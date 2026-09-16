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Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 16/09/2026 - 10:41
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Το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή μπορεί να είναι πιο βρώμικο από το κάθισμα μιας τουαλέτας.

Αν θέλετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας να λάμπει από καθαριότητα και να μην αποτελεί πηγή συγκέντρωσης μικροβίων μπορείτε να ακολουθήσετε τα πέντε βήματα που σας προτείνουμε παρακάτω.

1) Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο.

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς το οινόπνευμα που θα χρησιμοποιήσετε και το σπρέι πεπιεσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.

2) Χρησιμοποιήστε σπρέι πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τα σωματίδια σκόνης και βρωμιάς από το πληκτρολόγιο.

Κινηθείτε από τη μία πλευρά του πληκτρολογίου προς την άλλη, ώστε να ωθήσετε τη βρωμιά προς την έξοδο.

3) Βάλτε λίγη ισοπροπυλική αλκοόλη σε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και καθαρίστε τα πλήκτρα και γενικά όλη την επιφάνεια του πληκτρολογίου.

Τυλίξτε το πανί γύρω από ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να φτάσετε αποτελεσματικά στα κενά ανάμεσα στα πλήκτρα.

4) Βουτήξτε μια μπατονέτα σε ισοπροπυλική αλκοόλη και καθαρίστε προσεκτικά τα κενά ανάμεσα στα πλήκτρα και τις άκρες του πληκτρολογίου.

5) Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένη βρωμιά σε δύσκολα σημεία.

Πώς θα καθαρίσετε τα πλήκτρα

1) Βγάλτε μία φωτογραφία το πληκτρολόγιό σας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα πλήκτρα θα επιστρέψουν στη σωστή θέση τους όταν ολοκληρώσετε την καθαριότητα.

2) Αφαιρέστε τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι (κάντε το προσεκτικά).

Ξεκινήστε με ένα πλήκτρο που δεν είναι απαραίτητο - για παν ενδεχόμενο - όπως το πλήκτρο των Windows. Μόλις βρείτε τον τρόπο για να το βγάλετε, συνεχίστε με τα υπόλοιπα.

Όταν αφαιρείτε τα μεγάλα πλήκτρα, προσέξτε ιδιαίτερα, καθώς πολλά από αυτά διαθέτουν μια μεταλλική ράβδο σταθεροποίησης, η οποία μπορεί να είναι δύσκολο να τοποθετηθεί σωστά κατά την επανατοποθέτηση των πλήκτρων.

3) Καθαρίστε κάθε πλήκτρο ξεχωριστά χρησιμοποιώντας ένα πανί και ισοπροπυλική αλκοόλη.

Συνιστάται να φροντίζετε για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου σας σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς και βακτηρίων. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 10:47
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