⁠Τι μπορεί να πάθετε αν φάτε κοτόπουλο που δεν έχει μαγειρευτεί αρκετά

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Πόσο πρέπει να μαγειρευτεί το κοτόπουλο για να εξοντωθούν τα επιβλαβή βακτήρια.

Το κοτόπουλο είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση όταν δεν έχει ψηθεί επαρκώς. Σε αντίθεση με ολόκληρα κομμάτια μοσχαρίσιου, χοιρινού ή αρνίσιου κρέατος, τα οποία θεωρούνται ασφαλή σε χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία όταν μαγειρευτούν σωστά, το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως και να μην καταναλώνεται ωμό ή μισοψημένο.

Ο λόγος είναι ότι το ωμό κοτόπουλο μπορεί να είναι μολυσμένο με βακτήρια, τα οποία μπορούν να επιβιώσουν και να περάσουν στον οργανισμό σας, προκαλώντας τροφική δηλητηρίαση.

Τροφική δηλητηρίαση ονομάζεται η ασθένεια που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με επιβλαβείς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους. Στην περίπτωση του κοτόπουλου, μπορεί να προκαλέσει διάρροια, εμετό, κοιλιακές κράμπες και πυρετό. Τα συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν μέσα σε λίγες ώρες ή αρκετές ημέρες μετά την κατανάλωση, ανάλογα με το βακτήριο που ευθύνεται.

Το καλό ψήσιμο αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο προστασίας. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του κοτόπουλου φτάσει τους 74°C, εξουδετερώνονται τα επιβλαβή βακτήρια και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.

Συμπτώματα από την κατανάλωση ωμού κοτόπουλου

Εάν το ωμό κοτόπουλο είναι μολυσμένο με βακτήρια, η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση. Στα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνονται οι κοιλιακές κράμπες, η διάρροια και ο εμετός.

Ήπια συμπτώματα

Η ήπια τροφική δηλητηρίαση μπορεί συχνά να αντιμετωπιστεί στο σπίτι. Εάν αφυδατωθείτε ή τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό.

Στα ήπια συμπτώματα της τροφικής δηλητηρίασης περιλαμβάνονται:

• Κοιλιακές κράμπες

• Διάρροια

• Πυρετός

• Πονοκέφαλος

• Μυϊκοί πόνοι

• Ναυτία και εμετός

Η κατανάλωση μολυσμένου κοτόπουλου μπορεί να σας εκθέσει στα παρακάτω 3 βακτήρια:

Campylobacter: Προκαλεί διάρροια, κράμπες, ναυτία, εμετό και πυρετό.

Salmonella: Προκαλεί πυρετό, πονοκέφαλο, κράμπες, διάρροια, ναυτία και εμετό.

Clostridium perfringens: Προκαλεί διάρροια και κοιλιακές κράμπες.

Συμπτώματα που απαιτούν ιατρική φροντίδα

Οι περισσότεροι αναρρώνουν από την τροφική δηλητηρίαση χωρίς να χρειαστούν θεραπεία. Εάν, όμως, παρουσιάσετε σοβαρά συμπτώματα, ενδέχεται να χρειαστεί να νοσηλευτείτε.

Στα σοβαρά συμπτώματα και στις πιθανές επιπλοκές της τροφικής δηλητηρίασης περιλαμβάνονται:

Αφυδάτωση : Ο έντονος εμετός και η διάρροια μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση. Αυτό συμβαίνει όταν ο οργανισμός σας χάνει περισσότερα υγρά από όσα προσλαμβάνει.

: Ο έντονος εμετός και η διάρροια μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση. Αυτό συμβαίνει όταν ο οργανισμός σας χάνει περισσότερα υγρά από όσα προσλαμβάνει. Αντιδραστική αρθρίτιδα : Πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται όταν τα βακτήρια που προκάλεσαν την τροφική δηλητηρίαση φτάσουν στις αρθρώσεις και προκαλέσουν φλεγμονή.

: Πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται όταν τα βακτήρια που προκάλεσαν την τροφική δηλητηρίαση φτάσουν στις αρθρώσεις και προκαλέσουν φλεγμονή. Σηψαιμία : Σε σπάνιες περιπτώσεις, η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη του αίματος, η οποία επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό.

: Σε σπάνιες περιπτώσεις, η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη του αίματος, η οποία επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό. Τυφοειδής πυρετό ς: Η λοίμωξη από Salmonella μπορεί να οδηγήσει σε τυφοειδή πυρετό, ο οποίος προκαλεί υψηλό πυρετό, πόνο στο στομάχι, αδυναμία, πονοκέφαλο και κόκκινο εξάνθημα.

ς: Η λοίμωξη από Salmonella μπορεί να οδηγήσει σε τυφοειδή πυρετό, ο οποίος προκαλεί υψηλό πυρετό, πόνο στο στομάχι, αδυναμία, πονοκέφαλο και κόκκινο εξάνθημα. Σύνδρομο Guillain Barré (GBS): Πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή της τροφικής δηλητηρίασης, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο νευρικό σύστημα. Στα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνονται το μούδιασμα, ο μυϊκός πόνος, η αδυναμία και τα προβλήματα ισορροπίας.

Πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή της τροφικής δηλητηρίασης, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο νευρικό σύστημα. Στα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνονται το μούδιασμα, ο μυϊκός πόνος, η αδυναμία και τα προβλήματα ισορροπίας. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS): Όσοι εμφανίσουν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση κινδυνεύουν να αναπτύξουν αυτήν τη χρόνια διαταραχή του πεπτικού συστήματος, η οποία προκαλεί κοιλιακό πόνο, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Η Kumkum Patel, μέλος της ιατρικής συμβουλευτικής επιτροπής του Verywell, επισήμανε ότι το κρέας που δεν έχει ψηθεί σωστά μπορεί όχι μόνο να προκαλέσει οξεία διάρροια, αλλά και να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, καθώς διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου με διάρροια, το οποίο προκαλεί χρόνιες κοιλιακές κράμπες και χαλαρές κενώσεις.

Η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να εκδηλωθεί λίγες ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων εξαρτάται από το βακτήριο που προκάλεσε τη λοίμωξη.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ακόμη και μια μικρή ποσότητα ωμού, μολυσμένου κοτόπουλου ή υγρών που προέρχονται από ωμό κοτόπουλο αρκεί για να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση.

Τι μπορείτε να κάνετε αν πάθετε τροφική δηλητηρίαση

Εάν πιστεύετε ότι φάγατε ωμό κοτόπουλο, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να περιμένετε και να παρακολουθήσετε εάν θα εμφανίσετε συμπτώματα. Οι ειδικοί δεν συνιστούν να προκαλέσετε εμετό, καθώς μπορεί να τραυματίσετε το έντερό σας.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα, φροντίστε να παραμείνετε όσο το δυνατόν καλύτερα ενυδατωμένοι. Πιείτε νερό, αραιωμένο χυμό φρούτων, σκέτο ζωμό, ισοτονικά ποτά ή διαλύματα ενυδάτωσης από το στόμα με ηλεκτρολύτες. Εάν δεν μπορείτε να συγκρατήσετε ούτε υγρά, επικοινωνήστε με γιατρό.

Μείνετε στο σπίτι και ξεκουραστείτε όσο διαρκούν τα συμπτώματα. Εξαιτίας της διάρροιας ή του εμετού, πιθανότατα θα χρειάζεται να βρίσκεστε κοντά σε τουαλέτα. Μπορείτε να πάρετε κάποιο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ναυτίας και της διάρροιας.

Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν και αισθανθείτε καλύτερα, δεν χρειάζεται να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα. Φροντίστε, ωστόσο, να πίνετε αρκετά υγρά, ώστε να αναπληρώσετε αυτά που χάσατε. Επισκεφθείτε γιατρό εάν τα συμπτώματά σας διαρκέσουν περισσότερο από μερικές ημέρες.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Πολλά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης υποχωρούν χωρίς ιατρική θεραπεία. Επισκεφθείτε γιατρό εάν τα συμπτώματά σας δεν βελτιωθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τροφική δηλητηρίαση διατρέχουν οι ενήλικες άνω των 65 ετών, οι έγκυες γυναίκες, όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, τα παιδιά και τα βρέφη.

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:

• Αιματηρή διάρροια

• Ζάλη

• Υψηλό πυρετό

• Αδυναμία να συγκρατήσετε υγρά

• Ελάχιστη ή καθόλου ούρηση

• Συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από 3 ημέρες

• Αδυναμία

Ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει αντιβιοτικά, αντιδιαρροϊκά φάρμακα ή ενδοφλέβια υγρά, ανάλογα με την κατάστασή σας.

Η σωστή θερμοκρασία ψησίματος του κοτόπουλου

Ψήνετε το κοτόπουλο μέχρι η εσωτερική θερμοκρασία του να φτάσει τους 74°C. Σε αυτήν τη θερμοκρασία εξουδετερώνονται τα βακτήρια και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.

Για να μειώσετε ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης από κοτόπουλο:

• Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά την επαφή με ωμό κοτόπουλο.

• Φυλάσσετε το ωμό κοτόπουλο μέσα σε πλαστική σακούλα, ώστε να μην τρέξουν τα υγρά του πάνω σε άλλα τρόφιμα ή επιφάνειες.

• Χρησιμοποιείτε διαφορετική επιφάνεια κοπής αποκλειστικά για το ωμό κοτόπουλο.

• Βάζετε το μαγειρεμένο κοτόπουλο που περίσσεψε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη μέσα σε μία ώρα.

• Διατηρείτε τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 4°C ή χαμηλότερα και της κατάψυξης στους μείον 18°C ή χαμηλότερα.