγολέμονο Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα και λίγο λίγο ρίχνουμε -συνεχίζοντας το χτύπημα- το λεμόνι. Παίρνουμε λίγη σούπα, από την κατσαρόλα και αραιώνουμε το αυγολέμονο, για να εξισορροπήσουμε τη θερμοκρασία των αυγών, πάντα χτυπώντας το μείγμα με σύρμα.

Περιχύνουμε την κοτόσουπα με το αυγολέμονο ανακινώντας τα υλικά.

Αφήνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για μερικά λεπτά μέχρι να πυκνώσει ελαφρά, πάντα ανακατεύοντας την τακτικά.

Πηγή: Maria Siam / Cookpad